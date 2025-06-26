Mahfi Eğilmez'den Ekonomiye Çarpıcı Yorum: "Ülkenin Yarısı Balkanlar Yarısı Bangladeş"

Mahfi Eğilmez katıldığı YouTube programında ülkedeki ekonomik krize dair açıklamalarda bulundu. Türkiye’nin iki farklı ülke gibi yaşadığına dikkat çeken Eğilmez, 2024 verilerine göre Türkiye’nin GSYH’sinin 1.3 trilyon olduğunu hatırlattı. Bu gelirin yarısının 20 milyon kişi tarafından paylaşıldığını dile getiren Eğilmez, “Bu, 600-650 milyar doların bu kişiler arasında bölündüğü anlamına geliyor. Kalan 80 milyon ise diğer yarısını paylaşıyor” diye konuştu.