onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Kapıları Sıkı Sıkı Kapalı: Vatandaşlık Almanın İmkansıza Yakın Olduğu 15 Ülke

Kapıları Sıkı Sıkı Kapalı: Vatandaşlık Almanın İmkansıza Yakın Olduğu 15 Ülke

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
11.01.2026 - 09:50

Uluslararası seyahatlerin kolaylaştığı, sınırların turistler için giderek daha geçirgen hale geldiği bir dönemde, vatandaşlık politikaları aynı hızda esnemiyor. Pek çok ülke ziyaretçilere, yatırımcılara ve geçici oturum sahiplerine kapılarını açarken; kalıcı statü söz konusu olduğunda son derece katı kurallar uyguluyor. Uzun ikamet süreleri, ağır bürokratik süreçler ve istisnai şartlar, bazı ülkelerde vatandaşlığı neredeyse ulaşılamaz bir ayrıcalığa dönüştürüyor. İşte yurttaşlık başvurularının en zorlu olduğu, kapılarını sıkı sıkı kapalı tutan 15 ülke...

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Uluslararası seyahatlerin giderek kolaylaştığı bir dönemde, ülkeler turist kabulünde esnek davranırken kalıcı oturum ve vatandaşlık söz konusu olduğunda oldukça katı politikalar izliyor.

Uluslararası seyahatlerin giderek kolaylaştığı bir dönemde, ülkeler turist kabulünde esnek davranırken kalıcı oturum ve vatandaşlık söz konusu olduğunda oldukça katı politikalar izliyor.

Türkiye ile diplomatik ve ticari ilişkileri iyi olan birçok ülke, yabancılara yönelik vatandaşlık süreçlerinde ise ciddi bürokratik engeller uyguluyor.

Küresel ölçekte pasaportların sağladığı haklar arasındaki farklar giderek derinleşirken, bazı ülkeler nüfus yapısını, siyasi düzenini veya sosyal dengelerini korumak gerekçesiyle vatandaşlık başvurularını neredeyse ulaşılamaz hale getiriyor. Bu durum, dostane ilişkilerle kapalı yurttaşlık politikaları arasındaki çelişkiyi daha görünür kılıyor.

Vatandaşlık Almanın En Zor Olduğu Ülkeler

Vatandaşlık Almanın En Zor Olduğu Ülkeler
  • Vatikan

Dünyanın en küçük devleti olan Vatikan’da vatandaşlık, kalıcı bir statü değil. Sadece dini görev süresi boyunca tanınan geçici bir hak olarak uygulanıyor.

  • Kuzey Kore

Dış dünyaya kapalı yönetim yapısı nedeniyle yabancılar için vatandaşlık neredeyse mümkün değil. Ülkeye giriş dahi sıkı denetim altında.

  • Butan

Turizmden nüfus politikalarına kadar her alanda sınırlayıcı bir yaklaşım izleyen Butan, vatandaşlık konusunda da son derece seçici davranıyor.

  • Katar

Uzun süreli ikamet dahi vatandaşlık için yeterli görülmüyor. Vatandaşlık, istisnai durumlar dışında yabancılara açılmıyor.

  • Birleşik Arap Emirlikleri

Altın Vize gibi uygulamalarla uzun süreli ikamet imkânı sunulsa da tam vatandaşlık hakkı oldukça sınırlı.

  • Kuveyt

Vatandaşlık başvuruları uzun yıllara yayılan süreçlere tabi. Dini ve kültürel kriterler belirleyici rol oynuyor.

  • Suudi Arabistan

Soy bağı esaslı sistem büyük ölçüde korunuyor. Yabancıların vatandaşlığa geçişi istisnai uygulamalarla sınırlı.

  • Lihtenştayn

Vatandaşlık için uzun süreli ikamet şartı bulunuyor. Süreç, yerel yönetimlerin onayına da bağlı.

  • İsviçre

Vatandaşlık başvuruları sadece merkezi otoriteler tarafından değil, yerel topluluklar tarafından da değerlendiriliyor.

  • San Marino

Nüfus yapısını koruma politikası doğrultusunda uzun ikamet süreleri ve katı başvuru şartları uygulanıyor.

  • Monako

Vatandaşlık başvuruları Prenslik makamının doğrudan onayına bağlı. Süreç son derece sınırlı tutuluyor.

  • Japonya

Çifte vatandaşlığa izin verilmemesi ve yüksek entegrasyon beklentileri süreci zorlaştırıyor.

  • Çin

Vatandaşlık sistemi büyük ölçüde soy bağına dayanıyor. Yabancılar için başvuru yolları oldukça kısıtlı.

  • Avusturya

Çifte vatandaşlığa mesafeli yaklaşım ve uzun kesintisiz ikamet şartı dikkat çekiyor.

  • Finlandiya

Dil yeterliliği, uyum ve adli sicil kriterleri titizlikle uygulanıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın