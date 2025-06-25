Rasim Ozan Kütahyalı’dan Fatih Altaylı İddiası: “Cezaevinden En Erken Temmuz 2027’de Çıkar”

Ensonhaber Youtube kanalında açıklamalarda bulunan Rasim Ozan Kütahyalı, Fatih Altaylı'nın en erken Temmuz 2027'de cezaevinden çıkabileceğini hatta bu sürenin daha da uzayabileceğini iddia etti.

Kütahyalı açıklamasında Fatih Altaylı hakkında farklı dosyaların da gündeme geleceğini ve Youtube kanalının kapatılacağını belirtti.

İşte Rasim Ozan Kütahyalı'nın Fatih Altaylı hakkındaki açıklamalar:

'Fatih Altaylı’yı çok uzun süre bırakmayacaklar. En erken Temmuz 2027’de çıkabilir, o da belki. 'Ekrem İmamoğlu ne kadar yatarsa o da o kadar yatar' diyenler var. Fatih Altaylı operasyonunu 19 Mart operasyonunun medya ayağı olarak görmek mümkün. Duruşmalarda en hanım hanımcık da olsa 4 yıl 8 ay alsa onun yatarı 1.5 sene falan oluyor. Başka başka şeyler de var onun hakkında onlar da aktive edilecek gibi duruyor. Kanalına erişim engeli geleceği görünüyor. Kanalı kapatılacak belli.

Fatih Altaylı ‘yalvarır yakarır hizmetinizdeyim’ der, o zaman çıkar. Ama o da ceset gibi çıkmaktır. Biat ediyorum emrinizdeyim derse çıkar. O da çok trajik bir şey olur.'