"İlk Defa Çocuk İstiyorum" Demişti: Aşkı Melih Kunukçu'da Bulan İrem Derici Hamile mi?

Hüsranla biten son aşkının ardından her zamanki gibi aşka da erkeklere de küsen İrem Derici, tam kabuğuna çekildi sanmıştık ki 7 Ekim'de Melih Kunukçu'yla paylaştığı poz 'Acaba mı?' dedirtmişti.

İkili, çok yakın arkadaş olduklarını vurgulayıp aşk dedikodularını uzunca bir süre yalanladı fakat etle tırnak gibi her yere beraber gitmeye, hayatın tadını beraber çıkarmaya başlamışlardı.

Meseleyi çok uzatmamaya karar veren İrem Derici, çoktan aşk yaşandığını anlayan herkesi bizzat kendisi doğrulamıştı. Böylece İrem Derici'nin yepyeni aşk serüvenine şahitlik etmeye başladık ve bu sefer gerçekten de aranılan adam Melih bey gibi hissettirmeye başladı.