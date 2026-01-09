onedio
article/comments
article/share
Çığ Uyarısı Yapıldı! Meteoroloji Uyardı: 27 İlde Kar ve Sağanak Yağış Etkili Olacak

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
09.01.2026 - 07:19

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 9 Ocak için birçok ilde kar ve sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Rapora göre, özellikle Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve eğimli bölgelerinde çığ tehlikesi bulunuyor. Ülke genelinde sıcaklıklar hissedilir derecede düşerken, bazı bölgelerde rüzgâr ve kuvvetli yağış nedeniyle ulaşımda aksaklıklar yaşanabilir. Vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 9 Ocak tarihli hava durumu raporunu yayımladı.

Rapora göre yurt genelinde yağışlı hava etkisini artırırken, 27 il için sarı kodlu uyarı yapıldı. Hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalması ve mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Hangi illerde kar ve yağmur bekleniyor?

Tahminlere göre İzmir, Muğla, Adana, Antalya, Hatay, Düzce, Sinop, Rize, Samsun ve Trabzon’da sağanak yağışetkili olacak. Kocaeli, Yalova, Bursa, Sakarya, Afyonkarahisar, Isparta, Ankara, Eskişehir, Kayseri, Konya, Bolu, Erzurum, Kars, Malatya, Van, Batman, Diyarbakır ve Gaziantep’te ise karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

MGM’nin değerlendirmelerine göre yurt genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak.

Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Marmara’nın doğusunda yer alan bazı illerde aralıklı yağış görülecek. Yağışların Akdeniz ve Karadeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu’nun güneyinde yağmur ve sağanak, diğer bölgelerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması öngörülüyor.

Özellikle Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğu kesimleri ile Hatay, Osmaniye ve Ordu çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olacağı belirtiliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don riski bulunurken, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve eğimli bölgeleri için çığ tehlikesi uyarısı yapıldı.

Rüzgarın Marmara’nın kuzeyi, Güney Ege kıyıları, Doğu Akdeniz ve Batı Karadeniz’de kuzeyli yönlerden, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda ise güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Yetkililer, sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istiyor.

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
