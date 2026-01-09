Çığ Uyarısı Yapıldı! Meteoroloji Uyardı: 27 İlde Kar ve Sağanak Yağış Etkili Olacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 9 Ocak için birçok ilde kar ve sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Rapora göre, özellikle Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve eğimli bölgelerinde çığ tehlikesi bulunuyor. Ülke genelinde sıcaklıklar hissedilir derecede düşerken, bazı bölgelerde rüzgâr ve kuvvetli yağış nedeniyle ulaşımda aksaklıklar yaşanabilir. Vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 9 Ocak tarihli hava durumu raporunu yayımladı.
MGM’nin değerlendirmelerine göre yurt genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak.
