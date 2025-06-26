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Mahfi Eğilmez'den Ekonomiye Çarpıcı Yorum: "Ülkenin Yarısı Balkanlar Yarısı Bangladeş"

Mahfi Eğilmez'den Ekonomiye Çarpıcı Yorum: "Ülkenin Yarısı Balkanlar Yarısı Bangladeş"

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
26.06.2025 - 12:30

İktisatçı Mahfi Eğilmez, Türkiye’nin ekonomik durumuna dair değerlendirmelerde bulundu. Oksijen TV’den Güzem Yılmaz Ertem’in konuğu oldu. Ülkedeki gelir dağılımındaki adaletsizliğe vurgu yapan Eğilmez, ülkenin bir kısmının Balkanlar bir kısmının ise Bangladeş gibi yaşadığını dile getirdi.

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Mahfi Eğilmez, Türkiye’nin iki ayrı toplum gibi yaşadığını söyledi.

Mahfi Eğilmez, Türkiye’nin iki ayrı toplum gibi yaşadığını söyledi.

Mahfi Eğilmez katıldığı YouTube programında ülkedeki ekonomik krize dair açıklamalarda bulundu. Türkiye’nin iki farklı ülke gibi yaşadığına dikkat çeken Eğilmez, 2024 verilerine göre Türkiye’nin GSYH’sinin 1.3 trilyon olduğunu hatırlattı. Bu gelirin yarısının 20 milyon kişi tarafından paylaşıldığını dile getiren Eğilmez,  “Bu, 600-650 milyar doların bu kişiler arasında bölündüğü anlamına geliyor. Kalan 80 milyon ise diğer yarısını paylaşıyor” diye konuştu.

“Türkiye’nin bir yarısı Balkanlar bir yarısı Bangladeş gibi yaşıyor.”

“Türkiye’nin bir yarısı Balkanlar bir yarısı Bangladeş gibi yaşıyor.”

80 milyon kişiden yaklaşık 10 milyonunun üst gelir grubunda olduğunu belirten Eğilmez, yaklaşık 30 milyon kişinin gayrisafi yurt içi hasılasının beşte üçünü aldığını kaydetti. İnsanların iyi şartlarda yaşamadığını dile getiren Eğilmez, yaklaşık 15 milyon kişinin hayatını idare edebildiğini söyledi. 

Eğilmez, Türkiye’de gelir adaletsizliği uçurumunun derinleştiğine dikkat çekerek “İki ayrı toplummuş gibi yaşıyoruz. Bir ekip, Balkanlar veya Avrupa'nın daha düşük gelirli ülkeleri seviyesinde yaşıyor. Bir de Bangladeş gibi yaşayanlar var” dedi.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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