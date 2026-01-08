Yeni Trafik Cezaları Meclisten Geçmeye Başladı: Bu Maddeler Sürücüleri Yakından İlgilendiriyor

Kanun teklifindeki düzenlemeye göre, tescil plakasını farklı okunacak ya da okunamayacak hale getiren sürücülere 140 bin lira idari para cezası kesilecek ve bu araçlar 30 gün trafikten men edilecek.

Ayrıca yük taşımacılığında kullanılan 3 bin 500 kilogramın üzerindeki araçlar ile sürücüsü dahil 17’den fazla yolcu kapasiteli taşıtlarda takograf bulundurma zorunluluğu getirilecek. Taksi olarak kullanılan otomobillerde ise taksimetre kullanımı mecburi olacak.