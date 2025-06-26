Kazancı Holding’de Kardeş Kavgası Çıktı: Polis Çağırdılar, Cumhurbaşkanı’ndan Yardım İstediler
Aksa Enerji, Aksa Elektrik ve Aksa Doğalgaz gibi Türkiye'nin en büyük enerji şirketlerini bünyesinde bulunduran Kazancı Holding'de kardeş kavgası çıktı. Kazancı Holding binasına polisler çağırıldı, Mehmet Kazancı ise kardeşi Şaban Cemil Kazancı hakkında çektiği video ile olağanüstü iddialarda bulundu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım talep etti.
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Kazancı Holding’de kardeşler Mehmet Kazancı ve Şaban Cemil Kazancı arasında hisse paylaşımı kavgası çıktı.
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Kardeşi Şaban Cemil Kazancı tarafından şirketteki hisselerine hukuksuz şekilde el koyulmaya çalışıldığını iddia eden Mehmet Kazancı, medyadan yardım talep ettiği videosunda şu ifadeleri kullandı:
Video sonrasında holding binasına polisler çağırıldı!
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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