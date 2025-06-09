İyimser Olandı: Anıl Altan, Pelin Akil'in Boşanmayı Doğrulamasının Ardından Sessizliğini İmalı Sözlerle Bozdu!
Beş gün önce aylardır dinmeyen boşanma dedikodularına son noktayı koyan Pelin Akil, Anıl Altan'la yolun sonuna geldiklerini tek başına duyurmuştu.
Açıklamasından sonra sosyal medyasından Altan soyadını kaldıran Pelin Akil'den sonra Anıl Altan sessizliğini paylaşımıyla bozdu. İmalı sözler yazan Anıl Altan dikkat çekti. Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Aylardır magazin gündeminin en merak edilen, en popüler konularından biri Anıl Altan ve Pelin Akil'in arasında neler yaşandığıydı.
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Üstelik Pelin Akil'den bir hamle daha gelmişti.
Sosyal medya hesabından anne babalığa dair bir video paylaşan Anıl Altan, bir de ebeveynlik dersi verdi.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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