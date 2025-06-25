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Rasim Ozan Kütahyalı’dan Fatih Altaylı İddiası: “Cezaevinden En Erken Temmuz 2027’de Çıkar”

Rasim Ozan Kütahyalı’dan Fatih Altaylı İddiası: “Cezaevinden En Erken Temmuz 2027’de Çıkar”

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
25.06.2025 - 09:52

21 Haziran’da gözaltına alınıp 22 Haziran tutuklanarak cezaevine gönderilen gazeteci Fatih Altaylı hakkında Rasim Ozan Kütahyalı’dan iddialar geldi. Rasim Ozan Kütahyalı, Cumhurbaşkanına tehdit suçlamasıyla tutuklanan Fatih Altaylı hakkında “Fatih Altaylı’yı çok uzun süre bırakmayacaklar. En erken Temmuz 2027’de çıkabilir, o da belki. Kanalı da kapatılacak, eski videoları da tarih olacak” dedi.

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Rasim Ozan Kütahyalı, Cumhurbaşkanını tehdit suçlamasıyla tutuklanan Fatih Altaylı hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı.

Rasim Ozan Kütahyalı, Cumhurbaşkanını tehdit suçlamasıyla tutuklanan Fatih Altaylı hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı.

Ensonhaber Youtube kanalında açıklamalarda bulunan Rasim Ozan Kütahyalı, Fatih Altaylı'nın en erken Temmuz 2027'de cezaevinden çıkabileceğini hatta bu sürenin daha da uzayabileceğini iddia etti. 

Kütahyalı açıklamasında Fatih Altaylı hakkında farklı dosyaların da gündeme geleceğini ve Youtube kanalının kapatılacağını belirtti. 

İşte Rasim Ozan Kütahyalı'nın Fatih Altaylı hakkındaki açıklamalar: 

'Fatih Altaylı’yı çok uzun süre bırakmayacaklar. En erken Temmuz 2027’de çıkabilir, o da belki. 'Ekrem İmamoğlu ne kadar yatarsa o da o kadar yatar' diyenler var. Fatih Altaylı operasyonunu 19 Mart operasyonunun medya ayağı olarak görmek mümkün. Duruşmalarda en hanım hanımcık da olsa 4 yıl 8 ay alsa onun yatarı 1.5 sene falan oluyor. Başka başka şeyler de var onun hakkında onlar da aktive edilecek gibi duruyor. Kanalına erişim engeli geleceği görünüyor. Kanalı kapatılacak belli. 

Fatih Altaylı ‘yalvarır yakarır hizmetinizdeyim’ der, o zaman çıkar. Ama o da ceset gibi çıkmaktır. Biat ediyorum emrinizdeyim derse çıkar. O da çok trajik bir şey olur.'

Rasim Ozan Kütahyalı'nın açıklamalarının tamamını buradan izleyebilirsiniz:

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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