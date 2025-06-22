onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Tutuklanan Fatih Altaylı'nın Eşinden İlk Açıklama: "Zalimlerden Olmak Var Mesela, Biz Onlardan Değiliz"

Tutuklanan Fatih Altaylı'nın Eşinden İlk Açıklama: "Zalimlerden Olmak Var Mesela, Biz Onlardan Değiliz"

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
22.06.2025 - 17:27

Meşhur Gazeteci Fatih Altaylı, dün akşam saatlerinde polis ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. Altaylı, geçtiğimiz dakikalarda tutuklandı. Fatih Altaylı, “Cumhurbaşkanına tehdit ve hakaret” suçlamasıyla gözaltına alınmıştı. 

Altaylı'nın eşi Hande Altaylı'dan ise ilk açıklamalar geldi. Altaylı'nın avukatlarını teselli ettiği anlar gözlerden kaçmadı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Gazeteci Fatih Altaylı, “Cumhurbaşkanına tehdit ve hakaret” suçlamasıyla tutuklandı.

Gazeteci Fatih Altaylı, “Cumhurbaşkanına tehdit ve hakaret” suçlamasıyla tutuklandı.

Cumartesi akşam saatlerinde gözaltına alınan isim, geçtiğimiz dakikalarda ise tutuklandı. YouTube programıyla milyonlara ulaşan Atlaylı hakkında İstanbul Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

'Fatih ALTAYLI hakkında kendi ismiyle anılan “Youtube” sosyal medya kanalında 20/06/2025 tarihli yayında Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan tehdit içerikli sözleri nedeniyle Cumhubaşkanını Tehdit (TCK md. 310/2 delaletiyle 106/1) suçundan re’sen soruşturma başlatılmış olup adı geçen şahıs İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne verilen talimat gereği bugün yakalanarak gözaltına alınmıştır.'

Altaylı'nın tutuklu yargılanmasına karar verildi.

Tutuklama kararının ardından Hande Altaylı'dan ilk açıklama geldi.

Tutuklama kararının ardından Hande Altaylı'dan ilk açıklama geldi.

Fatih Altaylı’nın gözaltına alınmasının hemen ardından, eşi Hande Altaylı sosyal medya hesabından “Az önce Fatih'i aldılar nereye götürdüklerini bilmiyoruz” paylaşımı yapmıştı. Daha sonraki paylaşımlarında ise Altaylı'nın çıkacağına dair umutlarını koruduğunu söylemişti.

Mahkeme çıkışında görüntülenen Hande Altaylı, Fatih Altaylı'nın tutuklanmasının ardından üzülen avukatlarını teselli etti.

"Zalimlerden olmak var mesela. Biz onlardan değiliz"

"Açıklanmaya ihtiyacı olan şey kararın kendisi."

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
17
3
3
3
2
1
1
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın