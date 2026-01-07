Galatasaray-Fenerbahçe Derbisinde Olimpiyat Stadı'nı Yine Fırtına ve Yağış Bekliyor

Bazı taraftarlar maçın ertelenmesini isterken, stat değişikliği de seçenekler arasında yer alıyor. Galatasaray’ın stadyumun oyun için uygun olmadığını düşünerek değişiklik talebinde bulunabileceği aktarılıyor.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ise daha önce yaptığı açıklamalarda Süper Kupa’nın Anadolu’daki bir şehirde oynanmasını istediğini belirtmiş, özellikle Şanlıurfa’yı tercih ettiğini söylemişti.