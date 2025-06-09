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İyimser Olandı: Anıl Altan, Pelin Akil'in Boşanmayı Doğrulamasının Ardından Sessizliğini İmalı Sözlerle Bozdu!

İyimser Olandı: Anıl Altan, Pelin Akil'in Boşanmayı Doğrulamasının Ardından Sessizliğini İmalı Sözlerle Bozdu!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
09.06.2025 - 23:11

Beş gün önce aylardır dinmeyen boşanma dedikodularına son noktayı koyan Pelin Akil, Anıl Altan'la yolun sonuna geldiklerini tek başına duyurmuştu. 

Açıklamasından sonra sosyal medyasından Altan soyadını kaldıran Pelin Akil'den sonra Anıl Altan sessizliğini paylaşımıyla bozdu. İmalı sözler yazan Anıl Altan dikkat çekti. Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Aylardır magazin gündeminin en merak edilen, en popüler konularından biri Anıl Altan ve Pelin Akil'in arasında neler yaşandığıydı.

Aylardır magazin gündeminin en merak edilen, en popüler konularından biri Anıl Altan ve Pelin Akil'in arasında neler yaşandığıydı.

Yaklaşık 6 aydır dur durak bilmeksizin boşanacakları ve hatta çoktan ayrıldıkları iddiaları kol gezen Pelin Akil ve Anıl Altan, uzunca bir süre konuyla ilgili asla konuşmadı, 'Çocuklarımız var' diyerek boşanma iddiasını geçiştirmeyi tercih ettiler. 

Pelin Akil'in  boşanma fikrine daha yakın olduğu, Anıl Altan'ın da boşanmaya pek de gönlü olmayan taraf olduğu düşünülüyordu.

Tüm dedikodular beş gün önce bizzat Pelin Akil tarafından doğrulandı. Berkay konserinde yalnız görüntülenen Pelin Akil, karı koca olarak yollarını ayırdıklarını ilk defa kabul etti.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Üstelik Pelin Akil'den bir hamle daha gelmişti.

Üstelik Pelin Akil'den bir hamle daha gelmişti.

Boşanmaya karar verdiklerini tek başına açıklayan Pelin Akil, sosyal medya hesabından Altan soyadını kaldırmış, boşanmanın doğru olduğunu bir kez daha yinelemişi. 

Bu sırada sessizliğini koruyan, konuya dair tek bir yorumda bulunmayan kişi ise ayrılmaya kesin karar verdiği eşi Anıl Altan'dı. Anıl Altan, sessizliğini imalı sözlerle bozdu.

Sosyal medya hesabından anne babalığa dair bir video paylaşan Anıl Altan, bir de ebeveynlik dersi verdi.

Sosyal medya hesabından anne babalığa dair bir video paylaşan Anıl Altan, bir de ebeveynlik dersi verdi.

'Çocuklarınız size hiçbir şey borçlu değil, bu dünyaya kendi isteğiyle gelmediler, siz istediniz geldiler...

Sevilmek ve ilginiz için bir şey başarmaları gerekmiyor... Sadece kendileri olduğu için değerliler, koşulsuz sevginizi, zamanınızı, ilginizi eksik etmeyin... İyi geceler' açıklamasında bulundu. 

Boşanmanın hemen üstüne gelen bu paylaşımın Pelin Akil'e bir gönderme olarak yorumlandı tabii. Siz ne düşünüyorsunuz? Burada Pelin Akil'e bir gönderme var mı sizce? Hadi yorumlarda buluşalım.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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