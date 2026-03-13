onedio
article/comments
article/share
Haberler
Vitrin
Giyim
, Elektronik
, Ev Yaşam
Bugün İndirimde Neler Var? 13 Mart 2026 Günün Fırsatları

etiket Bugün İndirimde Neler Var? 13 Mart 2026 Günün Fırsatları

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
13.03.2026 - 10:44

Hafta sonuna girmeden sepetleri dolduracak o efsane listeyle karşınızdayız! Bugün listemizde %69'a varan dev çanta indirimlerinden, kişisel bakımın zirvesindeki profesyonel setlere; ev konforunu artıracak buhar makinelerinden patili dostlarımıza özel en ucuz fiyatlı macunlara kadar yok yok. İşte radarımıza takılan günün yıldızları:

Bu içerik 13.03.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bakımda profesyonel devrim: Philips All-in-One 16'sı 1 Arada Set!

Bakımda profesyonel devrim: Philips All-in-One 16'sı 1 Arada Set!

Yılın en düşük fiyatı uyarısı! Yüz, saç ve vücut için tam 16 başlığa sahip bu profesyonel set, %42 tasarruf fırsatıyla 5.525 TL'den 3.199 TL'ye geriledi. 120 dakikalık çalışma süresiyle banyonuzun yeni favorisi olmaya aday.

All-in-One Trimmer 7000 Series Erkek Bakım Seti

Çok satanlarda 1. sırada yer alan Stanley The Aerolight Transit Mug Termos Bardak

Çok satanlarda 1. sırada yer alan Stanley The Aerolight Transit Mug Termos Bardak

%27 indirimiyle buradan sepetinize ekleyebilirsiniz.

Sokak stilinin klasiği: Puma Club II Era Unisex Ayakkabı!

Sokak stilinin klasiği: Puma Club II Era Unisex Ayakkabı!

Son 60 günün en düşük fiyatını yakaladık! %44 indirimle 2.153 TL’ye düşen bu ikonik Puma modeli, hem konforu hem de zamansız tasarımıyla her kombine uyum sağlıyor. Stoklar tükenmeden bu klasiği kapın!

PUMA Puma Club II Era Spor Ayakkabı

Yatağınız ilk günkü gibi kalsın: Formeya Pamuklu Sıvı Geçirmez Alez!

Yatağınız ilk günkü gibi kalsın: Formeya Pamuklu Sıvı Geçirmez Alez!

Kapitone dokusu ve %100 pamuk yüzeyiyle hem konfor sunan hem de yatağınızı koruyan bu alez, sepete özel 276,95 TL fiyatıyla listemizde. Sağlıklı bir uyku ve temiz bir yatak için en mantıklı yatırım!

Formeya Pamukkale Kapitone Su Geçirmez Yatak Koruyucu

Gençlik iksiri gece mesaisinde: Estee Lauder Advanced Night Repair!

Gençlik iksiri gece mesaisinde: Estee Lauder Advanced Night Repair!

Cilt bakım dünyasının efsanesi şimdi sepete özel fiyatıyla karşınızda. Yaşlanma karşıtı etkisi ve onarıcı gücüyle bilinen bu gece serumu, cildinizi yenilemek için 2.030 TL'lik avantajlı fiyatıyla sizi bekliyor.

Estee Lauder Advanced Night Repair Onarıcı Gece Serumu 20 ml

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Nefes alan evler, mutlu bebekler: Loobex Buhar Makinesinde %50 indirim!

Nefes alan evler, mutlu bebekler: Loobex Buhar Makinesinde %50 indirim!

Evdeki hava kalitesini artıran Loobex hava nemlendirici, anne-bebek ürünlerine özel sepette %50 indirimle 1.699 TL’ye düştü! Özellikle kaloriferlerin havayı kuruttuğu bu dönemde eviniz için en huzurlu hediye.

