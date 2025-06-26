Fatih Altaylı’dan Bomba İddia: Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Özgür Özel’e Gündem Yaratan Ekrem İmamoğlu Sözleri

Fatih Altaylı’nın iddiasına göre; Kemal Kılıçdaroğlı Özgür Özel’e “Ekrem İmamoğlu’nun arkasında durma” dedi.

İşte Fatih Altaylı’nın mektubunda yazdıklarından bir bölüm:

“Gündemdeki bazı konuları sormak istediğini tahmin edebiliyorum. Mesela CHP'nin sabık genel başkanının kendisiyle görüşen belediye başkanı ve parti yöneticilerine söylediği: 'Butlan kararı çıkarsa genel başkanlığı kabul ederim. Ne yapayım, partiyi kayyuma mı bırakayım?' cümlesi. Sen bu yanıta şaşırdın mı? Beklemiyor muydun? Ben tam da bu yanıtı vereceğinden zerre kuşku duymadım. Butlan davası nasıl ki iktidarın planı ise, bu adam da iktidarın planının bir parçası. 'Kayyum gelse daha mı iyi?' demiş. Net söyleyeyim, daha iyi. Kayyum partiye Kılıçdaroğlu kadar zarar veremez. Korkar, çekinir ve zaten hızla kurultaya götürür. Kılıçdaroğlu ise 2028 Mart'ında erken seçime 'evet' der. Anayasa değişikliğine destek verir, Erdoğan'ı bir kez daha cumhurbaşkanı yapmak için her şeyi yapar. Şunu da söyleyeyim, AKP bu mahkeme kararını daha kritik bir anda çıkarır. Otuzunda değil. Bir kez daha söyleyeyim: Kayyum dahil her olasılık, Kılıçdaroğlu'ndan daha iyidir.

Cezaevindeyim diye dedikodular bana gelmiyor zannetme. Duyduğum kadarıyla Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'e, 'İmamoğlu'nun arkasında durma. Cumhurbaşkanı olarak Mansur Yavaş'ı ya da kendini göstermeyi gündeme al. Ben de o zaman kurultay davasında sana destek vereyim' mesajı iletmiş. Bunu iki ayrı yerden duydum ama dediğim gibi, dedikodu. Muharrem İnce'nin CHP'ye dönüşü güzel haber. Keşke Ümit Özdağ ve hatta Yavuz Ağıralioğlu, İYİ Parti'ye dönse ya da en azından bir biçim işbirliği konuşuyor olsalar. Çünkü ortak potansiyelleri en az 15 puan gibi.”