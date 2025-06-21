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23 Kiloya Düşüp Hayatını Kaybeden Nihal Candan'ın Şöhret Dolu Hayatından Cezaevine Uzanan Acı Çöküş Hikayesi

23 Kiloya Düşüp Hayatını Kaybeden Nihal Candan'ın Şöhret Dolu Hayatından Cezaevine Uzanan Acı Çöküş Hikayesi

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
21.06.2025 - 14:24

Bir zamanlar yarışma programlarında göz kamaştıran stiliyle, sosyal medyada gösterişli hayatıyla tanınan Nihal Candan'ın hikayesi, genç yaşta hayata veda etmesiyle gündemi derinden sarstı. Cezaevi sonrası toparlanmaya çalışırken, sessiz sedasız yaptığı evlilik de büyük bir fırtınaya dönüştü. Boşanma sürecinde yaşadığı stresle cezaevinde yakalandığı yeme bozukluğu kritik noktaya gelen Nihal Candan 23 kiloya kadar düşerek yaşam savaşını kaybetti. Peki Nihal Candan'ı bu noktaya sürükleyen olaylar nasıl gelişti? Sizin için yarışmayla şöhreti yakalayan sosyal medya fenomeninin çöküş hikayesini ele aldık...

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Televizyon dünyasının stil yarışmalarıyla tanıdığı Nihal Candan, adını ilk kez “İşte Benim Stilim” programında duyurdu.

Televizyon dünyasının stil yarışmalarıyla tanıdığı Nihal Candan, adını ilk kez “İşte Benim Stilim” programında duyurdu.

Jüride Nur Yerlitaş, Kemal Doğulu, Ivana Sert gibi isimlerin yer aldığı bu yarışmada, Nihal hem giyim tarzı hem de sivri çıkışlarıyla dikkat çekmişti. Kardeşi Bahar Candan da kısa süre sonra aynı yarışmaya katılmış, “Dondurma Gibisin” şarkısıyla sosyal medyada gündem olmuştu. İkilinin yakıldığı şöhret ekranlardan ve sosyal medyadan düşmezken, bu masal yıllar içinde kabusa döndü.

Bahar Candan ve Nihal Candan'ın yarışmadaki tartışmaları, diğer yarışmacılara olan çıkışları, tarzları uzun yıllar konuşulmaya ve izlenmeye devam etti.

Bahar Candan ve Nihal Candan'ın yarışmadaki tartışmaları, diğer yarışmacılara olan çıkışları, tarzları uzun yıllar konuşulmaya ve izlenmeye devam etti.

Bu süreçte iki kız kardeş yarışma sonrası da sosyal medyada hızlı bir yükseliş yaşadı. 

“İşte Benim Stilim” yarışmasındaki renkli tarzlarıyla dikkat çeken Nihal ve Bahar Candan kardeşler, yarışma sonrası televizyon dünyasında kalıcı olma çabasıyla farklı alanlara yöneldi. Nihal Candan, 2016 yılında Survivor’a katılarak adını daha da duyururken, İkili sosyal medyada da oldukça aktifti; renkli paylaşımları, lüks yaşantıları ve sivri açıklamalarıyla gündemden düşmüyorlardı. Bahar, ayrıca Doya Doya Moda yarışmasında da boy gösterdi. 

Ancak bu hızlı yükseliş, 2023’te kara para aklama ve dolandırıcılık suçlamalarıyla ani bir düşüşe dönüştü; her iki kardeşin de hayatı geri dönüşü olmayan şekilde değişti.

2023 Kasım’ında kamuoyunu sarsan bir gelişme yaşandı. Nihal ve Bahar Candan kardeşler, bir suç örgütüne üye olmak ve dolandırıcılık suçlamalarıyla tutuklandı.

2023 Kasım’ında kamuoyunu sarsan bir gelişme yaşandı. Nihal ve Bahar Candan kardeşler, bir suç örgütüne üye olmak ve dolandırıcılık suçlamalarıyla tutuklandı.

Lüks yaşantılarının kaynağı sorgulanırken, Nihal cezaevinde geçirdiği günlerin ardından, fiziksel olarak da çökmeye başladı.

Haklarında 24 yıl hapis cezası istenilen ikilii 5,5 ayı aşan tutukluluğun ardından sağlık sorunları gerekçe gösterilerek tahliye edildiğinde, Candan'ın tanınmaz halde olduğu ortaya çıktı. Sadece 37 kiloydu.

