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TÜVTÜRK'ten MOI'ye Geçmişti: Araç Muayene İstasyonlarının Adı Değişiyor

TÜVTÜRK'ten MOI'ye Geçmişti: Araç Muayene İstasyonlarının Adı Değişiyor

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
27.06.2025 - 16:59

Mayıs ayında araç muayene istasyonlarında TÜVTÜRK dönemi sona ermiş ve ülke genelindeki araç muayene istasyonlarının özelleştirme ihalesini MOI Ortak Girişim grubu 1.72 milyar dolar bedelle kazanmıştı. Böylece araç muayene istasyonlarının 20 yıllık imtiyazı değişmiş oldu. Yeni anlaşma 2027 yılından itibaren geçerli olacak. Araç muayene istasyonlarında yeni dönem hazırlıkları başlarken yeni bir adım atıldı. Araç muayene istasyonlarının ismi değişecek. Yeni isim belli oldu.

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Araç muayene istasyonlarının 20 yıllık imtiyaz hakları TÜVTÜRK'ten MOI Ortak Girişim Grubu'na geçmişti.

Araç muayene istasyonlarının 20 yıllık imtiyaz hakları TÜVTÜRK'ten MOI Ortak Girişim Grubu'na geçmişti.

Araç muayene istasyonlarında TÜVTÜRK dönemi sona erdi. Geçen aylarda Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Türkiye genelindeki araç muayene istasyonlarının bakımı ve işletmesi için ihale sürecini sonuçlandırmıştı. Araç muayene istasyonlarının 20 yıllık imtiyaz hakkı MOI Ortak Girişim Grubu’na devredilmişti. İhale bedeli ise 1 milyar 720 milyon dolar olarak açıklanmıştı.

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Araç muayene istasyonlarında yeni Dönem: İsmi değişti.

Araç muayene istasyonlarında yeni Dönem: İsmi değişti.

Yılda yaklaşık 15 milyon araç muayenesi yapılıyor. Yeni dönem hazırlıkları başladı. Verilere göre geçen sene 15 milyon araç muayenesi gerçekleştirildi. Türkiye bu rakamla dünyada en fazla araç muayenesi yapan ülkeler arasında bulunuyor. Araç muayene istasyonlarının adı değişecek. MOI Ortak Girişim Grubu, 2027-2047 dönemi boyunca araç muayene istasyonlarını Turka adı ile işletecek.

Araç muayene istasyonlarında neler değişecek?

Araç muayene istasyonlarında neler değişecek?

Turka İcra Kurulu Üyesi Serhan Salman, kazandıkları ihaleyi “Cumhuriyet tarihinin en büyük ihalesi” olarak nitelendirdi. Yeni döneme dair bilgiler veren Salman, “2027’de araç muayene işlemlerini devraldığımızda 249 istasyonla faaliyetlerimize başlayacağız ve 5 yılda bir yapacağımız değerlendirmelerle ihtiyaç duyulan istasyon sayısını belirleyerek sayıyı artıracağız” dedi.

Türkiye genelinde bayilik sistemini hayata geçireceklerini belirten Salman, şunları dedi:

“Tüm Türkiye’de hayata geçirilecek bayilik sistemi için başvurularımızı www.turka.com sitesinden almaya başladık. Turka adıyla ve ‘Yeni nesil araç muayene’ vizyonuyla 15 Ağustos 2027’den itibaren sistemi devralarak araç muayene sisteminin hızlı, verimli ve insan odaklı olarak devam etmesi için gerekli hazırlıkları yapıyoruz.'

AFET DURUMUNDA SAHRA HASTANESİNE DÖNÜŞECEK

“Yaşayan bir sistem oluşturacağız. 2047’ye kadar Türkiye’deki araçların ve bu araçların ihtiyaç duyacağı muayenelerin sayısını öngören çalışmalar yapıyoruz. Böylece ihtiyaç duyulan istasyon modellerini belirleyebiliyoruz. Sadece istasyon da kurmuyoruz. Bu istasyonların hepsi bir afet durumunda sahra hastanesine dönüşecek şekilde tasarlanıyor. Ayrıca yenilenebilir enerji ağırlıklı sürdürülebilir bir sistem kuruyoruz. 4 bin 500 kişiye iş imkânı sağlayıp özellikle kadın istihdamına yönelik çalışmalar yapacağız.”

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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Emre Keskin

amk bı bu kalmıştı ozellestirmediginiz buna da el attınız

Art Ankara

Bakalım vatandaştan bu ihale bedelinin kaç katını çıkaracaklar.

semiramis

ÖZET:MOI Ortak Girişim Grubu, 2027-2047 dönemi boyunca araç muayene istasyonlarını Turka adı ile işletecek.

Can vanKamp

Özetin özeti: Milletin malına "girişme" imtiyazının adı Almanca'dan İspanyolca'ya geçti.