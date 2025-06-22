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Gözaltına Alınan Fatih Altaylı’nın İfadesi: "Aklımdan Dahi Geçmedi"

Gözaltına Alınan Fatih Altaylı’nın İfadesi: "Aklımdan Dahi Geçmedi"

Fatih Altaylı
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
22.06.2025 - 09:15

Gazeteci Fatih Altaylı dün akşam saatlerinde “Cumhurbaşkanına tehdit ve hakaret' suçlamasıyla gözaltına alınmıştı. Geceyi polis merkezinde geçiren Fatih Altaylı’nın bugün mahkemeye sevk edilmesi bekleniyor.

Gözaltındaki Fatih Altaylı’nın poliste verdiği ifade de ortaya çıktı. Altaylı, açıklamalarının bilinçli olarak çarpıtıldığını ifade etti.

Kaynak: İsmail Saymaz/Halk TV

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YouTube’da yaptığı yayınlarla en çok takip edilen gazetecilerden olan Fatih Altaylı gözaltına alınmıştı.

YouTube’da yaptığı yayınlarla en çok takip edilen gazetecilerden olan Fatih Altaylı gözaltına alınmıştı.

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Fatih Altaylı’nın poliste verdiği ifade ortaya çıktı.

Fatih Altaylı’nın poliste verdiği ifade ortaya çıktı.

Halk TV’den İsmail Saymaz’ın haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı şahsen tanıdığını ifade eden Altaylı, programlarında tarihi bilgiler ışığında yayın yaptığını söyleyerek, “Açıkçası bu tarihi bilgilerden mevcut Cumhurbaşkanına bir tehdit algısı çıkabileceği aklımdan dahi geçmezdi' dedi.

Altaylı, 'Olayın bu şekle büründürüldüğünden ve sadece tarihi bilgi vermeye yönelik sözlerimin bilinçli bir çarpıtma ile sanki Cumhurbaşkanını tehdit ediyormuşum gibi algılatılmasından ben sorumlu değilim' ifadelerini kullandı.

“Savcılığın talebi hukuksuz”

“Savcılığın talebi hukuksuz”

Altaylı ifadesinde, Başsavcılığın 'Cumhurbaşkanı'na suikast ve fiili saldırı' maddesine işaret etmesine de dikkati çekerek, 'Savcılık sevk yazısında TCK 310/2 uygulanabilmesi için fiili bir hakaret olması gerekir, bu durumda bile herhangi bir tehdit ve hakaret kastım olmamasına rağmen savcılığın bu talebi hukuksuzdur ve yasaya uygun değildir' dedi.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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