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Vefatının Ardından Nihal Candan'ın Zayıflama Sürecini Anlattığı O Anlar İzleyenleri Derinden Etkiledi!

Vefatının Ardından Nihal Candan'ın Zayıflama Sürecini Anlattığı O Anlar İzleyenleri Derinden Etkiledi!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
21.06.2025 - 17:51

Geçtiğimiz gün yakalandığı yeme bozukluğu hastalığı ile mücadelesini kaybeden sosyal medya fenomeni Nihal Candan vefat etti. Candan'ın vefatı sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Ünlüler ve onu sevenler arasında derin üzüntü yarattı. Vefatının ardından yeniden gündem olan röportajında bu hastalığa nasıl yakalandığını anlatmıştı. O anlar izleyenlerin yüreklerini burktu.

Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=nzf3c...
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Onu birçoğumuz İşte Benim Stilim yarışmasından tanıyorduk.

Onu birçoğumuz İşte Benim Stilim yarışmasından tanıyorduk.

Yarışmada rahmetli Nur Yerlitaş'ın pek bir sevdiği yarışmacısı Nihal Candan, yarışma sonrası sosyal medya fenomeni olarak karşımıza çıkmıştı. Bir süredir devam eden anoreksiya nervoza (yeme bozukluğu) nedeniyle hayatını kaybetti.

Nihal Candan'ın vefatının ardından sosyal medya karıştı. Onu sevenler derin bir üzüntü yaşıyor.

Nihal Candan'ın vefatının ardından sosyal medya karıştı. Onu sevenler derin bir üzüntü yaşıyor.

23 kiloya kadar düşerek yaşam savaşını kaybeden Candan'ın daha önce ekran önünde kilosu nedeniyle eleştirilmesi kadınlara dayatılan güzellik algısına öfke oluşturdu. Candan'ın psikolojik olarak arka planda verdiği gizli savaş sosyal medyada tepki yarattı.

Ardından Nihal Candan'ın eski röportajlarından bir kesit yeniden gündeme yerleşti.

Ardından Nihal Candan'ın eski röportajlarından bir kesit yeniden gündeme yerleşti.

Vefat etmeden önce Candan, Esra Ezmeci'ye verdiği röportajda zayıflama sürecine nasıl girdiğini ve psikolojik durumunun günden güne nasıl kötüye gittiğini anlatmıştı. O anlar sosyal medyada yeniden gündem oldu. 

Cezaevine girdikten sonra başka bir dünyaya girmiş gibi hissettiğini ve adapte olmakta zorlanarak yavaş yavaş kötüye gittiğini anlatan Candan, 'Dramatik sayılabilecek şekilde vazgeçtim. En az şekilde enerji harcayarak, sadece ismi intihar olmasın dedim. Orada olmaktan o kadar memnun değildim ki sadece durdum. Geçmesini bekledim. Çok anlayamadım. Ama yaşam fonksiyonlarımı en aza indirip geçmesini beklemek benim o anki tek planım olabildi.' demişti.

İşte o anlar:

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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