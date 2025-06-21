Nihal Candan’ın Vefatından Sonra Kendi Instagram Hesabından Bir Paylaşım Yapıldı!

Cezaevi sürecinin ardından hızlı bir kilo kaybı dönemi yaşayan sosyal medya fenomeni Nihal Candan'ın anoreksiya nevrozaya yakalandığı öğrenilmişti. Psikolojik ve bedensel olarak uzun süre bu hastalıkla mücadele eden ünlü isim dün gece yaşam savaşını kaybetti. Vefatının ardından bugün cenazesi defnedilen Candan'ın Instagram hesabından bir paylaşım yapıldı.