Fenerbahçe'nin Yeni Transferi Mert Günok'un 16 Yaşındaki Hali Görenleri Şaşırttı

Genç kaleci hedeflerini de bu röportajda açıklarken bugün altyapısında yetiştiği Fenerbahçe'ye bir kez daha imza attı.

Günok o gün şunları söylemişti:

'Önümüzdeki 5 sene içerisinde Fenerbahçe kalecilerinin Süper Lig olsun ve yurt dışı olsun en iyi derecede, en iyi yerlerde oynayacağına inanıyorum.

Fenerbahçe’de hedefim ilk önce Fenerbahçe’nin A takımında oynamak, her zaman herkesin düşündüğü gibi. Daha sonra yurt dışına, İngiltere’ye gitmek.'