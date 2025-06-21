Vefatının Ardından Nihal Candan'ın Zayıflama Sürecini Anlattığı O Anlar İzleyenleri Derinden Etkiledi!
Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=nzf3c...
Geçtiğimiz gün yakalandığı yeme bozukluğu hastalığı ile mücadelesini kaybeden sosyal medya fenomeni Nihal Candan vefat etti. Candan'ın vefatı sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Ünlüler ve onu sevenler arasında derin üzüntü yarattı. Vefatının ardından yeniden gündem olan röportajında bu hastalığa nasıl yakalandığını anlatmıştı. O anlar izleyenlerin yüreklerini burktu.
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Onu birçoğumuz İşte Benim Stilim yarışmasından tanıyorduk.
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Nihal Candan'ın vefatının ardından sosyal medya karıştı. Onu sevenler derin bir üzüntü yaşıyor.
Ardından Nihal Candan'ın eski röportajlarından bir kesit yeniden gündeme yerleşti.
İşte o anlar:
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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