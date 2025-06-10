Yakışıklılığıyla Nam Salan Milli Futbolcu Kenan Yıldız'ın Sevgilisinin Kim Olduğu Ortaya Çıktı!

Bayern'den geldiği Juventus'ta adım adım yıldızlaşan Kenan Yıldız, şimdilerde Juventus'un 10 numarasını taşıyor ve her geçen gün adını daha çok duyuyoruz. Sahalardaki başarsının yanında bir de su götürmez yakışıklılığı var tabii.

Gencecik yaşına rağmen dünyanın en yakışıklı futbolcuları arasında gösterilen Kenan Yıldız, genç kızların hayalini süslüyor, ne zaman bir yerde görüntülense karizması ayrı, yakışıklılığı ayrı oluyor.

E haliyle hayatında biri olup olmadığı oldukça merak ediliyor. Belki denk gelmişsinizdir, kendisinin adı geçtiğimiz sene oyuncu Su Burcu Yazgı Coşkun'la anılmıştı fakat aşk iddialarının altı boş çıkmıştı.