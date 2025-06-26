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Kazancı Holding’de Kardeş Kavgası Çıktı: Polis Çağırdılar, Cumhurbaşkanı’ndan Yardım İstediler

Kazancı Holding’de Kardeş Kavgası Çıktı: Polis Çağırdılar, Cumhurbaşkanı’ndan Yardım İstediler

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
26.06.2025 - 09:26

Aksa Enerji, Aksa Elektrik ve Aksa Doğalgaz gibi Türkiye'nin en büyük enerji şirketlerini bünyesinde bulunduran Kazancı Holding'de kardeş kavgası çıktı. Kazancı Holding binasına polisler çağırıldı, Mehmet Kazancı ise kardeşi Şaban Cemil Kazancı hakkında çektiği video ile olağanüstü iddialarda bulundu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım talep etti.

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Kazancı Holding’de kardeşler Mehmet Kazancı ve Şaban Cemil Kazancı arasında hisse paylaşımı kavgası çıktı.

Kazancı Holding’de kardeşler Mehmet Kazancı ve Şaban Cemil Kazancı arasında hisse paylaşımı kavgası çıktı.

Kazancı Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı olan ve 4,4 milyar dolarlık servetiyle Murat Ülker'in ardından Türkiye'nin en zengin ikinci insanı olarak bilinen Şaban Cemil Kazancı, dün yapılan genel kurulda kardeşiyle büyük bir tartışma yaşadı. İki ismin aralarının uzun süredir kötü olduğu bilinirken, şirketin küçük hissedarı Mehmet Kazancı, kardeşi hakkında çektiği video ile olağanüstü iddialarda bulundu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım talep etti.

Kardeşi Şaban Cemil Kazancı tarafından şirketteki hisselerine hukuksuz şekilde el koyulmaya çalışıldığını iddia eden Mehmet Kazancı, medyadan yardım talep ettiği videosunda şu ifadeleri kullandı:

Video sonrasında holding binasına polisler çağırıldı!

Video sonrasında holding binasına polisler çağırıldı!

Mehmet Kazancı, söz konusu videoyu çekerek sosyal medyaya servis etmesinin ardından Kazancı Holding'in binasını terk etmedi. Mehmet Kazancı'nın hissedar olması nedeniyle polis olaya müdahil olamazken, hem Şaban Cemil Kazancı hem de Mehmet Kazancı birbirlerinden şikayetçi olarak şirket binasına polis çağırdı. 

Paylaşılan görüntülerde Kazancı Holding binası içinde polislerin bulunduğu görülürken, Mehmet Kazancı’nın avukatı ise sosyal medyada yayınladığı video ile holding binasından içeri alınmadığı için holdingin güvenlik görevlileriyle tartışma yaşadığını aktardı.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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