Tahliye olduktan sonra kameraların karşısına geçen Nihal Candan, artık bambaşka biriydi. Ne eski neşesi kalmıştı, ne de yarışmalarda gördüğümüz hali.

Esra Ezmeci’nin programında yaptığı açıklamalar, aslında ne kadar derin bir çöküş yaşadığını gözler önüne serdi.

Esra Ezmeci’nin programında yaptığı açıklamalar, aslında ne kadar derin bir çöküş yaşadığını gözler önüne serdi.

'Dramatik sayılabilecek şekilde vazgeçtim. En az şekilde enerji harcayarak, sadece ismi intihar olmasın dedim. Orada olmaktan o kadar memnun değildim ki sadece durdum. Geçmesini bekledim. Çok anlayamadım. Ama yaşam fonksiyonlarımı en aza indirip geçmesini beklemek benim o anki tek planım olabildi.' şeklinde konuşan Nihal Candan ardından Armağan Çağlayan'ın programında yaptığı açıklamaya gündeme gelmişti. 'Yeme bozukluğunuz düzeldi mi?' sorularına 'O düzelecek bir şey değil. Klinik psikoterapistleri bu konuyla yaşamayı ömür boyu öğreneceksin dedi. Ben de öyle yapmayı deniyorum. Kendimi kabul ettim şekilde, ya hiç yemiyorum ya çok fazla yiyorum.' demişti.

İş insanı Faruk Çiçek’le olan evliliği, bu süreçte Nihal Candan için tam anlamıyla hayal kırıklığına dönüştü.

İş insanı Faruk Çiçek’le olan evliliği, bu süreçte Nihal Candan için tam anlamıyla hayal kırıklığına dönüştü.

Yine tutukluyken evli olduğu ortaya çıkan Nihal Candan'ın iş insanı Mehmet Faruk Çiçek ile 2023 senesinin ağustos ayında dünyaevine girdiği öğrenilmişti. Nihal Candan'ın tutuklanmasından sonra karakola götürülen ve işlemlerin tamamlanmasının ardından ortadan kaybolan Mehmet Faruk Çiçek'in, bu süreçte eşini yalnız bıraktığı söylenmişti. İkilinin Candan cezaevindeyken boşandığı iddiaları ortalıkta kol gezmeye başlarken Mehmet Faruk Çiçek gecelerde görüntülenmiş ve kendisinin yanındaki gizemli kadın dikkat çekmişti. Yaşanların ardından Faruk Çiçek'in Nihal Candan'a boşanma davası açtığı öğrenilmişti. Boşanma aşamasında olan Candan'ın Çiçek hakkındaki sözleri ise dikkat çekmişti. Suç örgütüne üye olmak ve dolandırıcılık suçlarıyla 24 yıla kadar hapis cezası istemiyle tutuksuz yargılanan Nihal Candan Faruk Çiçek'in bulunmadığı duruşmada Candan “Zengin bildiğim eşim boşanma davası için yapılan araştırmada benden fakir çıktı. Mahkemenin Faruk’a benden nafaka bağlamadığına şükrediyorum.” ifadelerini kullanmıştı.

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Boşanma davasının ilk duruşmasının ardından Nihal Candan bu sözlere yer vermişti:

Boşanma davasının ilk duruşmasının ardından Nihal Candan bu sözlere yer vermişti:

'Tüm bu yaşadıklarımdan sonra yanımda olacağını zannettiğim eşimin, bu davayla bana darbe vurmaya çalışmasını acımasızca buluyorum. Kendisinden psikolojik şiddetin en ağırı dışında bir şiddet görmedim. Hala sosyal medyada şiddetini devam ettiriyor. Ben de boşanmak istiyorum. Karşı boşanma davası açtım. Avukatlık stajım devam ettiği için gelirim yok, ailemle yaşıyorum. Bu negatiflikten uzak durmak için yaşayabileceğim özel bir konfor alanım olsun diyerek Faruk’tan bir ev istiyorum. Ama kendisi fakir çıktı. Mahkemenin Faruk’a benden nafaka bağlamadığına şükrediyorum. Bundan sonraki dosyada tanıklarımız dinlenecek. İkinci özgürlük savaşımı veriyorum. Allah yar ve yardımcım olsun.'

Cezaevi süreci, sosyal medyadan yapılan yorumlar ve eşiyle boşanma davasında yaşadıkları Nihal Candan'ın yeme bozukluğunun kötüye gitmesine neden oldu.

Cezaevi süreci, sosyal medyadan yapılan yorumlar ve eşiyle boşanma davasında yaşadıkları Nihal Candan'ın yeme bozukluğunun kötüye gitmesine neden oldu.

