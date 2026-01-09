Metroda Yaşlı Gördükleri İçin İsyan Eden İki Kişi Tepki Çekti: "Yaşlıların Toplu Taşımada Ne İşi Var?"

İki kişi sabahın erken saatlerinde, özellikle iş ve okul trafiğinin olduğu zamanlarda yaşlıların toplu taşımayı yoğun olarak kullanmasından şikayet etti.

Okula gitmeye çalışan kadın, sabah 07.30 sularında metronun yaşlılarla dolu olmasına anlam veremediğini ve o saatte nereye gittiklerini çok merak ettiğini anlattı.

Hatta sırf meraktan bir yaşlıyı takip edip gün içinde ne yaptığını, otobüsten otobüse binip binmediklerini görmeyi istediğini esprili bir şekilde dile getirdi.

Yanındaki kişi de bu şikayete hak vererek yaşlıların sabah yoğunluğu yerine öğlen boş saatlerde gezmeleri veya pazara gitmeleri gerektiğini savundu.