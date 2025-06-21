Defne Samyeli ve Kızı Derin Talu'dan Gözaltına Alınan Fatih Altaylı'ya Destek!
Gazeteci ve televizyoncu Fatih Altaylı, 20 Haziran Cuma günü YouTube kanalında yayınladığı son videodaki açıklamaları nedeniyle gözaltına alındı. Magazinin popüler ismi Defne Samyeli ve kızı Derin Talu'dan Altaylı'ya destek geldi.
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Gazeteci Fatih Altaylı'nın gözaltı haberi herkesi şoke etti.
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Altaylı’nın eşi Hande Altaylı ise Instagram hesabından “Fatih’i biraz önce aldılar, nereye götürüldüğünü bilmiyoruz” açıklamasıyla haber verdi.
Defne Samyeli, Altaylı'ya "Arkasındayız." diyerek gözaltı kararına sitem etti.
Samyeli'nin destek mesajı:
Kızı Derin Talu da annesinin bu paylaşımını alıntılayarak destek verdi.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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