Pınar Kerimoğlu'nun programında ise 'Ben bilerek 'Yemeyeyim, fit kalayım' gibi kaygılarım değil de stres, bir şey yemek de bir keyif işidir ya, hayattan keyif almamak bu.' şeklinde konuşmuştu.

Bu açıklamasından bir süre sonra sağlık durumunun giderek kötüye gittiği öğrenilen Nihal Candan kısa süre içerisinde hastaneye yatırıldı. 

Fakat kardeşi Bahar Candan yaptığı paylaşımlarla destek isterken Nihal Candan'ın durumunun kötü olduğu ve yoğun bakımı reddettiği ortaya çıkmıştı. Ardından da kendisinin 29 kiloya düştüğü ortaya çıkmış Anoreksiya Nevroza'ya yakalanan ismin tedaviyi reddettiği öğrenilmişti. Nihal Candan'a organ yetmezliği teşhisi konulurken kalbinin de iki kez durduğu söylenmişti.

Modacı Pınar Kerimoğlu da ziyaret ettiği Candan için, “Bir an önce yoğun bakıma alınmalı” açıklamasında bulunmuştu.

Nihal Candan'ın hastaneden yaptığı son açıklama ise bu durumun stres kaynaklığı olduğuydu.

Nihal Candan'ın hastaneden yaptığı son açıklama ise bu durumun stres kaynaklığı olduğuydu.

Candan, güzellik kaygısı yüzünden değil yaşadığı stres yüzünden 29 kiloya kadar düştüğü belirtirken 'Baskı mı ölüm mü? derseniz ölümü tercih ederim. Bunun sebebi kesinlikle stres, güzellik kaygısı değil. Değerlerim düştüğü için yoğun bakıma alındım şu an daha iyiyim.' şeklinde konuşan isim boşanma davasının da kendisini etkilediğini ifade etti.

Sevenlerinin yakından takip ettiği bu süreçte Nihal Candan'ın son olarak burnundan mama ile beslenir bir hale geldiği öğrenilmiş ve 25 kiloya kadar düştüğü ortaya çıkmıştı.

Sevenlerinin yakından takip ettiği bu süreçte Nihal Candan'ın son olarak burnundan mama ile beslenir bir hale geldiği öğrenilmiş ve 25 kiloya kadar düştüğü ortaya çıkmıştı.

Yoğun bakımı kabul etmeyen Nihal Candan'a vasi atanması gerektiği söylenirken kötüleşen durumunun ardından yoğun bakıma alınmıştı. Nihal Candan'ın babası Hakan Candan da bu süreçte iki kez kalp krizi geçirmişti.

Babadan gelen 'O yarışma programlarına katılmalarını istemedim. Medyadan ve bu tür platformlardan uzak durmalarını söyledim. Ama sonuçta kendi iradeleri vardı, söz dinletemedim. Çok rahatsızlık duydum ama elimden geleni yapmama rağmen yeterli olmadı. Bugün geldiğimiz nokta ortada. Nihal’in durumu çok ciddi. Hayati riski devam ediyor. Yaşamak istemiyor. Yaşadıkları onu derinden etkiledi. Psikolojisi çok bozuldu. Evliliği, eşi, geçirdiği süreçler... Her şey üst üste geldi.” açıklaması ise kalpleri burkmuştu.

Nihal Candan'ın sağlık durumu giderek kötüleşirken 19 Haziran günü kendisinin kalbi 10 dakikalığına durmuş, kalp masajı ile hayata döndürülmüştü.

Nihal Candan'ın sağlık durumu giderek kötüleşirken 19 Haziran günü kendisinin kalbi 10 dakikalığına durmuş, kalp masajı ile hayata döndürülmüştü.

'10 dakika kalbi durdu ama şu an tekrardan çalıştı. Sizden tek istediğim dua, lütfen hepinizden. Baharın hesabı kapalı giremiyor, sizlerden ablası için dua bekliyor.'  açıklamasından sonra 24 saatin kritik olduğu ortaya çıkmıştı. Fakat 23 kiloya kadar düşen Nihal Candan yaşadığı pskilojik sorunları ve ağır süreci atlatamadı. Geçtiğimiz gece kalbi ikinci kez duran Nihal Candan yaşam savaşını kaybetti.

Geçen hafta 30 yaşını kutladığı hastane yatağında anoreksiya nevroza hastalığına yenik düşerek hayata gözlerini yumdu.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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