Fatih Altaylı Tutuklanma Sürecini ve Silivri’de Yaşadıklarını Anlattı: “Tek Derdim Sevdiklerimi Üzmüş Olmak”
Cumhurbaşkanına tehdit suçlamasıyla tutuklanarak Silivri Cezaevine gönderilen gazeteci Fatih Altaylı, gözaltına alınma, tutuklanma ve Silivri Cezaevi’ndeki ilk gecesini yazdığı bir mektupla anlattı. YouTube programında ekip arkadaşı Emre tarafından 10 dakikada okunan mektuptan sonra program 10 dakika da sessiz bir şekilde devam etti.
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Tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne gönderilen gazeteci Fatih Altaylı’dan ilk mesaj meslektaşı İsmail Saymaz aracılığıyla gelmişti.
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Fatih Altaylı, gözaltı, adliye ve Silivri’ye gidiş sürecinde yaşadıklarını da ekip arkadaşı Emre’ye yazdığı mektupla anlattı.
İşte Fatih Altaylı’nın yazdığı mektup ve Youtube’da yayınlanan yeni videosu:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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