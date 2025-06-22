Gözaltına Alınan Fatih Altaylı’nın İfadesi: "Aklımdan Dahi Geçmedi"

Halk TV’den İsmail Saymaz’ın haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı şahsen tanıdığını ifade eden Altaylı, programlarında tarihi bilgiler ışığında yayın yaptığını söyleyerek, “Açıkçası bu tarihi bilgilerden mevcut Cumhurbaşkanına bir tehdit algısı çıkabileceği aklımdan dahi geçmezdi' dedi.

Altaylı, 'Olayın bu şekle büründürüldüğünden ve sadece tarihi bilgi vermeye yönelik sözlerimin bilinçli bir çarpıtma ile sanki Cumhurbaşkanını tehdit ediyormuşum gibi algılatılmasından ben sorumlu değilim' ifadelerini kullandı.