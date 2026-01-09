onedio
Metroda Yaşlı Gördükleri İçin İsyan Eden İki Kişi Tepki Çekti: "Yaşlıların Toplu Taşımada Ne İşi Var?"

Metehan Bozkurt
09.01.2026 - 15:43

Sosyal medyada kısa sürede yayılan bir metro röportajı, sabah saatlerindeki toplu taşıma yoğunluğu tartışmasını yeniden gündeme taşıdı. İstanbul metrosunda çekilen görüntülerde, okula gitmeye çalışan genç bir kadın ile sunucu, yoğunluğun nedenini yaşlı yolculara bağlayarak tepki gösterdi. “Sabahın 7’sinde, 7 buçuğunda yaşlıların metroda ne işi var?” sözleri ve yaşlıların bu saatlerde toplu taşıma kullanmaması gerektiği yönündeki söylemler sosyal medya kullanıcıları tarafından saygısız bulunarak geniş çapta eleştirildi.

İki kişi yaptıkları bir konuşmayla gündem oldu.

İki kişi yaptıkları bir konuşmayla gündem oldu.

İki kişi sabahın erken saatlerinde, özellikle iş ve okul trafiğinin olduğu zamanlarda yaşlıların toplu taşımayı yoğun olarak kullanmasından şikayet etti.

Okula gitmeye çalışan kadın, sabah 07.30 sularında metronun yaşlılarla dolu olmasına anlam veremediğini ve o saatte nereye gittiklerini çok merak ettiğini anlattı.

Hatta sırf meraktan bir yaşlıyı takip edip gün içinde ne yaptığını, otobüsten otobüse binip binmediklerini görmeyi istediğini esprili bir şekilde dile getirdi.

Yanındaki kişi de bu şikayete hak vererek yaşlıların sabah yoğunluğu yerine öğlen boş saatlerde gezmeleri veya pazara gitmeleri gerektiğini savundu.

