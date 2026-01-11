Kapıları Sıkı Sıkı Kapalı: Vatandaşlık Almanın İmkansıza Yakın Olduğu 15 Ülke

Vatikan

Dünyanın en küçük devleti olan Vatikan’da vatandaşlık, kalıcı bir statü değil. Sadece dini görev süresi boyunca tanınan geçici bir hak olarak uygulanıyor.

Kuzey Kore

Dış dünyaya kapalı yönetim yapısı nedeniyle yabancılar için vatandaşlık neredeyse mümkün değil. Ülkeye giriş dahi sıkı denetim altında.

Butan

Turizmden nüfus politikalarına kadar her alanda sınırlayıcı bir yaklaşım izleyen Butan, vatandaşlık konusunda da son derece seçici davranıyor.

Katar

Uzun süreli ikamet dahi vatandaşlık için yeterli görülmüyor. Vatandaşlık, istisnai durumlar dışında yabancılara açılmıyor.

Birleşik Arap Emirlikleri

Altın Vize gibi uygulamalarla uzun süreli ikamet imkânı sunulsa da tam vatandaşlık hakkı oldukça sınırlı.

Kuveyt

Vatandaşlık başvuruları uzun yıllara yayılan süreçlere tabi. Dini ve kültürel kriterler belirleyici rol oynuyor.

Suudi Arabistan

Soy bağı esaslı sistem büyük ölçüde korunuyor. Yabancıların vatandaşlığa geçişi istisnai uygulamalarla sınırlı.

Lihtenştayn

Vatandaşlık için uzun süreli ikamet şartı bulunuyor. Süreç, yerel yönetimlerin onayına da bağlı.

İsviçre

Vatandaşlık başvuruları sadece merkezi otoriteler tarafından değil, yerel topluluklar tarafından da değerlendiriliyor.

San Marino

Nüfus yapısını koruma politikası doğrultusunda uzun ikamet süreleri ve katı başvuru şartları uygulanıyor.

Monako

Vatandaşlık başvuruları Prenslik makamının doğrudan onayına bağlı. Süreç son derece sınırlı tutuluyor.

Japonya

Çifte vatandaşlığa izin verilmemesi ve yüksek entegrasyon beklentileri süreci zorlaştırıyor.

Çin

Vatandaşlık sistemi büyük ölçüde soy bağına dayanıyor. Yabancılar için başvuru yolları oldukça kısıtlı.

Avusturya

Çifte vatandaşlığa mesafeli yaklaşım ve uzun kesintisiz ikamet şartı dikkat çekiyor.

Finlandiya

Dil yeterliliği, uyum ve adli sicil kriterleri titizlikle uygulanıyor.