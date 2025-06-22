Tutuklanan Fatih Altaylı'nın Eşinden İlk Açıklama: "Zalimlerden Olmak Var Mesela, Biz Onlardan Değiliz"
Meşhur Gazeteci Fatih Altaylı, dün akşam saatlerinde polis ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. Altaylı, geçtiğimiz dakikalarda tutuklandı. Fatih Altaylı, “Cumhurbaşkanına tehdit ve hakaret” suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.
Altaylı'nın eşi Hande Altaylı'dan ise ilk açıklamalar geldi. Altaylı'nın avukatlarını teselli ettiği anlar gözlerden kaçmadı.
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Gazeteci Fatih Altaylı, “Cumhurbaşkanına tehdit ve hakaret” suçlamasıyla tutuklandı.
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Tutuklama kararının ardından Hande Altaylı'dan ilk açıklama geldi.
"Zalimlerden olmak var mesela. Biz onlardan değiliz"
"Açıklanmaya ihtiyacı olan şey kararın kendisi."
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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