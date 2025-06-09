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Maşallah Bu Ne Hız! Sibil Çetinkaya'yı 4 Ayda Silen Şükrü Özyıldız, Başka Bir Influencer'la Yakalandı!

Maşallah Bu Ne Hız! Sibil Çetinkaya'yı 4 Ayda Silen Şükrü Özyıldız, Başka Bir Influencer'la Yakalandı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
09.06.2025 - 18:10

Influencer Sibil Çetinkaya'yla geçtiğimiz şubat ayında ayrılan ondan sonra da kendi kabuğuna çekilen ünlü oyuncu Şükrü Özyıldız, yaza hızlı girdi!

Influencer'lardan devam etmeye karar veren Özyıldız, Bodrum Edition'da bir başka influencer'la dans ederken yakalandı ve mekandan el ele çıktıkları öğrenildi.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim!

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2023 yazına ünlü oyuncu Şükrü Özyıldız'ın influencer Sibil Çetinkaya'yla yaşadığı aşk damga vurmuştu, hatırlarsınız...

2023 yazına ünlü oyuncu Şükrü Özyıldız'ın influencer Sibil Çetinkaya'yla yaşadığı aşk damga vurmuştu, hatırlarsınız...

Sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya ile yakışıklılığıyla kalp eriten ünlü oyuncu Şükrü Özyıldız'ın aşk yaşadığı dedikoduları kısa sürede yayılmış, altı da boş çıkmamıştı.

Bir an olsun ayrılamayan, çıktıkları her tatilde, katıldıkları her davette tüm gözleri üzerine çekmeyi başaran ikili, aşklarını ilk etapta saklamayı tercih etse de aşk ayyuka çıkınca hiçbir detayı gizlememeye karar verdi. Epey de yol katettiler. 

Her şey gayet yolunda gidiyor gibi gözüküyordu ki 2025'e girdikten kısa bir süre sonra birtakım kopmalar yaşandı. Birbirinin her fotoğrafını beğenen, sık sık beraber poz paylaşan ve her durumda birlikte olduklarının sinyalini veren ikilinin sesi sedası çıkmamaya başladı. 

Şubat ayında da ayrılık dedikoduları kol gezmeye başladı.

Sibil Çetinkaya sessizliği tercih ederken son sözü söylemeyi tercih eden Şükrü Özyıldız, Posta'ya özel bir açıklamada bulunarak ayrılığı doğrulamıştı.

Sibil Çetinkaya sessizliği tercih ederken son sözü söylemeyi tercih eden Şükrü Özyıldız, Posta'ya özel bir açıklamada bulunarak ayrılığı doğrulamıştı.

'Evet iddialar doğru. İlişkimizi sonlandırdık' açıklamasında bulunan Şükrü Özyıldız'ın verdiği diğer detay eski aşkını hayal kırıklığına uğratacak cinstendi.  Üç haftadır Kolombiya'da olduğunu söyleyen Şükrü Özyıldız, inzivasından 'yenilenip geldiğini' söyledi, sonra da gözden uzak takılmaya karar verdi. 

Ayrılıklarının sebebini hiçbir zaman öğrenemedik, hatta o kadar ki uzunca bir süre yeniden bir araya gelme ihtimallerinin çok yüksek olduğuna inanıldı. Fakat olmadı. Sibil Çetinkaya kendini gezmeye, kafasını boşaltmaya verdi ve bulduğu her fırsatta kız arkadaşlarıyla tatile çıktı. Şükrü Özyıldız ise tabiri caizse ortadan kayboldu.

Özyıldız'ın hızlı dönmek için kaybolduğunu geçtiğimiz saatlerde anladık! Bodrum'da sezonu açan Şükrü Özyıldız, yalnızca yaza değil yeni bir aşka da start verdi.

Özyıldız'ın hızlı dönmek için kaybolduğunu geçtiğimiz saatlerde anladık! Bodrum'da sezonu açan Şükrü Özyıldız, yalnızca yaza değil yeni bir aşka da start verdi.

Bodrum Edition'dan Sibil Çetinkaya kadar olmasa da tanınan bir başka influencer Melisa Yanık'la el ele çıktığı bilgisi hızla yayılan Şükrü Özyıldız'ın bir de videosu olduğu ortaya çıktı. 

Büyük aşkı Sibil Çetinkaya'yı kısacık bir süre içerisinde, 4 ayda unutan Özyıldız'ın Melisa Yanık'la dans ettiği anlar sosyal medyada gündem oldu. Bekleyip göreceğiz, bakalım gerçekten de Melisa Yanık ve Şükrü Özyıldız'ın başrollerini paylaştığı bir aşk hikayesi izleyecek miyiz?

İşte o anlar:

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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