Bugün İndirimde Neler Var? 13 Mart 2026 Günün Fırsatları
Hafta sonuna girmeden sepetleri dolduracak o efsane listeyle karşınızdayız! Bugün listemizde %69'a varan dev çanta indirimlerinden, kişisel bakımın zirvesindeki profesyonel setlere; ev konforunu artıracak buhar makinelerinden patili dostlarımıza özel en ucuz fiyatlı macunlara kadar yok yok. İşte radarımıza takılan günün yıldızları:
Bu içerik 13.03.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
Bakımda profesyonel devrim: Philips All-in-One 16'sı 1 Arada Set!
Çok satanlarda 1. sırada yer alan Stanley The Aerolight Transit Mug Termos Bardak
Sokak stilinin klasiği: Puma Club II Era Unisex Ayakkabı!
Yatağınız ilk günkü gibi kalsın: Formeya Pamuklu Sıvı Geçirmez Alez!
Gençlik iksiri gece mesaisinde: Estee Lauder Advanced Night Repair!
Nefes alan evler, mutlu bebekler: Loobex Buhar Makinesinde %50 indirim!
Patili dostlara lezzetli koruma: Gimcat Malt Soft Kedi Macunu!
Gardırobun olmazsa olmazı: Regular Jean Pantolonlarda %50 indirim!
Enerjinizi "onedio" koduyla katlayın: Protein Ocean 32'li Bar Paketi!
Kombinlerinize yeni bir soluk getirecek bu pensli pantolon sadece 999 TL.
Büyüleyici kokular sepetinizde: Victoria's Secret ürünleri 500 TL'den başlayan fiyatlarla!
Organik ve oversize şıklık: Grimelange'da sepette %35 indirim!
Evinizde esnek temizlik devri: Tefal X-Force Flex’te sepette %15 indirim!