Loobex Hava Nemlendirici Buhar Makinesi

Patili dostlara lezzetli koruma: Gimcat Malt Soft Kedi Macunu!

Patili dostlara lezzetli koruma: Gimcat Malt Soft Kedi Macunu!

Tüy yumağı sorununa son veren, veterinerlerin favorisi Gimcat Malt, piyasadaki en ucuz fiyatıyla PetzzShop'ta! %44 indirimli bu fırsatla minik dostunuzun sağlığını en uygun fiyata koruyun.

Gimcat Malt Soft Extra Tüy Yumağı Önleyici Kedi Macunu

Gardırobun olmazsa olmazı: Regular Jean Pantolonlarda %50 indirim!

Gardırobun olmazsa olmazı: Regular Jean Pantolonlarda %50 indirim!

Erkek giyiminde her mevsime uygun normal kalıp regular jean pantolonlar, 908 TL yerine sadece 454 TL! Rahatlık ve şıklığı bir arada arayanlar için bu fiyata jean bulmak gerçek bir fırsat.

Erkek Normal Kalıp Regular Jean Pantolon

Enerjinizi "onedio" koduyla katlayın: Protein Ocean 32'li Bar Paketi!

Enerjinizi "onedio" koduyla katlayın: Protein Ocean 32'li Bar Paketi!

Sağlıklı atıştırmalık stoklamanın tam sırası! 32'li dev protein bar paketi %14 indirime ek olarak, sepetinizde kullanacağınız sadece bize özel 'onedio' koduyla ekstra %20 indirimle sizi bekliyor.

Protein Ocean Protein Bar 32'li Paket

Kombinlerinize yeni bir soluk getirecek bu pensli pantolon sadece 999 TL.

Kombinlerinize yeni bir soluk getirecek bu pensli pantolon sadece 999 TL.

1.349,99 TL yerine günün fırsatıyla sadece 999,99 TL.

Pensli Kemerli Geniş Paça Kadın Pantolon

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Büyüleyici kokular sepetinizde: Victoria's Secret ürünleri 500 TL'den başlayan fiyatlarla!

Büyüleyici kokular sepetinizde: Victoria's Secret ürünleri 500 TL'den başlayan fiyatlarla!

Dünyaca ünlü Victoria's Secret & PINK vücut spreyleri ve losyonlarında beklenen kampanya başladı! Sugar Sky gibi ikonik vücut losyonları ve çok daha fazlası, 500 TL’den başlayan ulaşılabilir fiyatlarla Trendyol'da sizi bekliyor. Kendinizi şımartmanın en mis kokulu yolu!

Victoria's Secret Sugar Sky Vücut Losyonu

Organik ve oversize şıklık: Grimelange'da sepette %35 indirim!

Organik ve oversize şıklık: Grimelange'da sepette %35 indirim!

%100 organik pamuk dokusu ve nakış yazı detayıyla tarzınızı konuşturun! Grimelange’ın Vito erkek oversize t-shirt modeli ve tüm koleksiyonu, sepette %35 indirime ek sürpriz kuponlarla gardırobunuza dahil olmayı bekliyor.

Sadece 269 TL. 

GRIMELANGE Vito Erkek %100 Organik Pamuklu Oversize T-shirt

Evinizde esnek temizlik devri: Tefal X-Force Flex’te sepette %15 indirim!

Evinizde esnek temizlik devri: Tefal X-Force Flex’te sepette %15 indirim!

Eğilebilen borusu sayesinde koltuk altlarına zahmetsizce ulaşan, hem silen hem süpüren Tefal X-Force Flex 8.60 Max Aqua şimdi çok daha avantajlı. 

Seçili Tefal ürünlerinde geçerli sepette %15'e varan indirim fırsatıyla ev temizliğini teknolojiyle buluşturun.

9.349,15 TL.

TEFAL X-Force Flex 8.60 Max Aqua Kablosuz Şarjlı Dikey Süpürge

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Sena YİĞİT
Sena YİĞİT
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın