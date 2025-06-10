Gece Fenalaştı: 29 Kiloya Düşen Nihal Candan Yeniden Yoğun Bakıma Kaldırıldı!
5 Haziran'da apar topar hastaneye kaldırılan ve 29 kiloya düştüğü öğrenilen Nihal Candan'a anoreksiya nevroza ve organ yetmezliği teşhisi koyulmuştu.
Yoğun bakıma girip çıkan ve hastanede tedavi süreci devam eden Nihal Candan'ın dün gece yeniden fenalaşarak yoğun bakıma alındığı öğrenildi.
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Beş gün önce aşırı kilo kaybı sebebiyle halsizleşen Nihal Candan, apar topar hastaneye kaldırılmış ve yoğun bakıma alınmıştı.
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29 kiloya düştüğü öğrenilen Nihal Candan'a anoreksiya nevroza ve organ yetmezliği teşhisi koyuldu. Annesi kızına yardım etmesi için bir psikiyatr aradığını duyurdu.
Durumu iyi gibi gözüken Nihal Candan'ın dün gece saatlerinde fenalaştığı öğrenildi.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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