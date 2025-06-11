Canlı Yayına Bağlandı: Hastaneye Kaldırılan Nihal Candan Sağlık Durumunun Kötüye Gitmesindeki Nedeni Açıkladı
Bir dönem lüks yaşantısıyla gündemden düşmeyen Nihal Candan, şimdi hem sağlık sorunlarıyla hem de boşanma davasıyla adından bahsettiriyor. Yaşadığı stres nedeniyle 29 kiloya kadar düşen Candan, yoğun bakıma kaldırıldığını ancak şu an durumunun daha iyi olduğunu açıkladı. “Baskı mı ölüm mü? derseniz ölümü tercih ederim” diyerek yaşadığı duygusal çöküşü TGRT habere anlatan Nihal Candan sağlık durumu hakkında konuştu.
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Bir dönem ekranlara damga vuran, gösterişli hayatı ve açıklamalarıyla tanınan Nihal Candan, cezaevi sürecinin ardından sağlık sorunları yaşamaya devam ediyor.
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Kardeşi Bahar Candan yaptığı paylaşımlarla destek isterken Nihal Candan'ın durumunun kötü olduğu ve yoğun bakımı reddettiği ortaya çıkmıştı.
Hastaneye kaldırılmasının ardından ilk kez canlı yayına bağlanan Nihal Candan, TGRT'e habere bağlanarak açıklamalarda bulundu
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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