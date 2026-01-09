onedio
Taksiye Para Vermemek İçin Evine Yemeğini Götüren Kuryeyle Gitmek İsteyen Vatandaş

Taksiye Para Vermemek İçin Evine Yemeğini Götüren Kuryeyle Gitmek İsteyen Vatandaş

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
09.01.2026 - 13:33

Günlük hayatta sıkça karşılaşılan ilginç anlara bir yenisi daha eklendi. Taksiye verecek parası olmadığı iddia edilen bir vatandaş, siparişini getiren kuryeyi kapıda durdurup eve dönüş için onunla gitmek istedi. O anlar çevredeki bir kişi tarafından kayda alınırken, görüntüler sosyal medyada “Çakal müşteri” notuyla paylaşıldı.

Bir vatandaş geçtiğimiz günlerde yaptığı ufak bir hareketle gündem oldu.

Bir vatandaş geçtiğimiz günlerde yaptığı ufak bir hareketle gündem oldu.

Taksiye verecek parası olmadığı için yemeğini getiren kuryeyi kapıda yakalayan vatandaş, eve de kuryeyle gitmek istedi. Kullanıcı videoyu 'Çakal müşteri' notuyla paylaştı.

twitter.com

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
