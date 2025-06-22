Gözaltına Alınan Fatih Altaylı’nın İfadesi: "Aklımdan Dahi Geçmedi"
Gazeteci Fatih Altaylı dün akşam saatlerinde “Cumhurbaşkanına tehdit ve hakaret' suçlamasıyla gözaltına alınmıştı. Geceyi polis merkezinde geçiren Fatih Altaylı’nın bugün mahkemeye sevk edilmesi bekleniyor.
Gözaltındaki Fatih Altaylı’nın poliste verdiği ifade de ortaya çıktı. Altaylı, açıklamalarının bilinçli olarak çarpıtıldığını ifade etti.
Kaynak: İsmail Saymaz/Halk TV
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
YouTube’da yaptığı yayınlarla en çok takip edilen gazetecilerden olan Fatih Altaylı gözaltına alınmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Fatih Altaylı’nın poliste verdiği ifade ortaya çıktı.
“Savcılığın talebi hukuksuz”
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın