Fatih Altaylı Tutuklanma Sürecini ve Silivri’de Yaşadıklarını Anlattı: “Tek Derdim Sevdiklerimi Üzmüş Olmak”

Fatih Altaylı mektubunda şunları yazmıştı:

“Sevgili İsmail, halimi hatırımı sormuşsun! Sağ ol, iyi ki varsınız. Hukuksuzluk dönemlerinin kurbanı çok olur. Gençler bizim yerimize bedel öderken biz sessiz kalacak değiliz. Adalet için hepimiz savaşıyoruz. Bildiğim şudur, ‘iyiler daima kazanır’.

Şunu da herkes bilsin: Emniyet’te, Silivri’de hep iyi muamele gördüm, hep iyi insanlarla karşılaşıyorum. İyiler hâlâ çoğunlukta. Her şeye rağmen. Seni ve bütün arkadaşları sevgiyle kucaklıyorum. Biliyorum ve hep söylüyorum: ‘Bu da geçer ya hu.’

Sevgiler,

Fatih”