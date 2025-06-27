TÜVTÜRK'ten MOI'ye Geçmişti: Araç Muayene İstasyonlarının Adı Değişiyor
Mayıs ayında araç muayene istasyonlarında TÜVTÜRK dönemi sona ermiş ve ülke genelindeki araç muayene istasyonlarının özelleştirme ihalesini MOI Ortak Girişim grubu 1.72 milyar dolar bedelle kazanmıştı. Böylece araç muayene istasyonlarının 20 yıllık imtiyazı değişmiş oldu. Yeni anlaşma 2027 yılından itibaren geçerli olacak. Araç muayene istasyonlarında yeni dönem hazırlıkları başlarken yeni bir adım atıldı. Araç muayene istasyonlarının ismi değişecek. Yeni isim belli oldu.
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Araç muayene istasyonlarının 20 yıllık imtiyaz hakları TÜVTÜRK'ten MOI Ortak Girişim Grubu'na geçmişti.
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Araç muayene istasyonlarında yeni Dönem: İsmi değişti.
Araç muayene istasyonlarında neler değişecek?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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amk bı bu kalmıştı ozellestirmediginiz buna da el attınız
Bakalım vatandaştan bu ihale bedelinin kaç katını çıkaracaklar.
ÖZET:MOI Ortak Girişim Grubu, 2027-2047 dönemi boyunca araç muayene istasyonlarını Turka adı ile işletecek.
Özetin özeti: Milletin malına "girişme" imtiyazının adı Almanca'dan İspanyolca'ya geçti.