Fenerbahçe'nin Yeni Transferi Mert Günok'un 16 Yaşındaki Hali Görenleri Şaşırttı
Fenerbahçe’ye dönüşüyle sarı-lacivertli taraftarlarda büyük heyecan oluşturan Mert Günok, bu kez bir transfer gelişmesiyle değil, geçmişten çıkan görüntülerle gündemde.
Beşiktaş ile kontratını sonlandırdıktan sonra sağlık kontrollerini tamamlayarak Fenerbahçe’ye 2,5 yıllık imza atan 36 yaşındaki milli kalecinin, 16 yaşındayken verdiği ilk röportaja ait görüntüler yıllar sonra yeniden ortaya çıktı.
16 yaşındaki Mert yakışıklılığıyla dikkat çekti.
Mert Günok'un iddialı hedefleri de izleyenlerin ilgisini çekti.
