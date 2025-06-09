İyimser Olandı: Anıl Altan, Pelin Akil'in Boşanmayı Doğrulamasının Ardından Sessizliğini İmalı Sözlerle Bozdu!

Yaklaşık 6 aydır dur durak bilmeksizin boşanacakları ve hatta çoktan ayrıldıkları iddiaları kol gezen Pelin Akil ve Anıl Altan, uzunca bir süre konuyla ilgili asla konuşmadı, 'Çocuklarımız var' diyerek boşanma iddiasını geçiştirmeyi tercih ettiler.

Pelin Akil'in boşanma fikrine daha yakın olduğu, Anıl Altan'ın da boşanmaya pek de gönlü olmayan taraf olduğu düşünülüyordu.

Tüm dedikodular beş gün önce bizzat Pelin Akil tarafından doğrulandı. Berkay konserinde yalnız görüntülenen Pelin Akil, karı koca olarak yollarını ayırdıklarını ilk defa kabul etti.