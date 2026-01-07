Deutsche Bank'tan Altın ve Gümüş İçin Kritik Uyarı Geldi

Rapordaki hassasiyet analizine göre, endeks fonları kaynaklı yaklaşık 2,4 milyon onsluk altın satışının fiyatlar üzerinde yüzde 2,5–3 bandında aşağı yönlü baskı yaratabileceği öngörülüyor. Likidite değerlendirmeleri ise gümüş ve alüminyumun da en yüksek satış baskısıyla karşılaşması beklenen metaller arasında olduğunu gösteriyor.