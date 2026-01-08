onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Fenerbahçe
Fenerbahçe'nin Yeni Transferi Mert Günok'un 16 Yaşındaki Hali Görenleri Şaşırttı

Fenerbahçe'nin Yeni Transferi Mert Günok'un 16 Yaşındaki Hali Görenleri Şaşırttı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
08.01.2026 - 18:58

Fenerbahçe’ye dönüşüyle sarı-lacivertli taraftarlarda büyük heyecan oluşturan Mert Günok, bu kez bir transfer gelişmesiyle değil, geçmişten çıkan görüntülerle gündemde.

Beşiktaş ile kontratını sonlandırdıktan sonra sağlık kontrollerini tamamlayarak Fenerbahçe’ye 2,5 yıllık imza atan 36 yaşındaki milli kalecinin, 16 yaşındayken verdiği ilk röportaja ait görüntüler yıllar sonra yeniden ortaya çıktı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

16 yaşındaki Mert yakışıklılığıyla dikkat çekti.

Mert Günok'un iddialı hedefleri de izleyenlerin ilgisini çekti.

Mert Günok'un iddialı hedefleri de izleyenlerin ilgisini çekti.

Genç kaleci hedeflerini de bu röportajda açıklarken bugün altyapısında yetiştiği Fenerbahçe'ye bir kez daha imza attı. 

Günok o gün şunları söylemişti: 

'Önümüzdeki 5 sene içerisinde Fenerbahçe kalecilerinin Süper Lig olsun ve yurt dışı olsun en iyi derecede, en iyi yerlerde oynayacağına inanıyorum.

Fenerbahçe’de hedefim ilk önce Fenerbahçe’nin A takımında oynamak, her zaman herkesin düşündüğü gibi. Daha sonra yurt dışına, İngiltere’ye gitmek.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
10
7
2
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın