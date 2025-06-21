Vefatının Ardından Nihal Candan'ın Zayıflama Sürecini Anlattığı O Anlar İzleyenleri Derinden Etkiledi!

Vefat etmeden önce Candan, Esra Ezmeci'ye verdiği röportajda zayıflama sürecine nasıl girdiğini ve psikolojik durumunun günden güne nasıl kötüye gittiğini anlatmıştı. O anlar sosyal medyada yeniden gündem oldu.

Cezaevine girdikten sonra başka bir dünyaya girmiş gibi hissettiğini ve adapte olmakta zorlanarak yavaş yavaş kötüye gittiğini anlatan Candan, 'Dramatik sayılabilecek şekilde vazgeçtim. En az şekilde enerji harcayarak, sadece ismi intihar olmasın dedim. Orada olmaktan o kadar memnun değildim ki sadece durdum. Geçmesini bekledim. Çok anlayamadım. Ama yaşam fonksiyonlarımı en aza indirip geçmesini beklemek benim o anki tek planım olabildi.' demişti.