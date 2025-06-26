Mahfi Eğilmez'den Ekonomiye Çarpıcı Yorum: "Ülkenin Yarısı Balkanlar Yarısı Bangladeş"
İktisatçı Mahfi Eğilmez, Türkiye’nin ekonomik durumuna dair değerlendirmelerde bulundu. Oksijen TV’den Güzem Yılmaz Ertem’in konuğu oldu. Ülkedeki gelir dağılımındaki adaletsizliğe vurgu yapan Eğilmez, ülkenin bir kısmının Balkanlar bir kısmının ise Bangladeş gibi yaşadığını dile getirdi.
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Mahfi Eğilmez, Türkiye’nin iki ayrı toplum gibi yaşadığını söyledi.
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“Türkiye’nin bir yarısı Balkanlar bir yarısı Bangladeş gibi yaşıyor.”
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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