TÜVTÜRK'ten MOI'ye Geçmişti: Araç Muayene İstasyonlarının Adı Değişiyor

Turka İcra Kurulu Üyesi Serhan Salman, kazandıkları ihaleyi “Cumhuriyet tarihinin en büyük ihalesi” olarak nitelendirdi. Yeni döneme dair bilgiler veren Salman, “2027’de araç muayene işlemlerini devraldığımızda 249 istasyonla faaliyetlerimize başlayacağız ve 5 yılda bir yapacağımız değerlendirmelerle ihtiyaç duyulan istasyon sayısını belirleyerek sayıyı artıracağız” dedi.

Türkiye genelinde bayilik sistemini hayata geçireceklerini belirten Salman, şunları dedi:

“Tüm Türkiye’de hayata geçirilecek bayilik sistemi için başvurularımızı www.turka.com sitesinden almaya başladık. Turka adıyla ve ‘Yeni nesil araç muayene’ vizyonuyla 15 Ağustos 2027’den itibaren sistemi devralarak araç muayene sisteminin hızlı, verimli ve insan odaklı olarak devam etmesi için gerekli hazırlıkları yapıyoruz.'

AFET DURUMUNDA SAHRA HASTANESİNE DÖNÜŞECEK

“Yaşayan bir sistem oluşturacağız. 2047’ye kadar Türkiye’deki araçların ve bu araçların ihtiyaç duyacağı muayenelerin sayısını öngören çalışmalar yapıyoruz. Böylece ihtiyaç duyulan istasyon modellerini belirleyebiliyoruz. Sadece istasyon da kurmuyoruz. Bu istasyonların hepsi bir afet durumunda sahra hastanesine dönüşecek şekilde tasarlanıyor. Ayrıca yenilenebilir enerji ağırlıklı sürdürülebilir bir sistem kuruyoruz. 4 bin 500 kişiye iş imkânı sağlayıp özellikle kadın istihdamına yönelik çalışmalar yapacağız.”