onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Gece Fenalaştı: 29 Kiloya Düşen Nihal Candan Yeniden Yoğun Bakıma Kaldırıldı!

Gece Fenalaştı: 29 Kiloya Düşen Nihal Candan Yeniden Yoğun Bakıma Kaldırıldı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
10.06.2025 - 10:56

5 Haziran'da apar topar hastaneye kaldırılan ve 29 kiloya düştüğü öğrenilen Nihal Candan'a anoreksiya nevroza ve organ yetmezliği teşhisi koyulmuştu. 

Yoğun bakıma girip çıkan ve hastanede tedavi süreci devam eden Nihal Candan'ın dün gece yeniden fenalaşarak yoğun bakıma alındığı öğrenildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Beş gün önce aşırı kilo kaybı sebebiyle halsizleşen Nihal Candan, apar topar hastaneye kaldırılmış ve yoğun bakıma alınmıştı.

Beş gün önce aşırı kilo kaybı sebebiyle halsizleşen Nihal Candan, apar topar hastaneye kaldırılmış ve yoğun bakıma alınmıştı.

İşte Benim Stilim programıyla tanıdığımız Nihal Candan ve kardeşi Bahar Candan, 2023 yılında dolandırıcılık çetesine üye oldukları iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Tutuksuz yargılanmasına karar verilen Nihal Candan'ın tahliye sebeplerinden biri de yeme bozukluğuydu.

Cezaevinden 37 kiloyla tahliye olan Nihal Candan, ilk zamanlarda toparlanmış ve sağlığına kavuşmuş gözükse de geçtiğimiz haftalarda yeniden bir deri bir kemik kaldığı görülünce sosyal medyada tepki çekmişti. 

Kilosunu sorun etmediğini ve 'skinny' sevdiğini söyleyen Nihal Candan, 5 Haziran'da hastaneye kaldırıldı. Nihal Candan'ın durumunun kritik olduğunu ve yoğun bakıma kaldırıldığını kardeşi Bahar Candan, 'Bir şey yapın ablam ölüyor' sözleriyle duyurmuştu.

29 kiloya düştüğü öğrenilen Nihal Candan'a anoreksiya nevroza ve organ yetmezliği teşhisi koyuldu. Annesi kızına yardım etmesi için bir psikiyatr aradığını duyurdu.

29 kiloya düştüğü öğrenilen Nihal Candan'a anoreksiya nevroza ve organ yetmezliği teşhisi koyuldu. Annesi kızına yardım etmesi için bir psikiyatr aradığını duyurdu.

Yoğun bakımdan çıkan Nihal Candan'ın hastaneden yaptığı paylaşımlar gündemin göbeğine oturmuş, bu haldeyken bile içerik çekiyor olması tepkilere sebep olmuştu. 

Özellikle Pınar Kerimoğlu'nun kuşkonmaz yedirmeye çalıştığı anlarda çektikleri video, 'Şu halde bile etkileşim peşindesiniz' eleştirilerinin yağmasıyla sonuçlanmıştı.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Durumu iyi gibi gözüken Nihal Candan'ın dün gece saatlerinde fenalaştığı öğrenildi.

Durumu iyi gibi gözüken Nihal Candan'ın dün gece saatlerinde fenalaştığı öğrenildi.

Yeniden yoğun bakıma alınan Nihal Candan'ın daha önce iki kez kalbi durmuştu. Doktorları, durumunun kritik olduğunu ve tedavi sürecinin hem fiziksel hem de ruhsal açıdan titizlikle yürütülmesi gerektiğini ifade etti.

Acil şifalar diliyoruz.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
17
6
2
2
1
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın