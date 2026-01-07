onedio
Galatasaray-Fenerbahçe Derbisinde Olimpiyat Stadı'nı Yine Fırtına ve Yağış Bekliyor

08.01.2026 - 00:03

Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi meteoroloji uyarısı yaptı. Maç saatinde kuvvetli yağış ve fırtına şeklinde lodos bekleniyor. Rüzgarın etkili olması bazı taraftarların erteleme talebini gündeme getirdi, Galatasaray ise stat değişikliği önerisini değerlendiriyor.

Yeni formatıyla oynanan kupada finalde derbi izleyeceğiz.

Bu sezon yeni formatıyla düzenlenen Süper Kupa’da finale çıkan takımlar netleşti. Galatasaray ve Fenerbahçe, kupayı kazanmak için karşı karşıya gelecek.

Trabzonspor ve Samsunspor'u eleyerek finale yükselen iki ezeli rakip tarihe bir derbi daha ekleyecek. 

10 Ocak Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanacak mücadele saat 20.30’da başlayacak.

İstanbul'u etkileyecek hava şartları Olimpiyat Stadı'ndan güçlü bir şekilde hissedilecek.

Ancak dev derbi öncesi meteorolojiden olumsuz uyarı geldi. Maç saatinde kuvvetli yağış ve fırtına şeklinde lodos bekleniyor.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nun yıllardır süregelen rüzgar sorunu da, karşılaşmanın nasıl etkileneceği konusunda soru işaretleri yaratıyor.

Stat değişikliğinin gündemde olduğu iddia edildi.

Bazı taraftarlar maçın ertelenmesini isterken, stat değişikliği de seçenekler arasında yer alıyor. Galatasaray’ın stadyumun oyun için uygun olmadığını düşünerek değişiklik talebinde bulunabileceği aktarılıyor.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ise daha önce yaptığı açıklamalarda Süper Kupa’nın Anadolu’daki bir şehirde oynanmasını istediğini belirtmiş, özellikle Şanlıurfa’yı tercih ettiğini söylemişti.

