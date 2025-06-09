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"İlk Defa Çocuk İstiyorum" Demişti: Aşkı Melih Kunukçu'da Bulan İrem Derici Hamile mi?

"İlk Defa Çocuk İstiyorum" Demişti: Aşkı Melih Kunukçu'da Bulan İrem Derici Hamile mi?

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
09.06.2025 - 20:43

Geçtiğimiz aylarda Melih Kunukçu'ya vurulup bir öncekilerden çok daha farklı bir aşk yaşamaya başlayan şarkıcı İrem Derici, birkaç hafta önce en büyük 'Asla'sını çiğnemiş, ilk defa çocuk istediğini dile getirmişti. 

Sezonu Alaçatı'da açan İrem Derici, sosyal medya kullanıcısının 'Hamile misin?' sorusuna jet hızıyla yanıt verdi.

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Uzun yıllar boyu aşkta dikiş tutturamasa da ne zaman aşık olsa ilk sefermiş gibi heyecanlanan İrem Derici'yi bir süredir dansçı ve DJ sevgilisi Melih Kunukçu'yla konuşuyoruz.

Uzun yıllar boyu aşkta dikiş tutturamasa da ne zaman aşık olsa ilk sefermiş gibi heyecanlanan İrem Derici'yi bir süredir dansçı ve DJ sevgilisi Melih Kunukçu'yla konuşuyoruz.

Hüsranla biten son aşkının ardından her zamanki gibi aşka da erkeklere de küsen İrem Derici, tam kabuğuna çekildi sanmıştık ki 7 Ekim'de Melih Kunukçu'yla paylaştığı poz 'Acaba mı?' dedirtmişti. 

İkili, çok yakın arkadaş olduklarını vurgulayıp aşk dedikodularını uzunca bir süre yalanladı fakat etle tırnak gibi her yere beraber gitmeye, hayatın tadını beraber çıkarmaya başlamışlardı. 

Meseleyi çok uzatmamaya karar veren İrem Derici, çoktan aşk yaşandığını anlayan herkesi bizzat kendisi doğrulamıştı. Böylece İrem Derici'nin yepyeni aşk serüvenine şahitlik etmeye başladık ve bu sefer gerçekten de aranılan adam Melih bey gibi hissettirmeye başladı.

O kadar ki İrem Derici'yi birçok "asla"sından döndürdü aşkları...

O kadar ki İrem Derici'yi birçok "asla"sından döndürdü aşkları...

Evliliğe sıcak bakmaya başladığını söyleyen İrem Derici, kendi rekorunu kırdığının altını çizmiş, bu kadarla da kalmamıştı. 

Zamanında, 'Hiç çocuk hasretim yok. Çocuklara katlanamıyorum. Sürekli ağlayan derdini ağlayarak anlatan bir şeye benim tahammülüm yok.' açıklamasında bulunan İrem Derici, çocukla ilgili en büyük u dönüşünü yapmış, 'Hayatımda ilk kez çocuk istiyorum' itirafında bulunmuştu.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Şimdilerde yazın keyfini çıkaran İrem Derici ve Melih Kunukçu, sezonu Alaçatı'da açtı.

Şimdilerde yazın keyfini çıkaran İrem Derici ve Melih Kunukçu, sezonu Alaçatı'da açtı.

İlk dump da geçtiğimiz saatlerde İrem Derici'den geldi. Melih Kunukçu'nun çaldığı mekanda birbirinden güzel pozlar veren İrem Derici'nin gönderisinin altına gelen sorulardan biri ise dikkat çekti. 

Bir sosyal medya kullanıcısı, bir umut İrem Derici'ye 'Hamile olabilir misin acaba?' sorusunu yöneltti. Artık o ışıltıyı mı gördü kendince niyet mi etti bilemiyoruz ama İrem Derici'den de jet hızıyla yanıt geldi.

Hamilelik sorusuna hemen yanıt veren İrem Derici, "Olamam" diyerek konuyu kapattı.

Hamilelik sorusuna hemen yanıt veren İrem Derici, "Olamam" diyerek konuyu kapattı.

Yine de normal şartlarda diyeceği üzere 'Allah korusun, nereden çıktı?' gibi yükselişlerde bulunmadı. Her an her şey yaşanabilir sinyali de alındı böylece!

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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