Çığ Uyarısı Yapıldı! Meteoroloji Uyardı: 27 İlde Kar ve Sağanak Yağış Etkili Olacak

Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Marmara’nın doğusunda yer alan bazı illerde aralıklı yağış görülecek. Yağışların Akdeniz ve Karadeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu’nun güneyinde yağmur ve sağanak, diğer bölgelerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması öngörülüyor.

Özellikle Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğu kesimleri ile Hatay, Osmaniye ve Ordu çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olacağı belirtiliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don riski bulunurken, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve eğimli bölgeleri için çığ tehlikesi uyarısı yapıldı.

Rüzgarın Marmara’nın kuzeyi, Güney Ege kıyıları, Doğu Akdeniz ve Batı Karadeniz’de kuzeyli yönlerden, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda ise güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Yetkililer, sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istiyor.