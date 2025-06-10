Yakışıklılığıyla Nam Salan Milli Futbolcu Kenan Yıldız'ın Sevgilisinin Kim Olduğu Ortaya Çıktı!
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19 yaşındaki Kenan Yıldız hem yakışıklılığı hem de milli takımdaki başarısıyla kısa süre içerisinde adını geniş kitlelere duyurmayı başardı.
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Sanıyoruz ki bu sefer gerçek aşkının kim olduğu hakikaten ortaya çıktı!
İddiayı ilk güçlendiren Spotify listesi oldu.
TikTok kullanıcılarının Kenan Yıldız ve Natalia arasındaki etkileşimi fark etmesi üzerine Yıldız, "Natalia" isimli Spotify listesini sildi. Görüntüler yine de elde kaldı tabii. Buyurun, o anları beraber izleyelim!
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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