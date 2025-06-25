Rasim Ozan Kütahyalı’dan Fatih Altaylı İddiası: “Cezaevinden En Erken Temmuz 2027’de Çıkar”
21 Haziran’da gözaltına alınıp 22 Haziran tutuklanarak cezaevine gönderilen gazeteci Fatih Altaylı hakkında Rasim Ozan Kütahyalı’dan iddialar geldi. Rasim Ozan Kütahyalı, Cumhurbaşkanına tehdit suçlamasıyla tutuklanan Fatih Altaylı hakkında “Fatih Altaylı’yı çok uzun süre bırakmayacaklar. En erken Temmuz 2027’de çıkabilir, o da belki. Kanalı da kapatılacak, eski videoları da tarih olacak” dedi.
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Rasim Ozan Kütahyalı, Cumhurbaşkanını tehdit suçlamasıyla tutuklanan Fatih Altaylı hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı.
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Rasim Ozan Kütahyalı'nın açıklamalarının tamamını buradan izleyebilirsiniz:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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