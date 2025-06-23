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İsmail Saymaz Fatih Altaylı'nın Silivri'den Yazdığı Mektubu Paylaştı

İsmail Saymaz Fatih Altaylı'nın Silivri'den Yazdığı Mektubu Paylaştı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
23.06.2025 - 22:28

Ünlü gazeteci Fatih Altaylı geçtiğimiz günlerde cumhurbaşkanını tehdit suçlamasıyla gözaltına alınmış, ardından tutuklanarak Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne gönderilmişti. Altaylı Silivri'den İsmail Saymaz'a yaşadıklarına dair bir mektup kaleme aldı. Saymaz bu mektubu X hesabından paylaştı.

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Fatih Altaylı tutuklu olması nedeniyle geleneksel hale gelen YouTube yayınını yapamamıştı.

Fatih Altaylı tutuklu olması nedeniyle geleneksel hale gelen YouTube yayınını yapamamıştı.

Altaylı'nın editörünün süreci anlattığı ve savunmasının yayınlandığı kısa video 1 milyondan fazla izleyiciye ulaşmıştı.

Altaylı İsmail Saymaz için bir mektup yazdı.

Altaylı İsmail Saymaz için bir mektup yazdı.

Silivri'de iyi muamele gördüğünü anlatan Altaylı mektubunu "Bu da geçer yahu" sözleriyle bitirdi.

Silivri'de iyi muamele gördüğünü anlatan Altaylı mektubunu "Bu da geçer yahu" sözleriyle bitirdi.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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