"İlk Defa Çocuk İstiyorum" Demişti: Aşkı Melih Kunukçu'da Bulan İrem Derici Hamile mi?
Geçtiğimiz aylarda Melih Kunukçu'ya vurulup bir öncekilerden çok daha farklı bir aşk yaşamaya başlayan şarkıcı İrem Derici, birkaç hafta önce en büyük 'Asla'sını çiğnemiş, ilk defa çocuk istediğini dile getirmişti.
Sezonu Alaçatı'da açan İrem Derici, sosyal medya kullanıcısının 'Hamile misin?' sorusuna jet hızıyla yanıt verdi.
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Uzun yıllar boyu aşkta dikiş tutturamasa da ne zaman aşık olsa ilk sefermiş gibi heyecanlanan İrem Derici'yi bir süredir dansçı ve DJ sevgilisi Melih Kunukçu'yla konuşuyoruz.
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O kadar ki İrem Derici'yi birçok "asla"sından döndürdü aşkları...
Şimdilerde yazın keyfini çıkaran İrem Derici ve Melih Kunukçu, sezonu Alaçatı'da açtı.
Hamilelik sorusuna hemen yanıt veren İrem Derici, "Olamam" diyerek konuyu kapattı.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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