Maşallah Bu Ne Hız! Sibil Çetinkaya'yı 4 Ayda Silen Şükrü Özyıldız, Başka Bir Influencer'la Yakalandı!

Sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya ile yakışıklılığıyla kalp eriten ünlü oyuncu Şükrü Özyıldız'ın aşk yaşadığı dedikoduları kısa sürede yayılmış, altı da boş çıkmamıştı.

Bir an olsun ayrılamayan, çıktıkları her tatilde, katıldıkları her davette tüm gözleri üzerine çekmeyi başaran ikili, aşklarını ilk etapta saklamayı tercih etse de aşk ayyuka çıkınca hiçbir detayı gizlememeye karar verdi. Epey de yol katettiler.

Her şey gayet yolunda gidiyor gibi gözüküyordu ki 2025'e girdikten kısa bir süre sonra birtakım kopmalar yaşandı. Birbirinin her fotoğrafını beğenen, sık sık beraber poz paylaşan ve her durumda birlikte olduklarının sinyalini veren ikilinin sesi sedası çıkmamaya başladı.

Şubat ayında da ayrılık dedikoduları kol gezmeye başladı.