Veri Sızıntısı Olduğu Öne Sürülmüştü: Instagram'dan Resmi Açıklama Geldi

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
11.01.2026 - 10:32

Sosyal medyada kısa sürede yayılan “Instagram’da veri sızıntısı yaşandı” iddiaları, kullanıcılar arasında tedirginliğe yol açtı. Art arda gelen şifre sıfırlama e-postaları şüpheleri artırırken, gözler Meta cephesinden yapılacak açıklamaya çevrildi. Konuyla ilgili sessizliğini bozan Instagram, iddialara net bir yanıt vererek sistemlerinde herhangi bir ihlal yaşanmadığını ve kullanıcı hesaplarının güvende olduğunu duyurdu.

Dün Instagram'da bir veri sızıntısı olduğu öne sürülmüştü.

Siber güvenlik firması Malwarebytes, Instagram’da yaklaşık 17,5 milyon hesaba ait kullanıcı adı, e-posta ve telefon numarası gibi bilgilerin ele geçirilerek hacker forumlarında dolaşıma sokulduğunu duyurmuştu. Meta henüz iddiayı doğrulamamıştı.

Detaylara buradan ulaşabilirsiniz:

Geçtiğimiz dakikalarda Instagram bu konuya açıklık getirdi.

twitter.com

“Bazı kullanıcılar için üçüncü bir tarafın şifre sıfırlama e-postası talep edebilmesine yol açan bir sorunu giderdik. Sistemlerimizde herhangi bir güvenlik ihlali yaşanmadı ve Instagram hesapları güvende.

Bu e-postaları dikkate almayabilirsiniz — yaşanan karışıklık için özür dileriz.”

Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
