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Fatih Altaylı Tutuklanma Sürecini ve Silivri’de Yaşadıklarını Anlattı: “Tek Derdim Sevdiklerimi Üzmüş Olmak”

Fatih Altaylı Tutuklanma Sürecini ve Silivri’de Yaşadıklarını Anlattı: “Tek Derdim Sevdiklerimi Üzmüş Olmak”

Fatih Altaylı
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
24.06.2025 - 08:55 Son Güncelleme: 24.06.2025 - 08:58

Cumhurbaşkanına tehdit suçlamasıyla tutuklanarak Silivri Cezaevine gönderilen gazeteci Fatih Altaylı, gözaltına alınma, tutuklanma ve Silivri Cezaevi’ndeki ilk gecesini yazdığı bir mektupla anlattı. YouTube programında ekip arkadaşı Emre tarafından 10 dakikada okunan mektuptan sonra program 10 dakika da sessiz bir şekilde devam etti.

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Tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne gönderilen gazeteci Fatih Altaylı’dan ilk mesaj meslektaşı İsmail Saymaz aracılığıyla gelmişti.

Tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne gönderilen gazeteci Fatih Altaylı’dan ilk mesaj meslektaşı İsmail Saymaz aracılığıyla gelmişti.

Fatih Altaylı mektubunda şunları yazmıştı: 

“Sevgili İsmail, halimi hatırımı sormuşsun! Sağ ol, iyi ki varsınız. Hukuksuzluk dönemlerinin kurbanı çok olur. Gençler bizim yerimize bedel öderken biz sessiz kalacak değiliz. Adalet için hepimiz savaşıyoruz. Bildiğim şudur, ‘iyiler daima kazanır’.

Şunu da herkes bilsin: Emniyet’te, Silivri’de hep iyi muamele gördüm, hep iyi insanlarla karşılaşıyorum. İyiler hâlâ çoğunlukta. Her şeye rağmen. Seni ve bütün arkadaşları sevgiyle kucaklıyorum. Biliyorum ve hep söylüyorum: ‘Bu da geçer ya hu.’

Sevgiler,

Fatih”

Fatih Altaylı, gözaltı, adliye ve Silivri’ye gidiş sürecinde yaşadıklarını da ekip arkadaşı Emre’ye yazdığı mektupla anlattı.

Fatih Altaylı, gözaltı, adliye ve Silivri’ye gidiş sürecinde yaşadıklarını da ekip arkadaşı Emre’ye yazdığı mektupla anlattı.

Fatih Altaylı’nın dün de boş koltukla yayınlanan programı bugün de aynı şekilde yayınlandı. 20 dakikalık videonun ilk 10 dakikasında Fatih Altaylı’nın yazdığı mektup okunurken ikinci 10 dakikasında da sessiz bir şekilde sadece boş koltuk gösterildi.

İşte Fatih Altaylı’nın yazdığı mektup ve Youtube’da yayınlanan yeni videosu:

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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