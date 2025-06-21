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Defne Samyeli ve Kızı Derin Talu'dan Gözaltına Alınan Fatih Altaylı'ya Destek!

Defne Samyeli ve Kızı Derin Talu'dan Gözaltına Alınan Fatih Altaylı'ya Destek!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
21.06.2025 - 23:00

Gazeteci ve televizyoncu Fatih Altaylı, 20 Haziran Cuma günü YouTube kanalında yayınladığı son videodaki açıklamaları nedeniyle gözaltına alındı. Magazinin popüler ismi Defne Samyeli ve kızı Derin Talu'dan Altaylı'ya destek geldi.

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Gazeteci Fatih Altaylı'nın gözaltı haberi herkesi şoke etti.

Gazeteci Fatih Altaylı'nın gözaltı haberi herkesi şoke etti.

Youtube yayınında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik ifadeleri kamuoyunda büyük yankı uyandıran Altaylı’nın “Bu millet, hoşuna gitmeyeni boğmuştur padişah da olsa” şeklindeki sözleri, “Cumhurbaşkanını tehdit” suçlamasına neden oldu.

Altaylı’nın eşi Hande Altaylı ise Instagram hesabından “Fatih’i biraz önce aldılar, nereye götürüldüğünü bilmiyoruz” açıklamasıyla haber verdi.

Altaylı’nın eşi Hande Altaylı ise Instagram hesabından “Fatih’i biraz önce aldılar, nereye götürüldüğünü bilmiyoruz” açıklamasıyla haber verdi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, Altaylı’nın ifadelerine sosyal medya üzerinden tepki göstererek, “Suyun ısınmaya başladığını görüyoruz” yorumunda bulundu. Gözaltı gelişmesi sonrası sosyal medyada geniş yankı bulurken, ünlü isimlerden destek paylaşımları gelmeye başladı.

Defne Samyeli, Altaylı'ya "Arkasındayız." diyerek gözaltı kararına sitem etti.

Defne Samyeli, Altaylı'ya "Arkasındayız." diyerek gözaltı kararına sitem etti.

Samyeli'nin destek mesajı:

Samyeli'nin destek mesajı:

Kızı Derin Talu da annesinin bu paylaşımını alıntılayarak destek verdi.

Kızı Derin Talu da annesinin bu paylaşımını alıntılayarak destek verdi.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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