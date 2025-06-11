onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Canlı Yayına Bağlandı: Hastaneye Kaldırılan Nihal Candan Sağlık Durumunun Kötüye Gitmesindeki Nedeni Açıkladı

Canlı Yayına Bağlandı: Hastaneye Kaldırılan Nihal Candan Sağlık Durumunun Kötüye Gitmesindeki Nedeni Açıkladı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
11.06.2025 - 11:59

Bir dönem lüks yaşantısıyla gündemden düşmeyen Nihal Candan, şimdi hem sağlık sorunlarıyla hem de boşanma davasıyla adından bahsettiriyor. Yaşadığı stres nedeniyle 29 kiloya kadar düşen Candan, yoğun bakıma kaldırıldığını ancak şu an durumunun daha iyi olduğunu açıkladı. “Baskı mı ölüm mü? derseniz ölümü tercih ederim” diyerek yaşadığı duygusal çöküşü TGRT habere anlatan Nihal Candan sağlık durumu hakkında konuştu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bir dönem ekranlara damga vuran, gösterişli hayatı ve açıklamalarıyla tanınan Nihal Candan, cezaevi sürecinin ardından sağlık sorunları yaşamaya devam ediyor.

Bir dönem ekranlara damga vuran, gösterişli hayatı ve açıklamalarıyla tanınan Nihal Candan, cezaevi sürecinin ardından sağlık sorunları yaşamaya devam ediyor.

Kasım 2023’te kara para aklama ve dolandırıcılık suçlamasıyla tutuklanan Candan, cezaevi sürecinde ciddi bir sağlık krizi yaşadı. Günlerce yemek yemeyi reddeden isim, psikolojik olarak çöktü ve kendisine yeme bozukluğu teşhisi kondu.

Bir süredir ciddi şekilde kilo kaybı yaşayan Nihal Candan 'biz skinny seviyoruz' açıklamlarıyla adından bahsettirirken kendisi hastaneye kaldırıldı. Annesi ve kardeşi Bahar Candan, Nihal Candan'ın sağlık durumunun kötüye gittiğini açıklamış ve sosyal medyadan yardım istemişti.

Kardeşi Bahar Candan yaptığı paylaşımlarla destek isterken Nihal Candan'ın durumunun kötü olduğu ve yoğun bakımı reddettiği ortaya çıkmıştı.

Kardeşi Bahar Candan yaptığı paylaşımlarla destek isterken Nihal Candan'ın durumunun kötü olduğu ve yoğun bakımı reddettiği ortaya çıkmıştı.

Podyumlardan, davetlerden, lüks otel odalarından alıştığımız Nihal Candan'a organ yetmezliği teşhisi konulurken kalbinin de iki kez durduğu öğrenilmişti.

Modacı Pınar Kerimoğlu da ziyaret ettiği Candan için, “Bir an önce yoğun bakıma alınmalı” açıklamasında bulunmuş, ikilinin görüntüleri ise tepkilerin hedefi olmuştu.

O anlardan bahsetmiştik:

Sağlık durumu hakkındaki son gelişmeler de bu içeriğimizde:

Hastaneye kaldırılmasının ardından ilk kez canlı yayına bağlanan Nihal Candan, TGRT'e habere bağlanarak açıklamalarda bulundu

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın