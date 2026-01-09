Fas’ta Bulunan 773 Bin Yıllık Fosiller, İnsan Evriminin Bilinen Zaman Çizelgesini Altüst Etti
İnsanlığın nerede ve ne zaman ortaya çıktığı sorusu, bilim dünyasının en tartışmalı başlıklarından biri olmayı sürdürüyor. Yıllardır modern insanın kökenine dair kabul gören zaman çizelgesi, Fas’ta ortaya çıkarılan 773 bin yıllık fosillerle ciddi biçimde sorgulanmaya başlandı. Yeni analizler, insan evriminin sanılandan çok daha erken bir dönemde şekillenmiş olabileceğini ve Afrika’nın bu süreçte oynadığı rolün yeniden değerlendirilmesi gerektiğini ortaya koyuyor.
İnsanlığın kökeni yıllardır bilim dünyasının en çetin bilmecelerinden biri.
Hublin’e göre bu kalıntılar, Homo sapiens’in doğrudan öncüsü olabilecek bir insan grubuna ait.
Kemiklerin en az üç farklı bireye ait olduğu düşünülüyor.
