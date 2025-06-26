Fatih Altaylı’dan Bomba İddia: Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Özgür Özel’e Gündem Yaratan Ekrem İmamoğlu Sözleri
5 gündür tutuklu bulunan ve Youtube’daki programını mektup aracılığıyla ve ‘boş koltukla’ devam ettiren gazeteci Fatih Altaylı’nın son mektubunda söyledikleri siyaset gündemine bomba gibi düştü. Fatih Altaylı’nın iddiasına göre; Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e “Ekrem İmamoğlu'nun arkasında durma. Cumhurbaşkanı olarak Mansur Yavaş'ı ya da kendini göstermeyi gündeme al. Ben de o zaman kurultay davasında sana destek vereyim” dedi. Fatih Altaylı ayrıca bunu iki yerden duyduğunu da dile getirdi.
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Gazeteci Fatih Altaylı, tutuklu da olsa cezaevinden avukatı aracılığıyla yazdığı mektuplarla Youtube’da ses getirmeye ve gündemi belirlemeye devam ediyor.
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Fatih Altaylı’nın son mektubunda yazdığı CHP iddiası adeta siyaset gündemine bomba gibi düştü.
Fatih Altaylı'nın 'koş koltuklu' programını buradan izleyebilirsiniz...
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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