Deutsche Bank'tan Altın ve Gümüş İçin Kritik Uyarı Geldi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
07.01.2026 - 20:38

Küresel emtia piyasalarında referans kabul edilen Bloomberg Emtia Endeksi (BCOM), 2026 yılına yönelik yıllık yeniden dengeleme dönemine giriyor. Yaklaşık 109 milyar dolarlık varlığın izlediği endekste yapılacak ayarlamaların, 9–15 Ocak 2026 tarihleri arasındaki beş işlem günü boyunca piyasalarda etkisini göstermesi bekleniyor.

Altın ve gümüş bu süreçte hareketli günler yaşayacak. Deutsche Bank son analizlerini ve verilerini paylaştı.

Banka kuralları gereği portföyünü küçültmeye başlıyor.

Deutsche Bank Research’in yayımladığı değerlendirmeye göre, yeniden dengelemenin en güçlü yansımaları kıymetli metallerde hissedilecek. Endeks kuralları kapsamında tek bir emtianın payının yüzde 15’i geçememesi nedeniyle altının ağırlığı yüzde 20,4’ten yüzde 14,9’a çekilecek. Gümüşte ise daha sert bir ayarlama yapılarak endeksteki payı yüzde 9,6’dan yüzde 3,94’e indirilecek.

Satışlar aşağı yönlü baskı oluşturabilir.

Rapordaki hassasiyet analizine göre, endeks fonları kaynaklı yaklaşık 2,4 milyon onsluk altın satışının fiyatlar üzerinde yüzde 2,5–3 bandında aşağı yönlü baskı yaratabileceği öngörülüyor. Likidite değerlendirmeleri ise gümüş ve alüminyumun da en yüksek satış baskısıyla karşılaşması beklenen metaller arasında olduğunu gösteriyor.

