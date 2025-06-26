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Fatih Altaylı’dan Bomba İddia: Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Özgür Özel’e Gündem Yaratan Ekrem İmamoğlu Sözleri

Fatih Altaylı’dan Bomba İddia: Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Özgür Özel’e Gündem Yaratan Ekrem İmamoğlu Sözleri

Kemal Kılıçdaroğlu Fatih Altaylı Ekrem İmamoğlu
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
26.06.2025 - 08:56

5 gündür tutuklu bulunan ve Youtube’daki programını mektup aracılığıyla ve ‘boş koltukla’ devam ettiren gazeteci Fatih Altaylı’nın son mektubunda söyledikleri siyaset gündemine bomba gibi düştü. Fatih Altaylı’nın iddiasına göre; Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e “Ekrem İmamoğlu'nun arkasında durma. Cumhurbaşkanı olarak Mansur Yavaş'ı ya da kendini göstermeyi gündeme al. Ben de o zaman kurultay davasında sana destek vereyim” dedi. Fatih Altaylı ayrıca bunu iki yerden duyduğunu da dile getirdi.

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Gazeteci Fatih Altaylı, tutuklu da olsa cezaevinden avukatı aracılığıyla yazdığı mektuplarla Youtube’da ses getirmeye ve gündemi belirlemeye devam ediyor.

Gazeteci Fatih Altaylı, tutuklu da olsa cezaevinden avukatı aracılığıyla yazdığı mektuplarla Youtube’da ses getirmeye ve gündemi belirlemeye devam ediyor.

Cumhurbaşkanını tehdit suçlamasıyla 21 Haziran'da gözaltına alınan ve 22 Haziran'da tutuklanan gazeteci Fatih Altaylı, beş gündür cezaevinde. Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutulan Altaylı'nın hafta içi her gün sunduğu 'Fatih Altaylı yorumluyor' programındaki koltuğu bugün de boş kaldı. Altaylı'nın Silivri'den yolladığı mektuplarının okunduğu bir formata dönüştürülen 'Fatih Altaylı YORUMLAYAMIYOR: Silivri Günlüğü' serisinde bugün 3. video paylaşıldı.

Fatih Altaylı’nın son mektubunda yazdığı CHP iddiası adeta siyaset gündemine bomba gibi düştü.

Fatih Altaylı’nın son mektubunda yazdığı CHP iddiası adeta siyaset gündemine bomba gibi düştü.

Fatih Altaylı’nın iddiasına göre; Kemal Kılıçdaroğlı Özgür Özel’e “Ekrem İmamoğlu’nun arkasında durma” dedi. 

İşte Fatih Altaylı’nın mektubunda yazdıklarından bir bölüm: 

“Gündemdeki bazı konuları sormak istediğini tahmin edebiliyorum. Mesela CHP'nin sabık genel başkanının kendisiyle görüşen belediye başkanı ve parti yöneticilerine söylediği: 'Butlan kararı çıkarsa genel başkanlığı kabul ederim. Ne yapayım, partiyi kayyuma mı bırakayım?' cümlesi. Sen bu yanıta şaşırdın mı? Beklemiyor muydun? Ben tam da bu yanıtı vereceğinden zerre kuşku duymadım. Butlan davası nasıl ki iktidarın planı ise, bu adam da iktidarın planının bir parçası. 'Kayyum gelse daha mı iyi?' demiş. Net söyleyeyim, daha iyi. Kayyum partiye Kılıçdaroğlu kadar zarar veremez. Korkar, çekinir ve zaten hızla kurultaya götürür. Kılıçdaroğlu ise 2028 Mart'ında erken seçime 'evet' der. Anayasa değişikliğine destek verir, Erdoğan'ı bir kez daha cumhurbaşkanı yapmak için her şeyi yapar. Şunu da söyleyeyim, AKP bu mahkeme kararını daha kritik bir anda çıkarır. Otuzunda değil. Bir kez daha söyleyeyim: Kayyum dahil her olasılık, Kılıçdaroğlu'ndan daha iyidir.

Cezaevindeyim diye dedikodular bana gelmiyor zannetme. Duyduğum kadarıyla Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'e, 'İmamoğlu'nun arkasında durma. Cumhurbaşkanı olarak Mansur Yavaş'ı ya da kendini göstermeyi gündeme al. Ben de o zaman kurultay davasında sana destek vereyim' mesajı iletmiş. Bunu iki ayrı yerden duydum ama dediğim gibi, dedikodu. Muharrem İnce'nin CHP'ye dönüşü güzel haber. Keşke Ümit Özdağ ve hatta Yavuz Ağıralioğlu, İYİ Parti'ye dönse ya da en azından bir biçim işbirliği konuşuyor olsalar. Çünkü ortak potansiyelleri en az 15 puan gibi.”

Fatih Altaylı'nın 'koş koltuklu' programını buradan izleyebilirsiniz...

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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