Veri Sızıntısı Olduğu Öne Sürülmüştü: Instagram'dan Resmi Açıklama Geldi
Sosyal medyada kısa sürede yayılan “Instagram’da veri sızıntısı yaşandı” iddiaları, kullanıcılar arasında tedirginliğe yol açtı. Art arda gelen şifre sıfırlama e-postaları şüpheleri artırırken, gözler Meta cephesinden yapılacak açıklamaya çevrildi. Konuyla ilgili sessizliğini bozan Instagram, iddialara net bir yanıt vererek sistemlerinde herhangi bir ihlal yaşanmadığını ve kullanıcı hesaplarının güvende olduğunu duyurdu.
Dün Instagram'da bir veri sızıntısı olduğu öne sürülmüştü.
Geçtiğimiz dakikalarda Instagram bu konuya açıklık getirdi.
