İsmail Saymaz Fatih Altaylı'nın Silivri'den Yazdığı Mektubu Paylaştı
Ünlü gazeteci Fatih Altaylı geçtiğimiz günlerde cumhurbaşkanını tehdit suçlamasıyla gözaltına alınmış, ardından tutuklanarak Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne gönderilmişti. Altaylı Silivri'den İsmail Saymaz'a yaşadıklarına dair bir mektup kaleme aldı. Saymaz bu mektubu X hesabından paylaştı.
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Fatih Altaylı tutuklu olması nedeniyle geleneksel hale gelen YouTube yayınını yapamamıştı.
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Altaylı İsmail Saymaz için bir mektup yazdı.
Silivri'de iyi muamele gördüğünü anlatan Altaylı mektubunu "Bu da geçer yahu" sözleriyle bitirdi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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