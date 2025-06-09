Maşallah Bu Ne Hız! Sibil Çetinkaya'yı 4 Ayda Silen Şükrü Özyıldız, Başka Bir Influencer'la Yakalandı!
Influencer Sibil Çetinkaya'yla geçtiğimiz şubat ayında ayrılan ondan sonra da kendi kabuğuna çekilen ünlü oyuncu Şükrü Özyıldız, yaza hızlı girdi!
Influencer'lardan devam etmeye karar veren Özyıldız, Bodrum Edition'da bir başka influencer'la dans ederken yakalandı ve mekandan el ele çıktıkları öğrenildi.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim!
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2023 yazına ünlü oyuncu Şükrü Özyıldız'ın influencer Sibil Çetinkaya'yla yaşadığı aşk damga vurmuştu, hatırlarsınız...
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Sibil Çetinkaya sessizliği tercih ederken son sözü söylemeyi tercih eden Şükrü Özyıldız, Posta'ya özel bir açıklamada bulunarak ayrılığı doğrulamıştı.
Özyıldız'ın hızlı dönmek için kaybolduğunu geçtiğimiz saatlerde anladık! Bodrum'da sezonu açan Şükrü Özyıldız, yalnızca yaza değil yeni bir aşka da start verdi.
İşte o anlar:
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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