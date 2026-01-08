onedio
Yeni Trafik Cezaları Meclisten Geçmeye Başladı: Bu Maddeler Sürücüleri Yakından İlgilendiriyor

Hakan Karakoca
08.01.2026 - 19:43

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl’ün başkanlığında gündem maddelerini görüşmek üzere toplandı. Oturumda, trafik cezalarında artışı da kapsayan Karayolları Trafik Kanunu’nda değişiklik öngören teklif ele alındı. Görüşmeler sonunda düzenlemenin birçok maddesi kabul edildi. 

En çok merak edilen trafikteki magandalara karşı da önemli bir karar alındı.

İlk karar Trafik Zabıtası ile ilgili oldu.

Genel Kurul’da kabul edilen düzenlemeye göre, otoyollardan sorumlu birimlerde görev yapan trafik zabıtası, yetki alanıyla sınırlı olmak ve İçişleri Bakanı’nın onayıyla genel zabıta görevini de üstlenebilecek. Trafik zabıtasının olmadığı ya da yetersiz kaldığı bölgelerde ise genel zabıta, mevzuat çerçevesinde trafiği düzenleme ve trafik ihlallerine işlem yapma yetkisine sahip olacak.

Tescil işlemleriyle ilgili de süre sınırlamaları gündeme geldi.

Yeni düzenlemeyle, elektronik ortamda tescili yapılabilen araçların satıştan itibaren 3 iş günü içinde tescil edilmesi zorunlu olacak. Araç sahibinin vefatı halinde mirasçıların, ölüm tarihinden itibaren 90 gün içinde gerekli belgelerle tescil başvurusu yapması gerekecek. Bu süre dolmadan mirasçılar adına tescil edilmeden trafiğe çıkarılan araçların sürücüsüne 3 bin lira idari para cezası kesilecek ve araç trafikten men edilecek.

İlk iki madde dün geçmişti.

Kanun teklifindeki düzenlemeye göre, tescil plakasını farklı okunacak ya da okunamayacak hale getiren sürücülere 140 bin lira idari para cezası kesilecek ve bu araçlar 30 gün trafikten men edilecek.

Ayrıca yük taşımacılığında kullanılan 3 bin 500 kilogramın üzerindeki araçlar ile sürücüsü dahil 17’den fazla yolcu kapasiteli taşıtlarda takograf bulundurma zorunluluğu getirilecek. Taksi olarak kullanılan otomobillerde ise taksimetre kullanımı mecburi olacak.

Hız sınırlarıyla ilgili önemli bir karara imza atıldı.

Yeni düzenlemeye göre, yerleşim yerlerinde hız sınırını 46–55 kilometre aşan sürücülerin ehliyetleri her ihlalde 30 gün, 56–65 kilometre aşanların 60 gün, 66 kilometrenin üzerinde aşanların ise 90 gün süreyle geri alınacak.

Geçiş üstünlüğü bulunan araçlara yol vermeyenlere 15 bin lira idari para cezası uygulanacak. Ambulans, acil hasta taşıyan araçlar, itfaiye ve orman yangınlarıyla mücadele eden araçlara yol açmayan sürücüler ise 46 bin lira ceza ödeyecek ve ehliyetlerine 30 gün süreyle el konulacak.

Magandalara ceza yağacak.

Yeni düzenlemeye göre, trafikte başka bir aracı saldırı niyetiyle ısrarla takip eden ya da bu amaçla araçtan inen sürücülere 180 bin lira idari para cezası kesilecek. Bu kişilerin ehliyetlerine 60 gün el konulurken, araçları da 30 gün süreyle trafikten men edilebilecek.

Araçta yapılan ve çevreyi rahatsız edecek düzeyde gürültüye yol açan değişikliklerde sürücüye 16 bin lira ceza uygulanacak. Kırmızı ışık ihlali sonucu kazaya sebep olan sürücülerin ehliyetleri ise 60 gün geri alınacak; sürenin sonunda ehliyetin iadesi için psikoteknik değerlendirme şartı aranacak.

Kaza yerinden kaçana hapis cezası geliyor.

Yeni düzenlemeye göre, seyir halindeyken cep telefonu veya benzeri haberleşme cihazlarını kullanan sürücülere 5 bin lira idari para cezası uygulanacak. Yarış yapan motorlu araç sürücülerine ise 46 bin lira ceza kesilecek ve ehliyetleri 2 yıl süreyle geri alınacak.

Ölümlü ya da yaralanmalı trafik kazalarında, zorunlu bir neden olmaksızın ve izin almadan olay yerinden ayrılan sürücüler hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor.

Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
