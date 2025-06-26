Kazancı Holding’de Kardeş Kavgası Çıktı: Polis Çağırdılar, Cumhurbaşkanı’ndan Yardım İstediler

Kazancı Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı olan ve 4,4 milyar dolarlık servetiyle Murat Ülker'in ardından Türkiye'nin en zengin ikinci insanı olarak bilinen Şaban Cemil Kazancı, dün yapılan genel kurulda kardeşiyle büyük bir tartışma yaşadı. İki ismin aralarının uzun süredir kötü olduğu bilinirken, şirketin küçük hissedarı Mehmet Kazancı, kardeşi hakkında çektiği video ile olağanüstü iddialarda bulundu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım talep etti.