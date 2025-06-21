23 Kiloya Düşüp Hayatını Kaybeden Nihal Candan'ın Şöhret Dolu Hayatından Cezaevine Uzanan Acı Çöküş Hikayesi

Bu süreçte iki kız kardeş yarışma sonrası da sosyal medyada hızlı bir yükseliş yaşadı.

“İşte Benim Stilim” yarışmasındaki renkli tarzlarıyla dikkat çeken Nihal ve Bahar Candan kardeşler, yarışma sonrası televizyon dünyasında kalıcı olma çabasıyla farklı alanlara yöneldi. Nihal Candan, 2016 yılında Survivor’a katılarak adını daha da duyururken, İkili sosyal medyada da oldukça aktifti; renkli paylaşımları, lüks yaşantıları ve sivri açıklamalarıyla gündemden düşmüyorlardı. Bahar, ayrıca Doya Doya Moda yarışmasında da boy gösterdi.

Ancak bu hızlı yükseliş, 2023’te kara para aklama ve dolandırıcılık suçlamalarıyla ani bir düşüşe dönüştü; her iki kardeşin de hayatı geri dönüşü olmayan şekilde değişti.