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Nihal Candan’ın Vefatından Sonra Kendi Instagram Hesabından Bir Paylaşım Yapıldı!

Nihal Candan’ın Vefatından Sonra Kendi Instagram Hesabından Bir Paylaşım Yapıldı!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
21.06.2025 - 18:43

Nihal Candan’ın beklenmedik ölümü sevenlerini yasa boğmuşken sosyal medya hesabından bir bildirim geldi. Kişisel Instagram hesabından yapılan paylaşım bir kez daha yürek burktu.

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Genç yaşta hayata veda eden Candan’ın resmi Instagram hesabından bir paylaşım yapıldı.

Genç yaşta hayata veda eden Candan’ın resmi Instagram hesabından bir paylaşım yapıldı.

Cezaevi sürecinin ardından hızlı bir kilo kaybı dönemi yaşayan sosyal medya fenomeni Nihal Candan'ın anoreksiya nevrozaya yakalandığı öğrenilmişti. Psikolojik ve bedensel olarak uzun süre bu hastalıkla mücadele eden ünlü isim dün gece yaşam savaşını kaybetti. Vefatının ardından bugün cenazesi defnedilen Candan'ın Instagram hesabından bir paylaşım yapıldı.

Paylaşım Nihal Candan’ın cenazesinden yapılmıştı.

Paylaşım Nihal Candan’ın cenazesinden yapılmıştı.

Görüntüde kardeşi Bahar Candan'ın cenazede taşıdığı fotoğraf yer aldı ve altına şu not düşüldü: 'Unutursak kalbimiz kurusun.'

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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