Nihal Candan’ın Vefatından Sonra Kendi Instagram Hesabından Bir Paylaşım Yapıldı!
Nihal Candan’ın beklenmedik ölümü sevenlerini yasa boğmuşken sosyal medya hesabından bir bildirim geldi. Kişisel Instagram hesabından yapılan paylaşım bir kez daha yürek burktu.
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Genç yaşta hayata veda eden Candan’ın resmi Instagram hesabından bir paylaşım yapıldı.
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Paylaşım Nihal Candan’ın cenazesinden yapılmıştı.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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