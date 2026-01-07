Galatasaray-Fenerbahçe Derbisinde Olimpiyat Stadı'nı Yine Fırtına ve Yağış Bekliyor
Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi meteoroloji uyarısı yaptı. Maç saatinde kuvvetli yağış ve fırtına şeklinde lodos bekleniyor. Rüzgarın etkili olması bazı taraftarların erteleme talebini gündeme getirdi, Galatasaray ise stat değişikliği önerisini değerlendiriyor.
Yeni formatıyla oynanan kupada finalde derbi izleyeceğiz.
İstanbul'u etkileyecek hava şartları Olimpiyat Stadı'ndan güçlü bir şekilde hissedilecek.
Stat değişikliğinin gündemde olduğu iddia edildi.
