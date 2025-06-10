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Yakışıklılığıyla Nam Salan Milli Futbolcu Kenan Yıldız'ın Sevgilisinin Kim Olduğu Ortaya Çıktı!

Yakışıklılığıyla Nam Salan Milli Futbolcu Kenan Yıldız'ın Sevgilisinin Kim Olduğu Ortaya Çıktı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
10.06.2025 - 10:15

Juventus'un 10 numarasını taşıyan milli futbolcumuz Kenan Yıldız'ın kimle aşk yaşadığı ortaya çıktı! TikTok kullanıcılarının ayyuka çıkardığı detaylar hızla yayıldı, ikili de birbirine çok yakıştırıldı. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim!

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19 yaşındaki Kenan Yıldız hem yakışıklılığı hem de milli takımdaki başarısıyla kısa süre içerisinde adını geniş kitlelere duyurmayı başardı.

19 yaşındaki Kenan Yıldız hem yakışıklılığı hem de milli takımdaki başarısıyla kısa süre içerisinde adını geniş kitlelere duyurmayı başardı.

Bayern'den geldiği Juventus'ta adım adım yıldızlaşan Kenan Yıldız, şimdilerde Juventus'un 10 numarasını taşıyor ve her geçen gün adını daha çok duyuyoruz. Sahalardaki başarsının yanında bir de su götürmez yakışıklılığı var tabii. 

Gencecik yaşına rağmen dünyanın en yakışıklı futbolcuları arasında gösterilen Kenan Yıldız, genç kızların hayalini süslüyor, ne zaman bir yerde görüntülense karizması ayrı, yakışıklılığı ayrı oluyor. 

E haliyle hayatında biri olup olmadığı oldukça merak ediliyor. Belki denk gelmişsinizdir, kendisinin adı geçtiğimiz sene oyuncu Su Burcu Yazgı Coşkun'la anılmıştı fakat aşk iddialarının altı boş çıkmıştı.

Sanıyoruz ki bu sefer gerçek aşkının kim olduğu hakikaten ortaya çıktı!

Sanıyoruz ki bu sefer gerçek aşkının kim olduğu hakikaten ortaya çıktı!

Geçtiğimiz saatlerde TikTok'ta birkaç iddia dolanmaya başladı, altları da öyle boş değilidi. 

Yukarıda gördüğünüz Natalia Shadle isimli genç modelle Kenan Yıldız'ın gözlerden uzak bir aşk yaşadığı veya en kötü ihtimalle başlarda yaşanan flört döneminde oldukları iddia edildi.

İddiayı ilk güçlendiren Spotify listesi oldu.

İddiayı ilk güçlendiren Spotify listesi oldu.

Kenan Yıldız'ın K1 ismini kullandığı Spotify'da 'Natalia' isimli bir playlist oluşturduğu fark edildi. Natalia Shadle'nin fotoğraflarının altındaki beğenisi de fark edilince dedikodular iyice hararetlendi. 

Üstelik bu kadarla da kalmadı. 182 boyundaki su gibi modelin Kenan Yıldız'ın evinden TikTok videosu paylaştığı ortaya çıktı.

TikTok kullanıcılarının Kenan Yıldız ve Natalia arasındaki etkileşimi fark etmesi üzerine Yıldız, "Natalia" isimli Spotify listesini sildi. Görüntüler yine de elde kaldı tabii. Buyurun, o anları beraber izleyelim!

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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