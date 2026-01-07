Ankara'da İlçe İlçe Kesinti Saatleri Açıklandı: Hangi İlçeler Kesintiden Etkilenecek?

Çankaya Elektrik Kesintisi

8 Ocak 2026 tarihinde saat 01.00–07.00 arasında Çınar Dibi, 1156, Cengizhan, Prof. Dr. Muammer Aksoy, Azerbaycan, Kasım Gülek, Kazakistan ve Şevket Süreyya Aydemir çevresinde elektrik kesintisi yaşanacak. Aynı gün saat 10.00–12.00 arasında Aşkabat ve Şehit Mehmet Aras sokaklarında, 13.00–14.00 arasında 15. Sokak’ta, 15.00–17.00 arasında ise Şehit Sadık Erişen, Şemsettin Günaltay ve çevresindeki numaralı sokaklarda elektrik verilemeyecek.

9 Ocak 2026 tarihinde saat 09.30–17.30 arasında Divrik ve çevresindeki sokaklarda kesinti uygulanacak. Aynı gün saat 10.00–13.00 arasında 117, 124 ve 116. sokaklarda, 14.00–15.00 arasında Bayraklı ve Folklor sokaklarında elektrik kesintisi olacak.

Yenimahalle Elektrik Kesintisi

8 Ocak 2026 tarihinde saat 01.00–07.00 arasında Çınar Dibi, Cengizhan, Prof. Dr. Muammer Aksoy ve çevresinde elektrik kesintisi yaşanacak. Aynı gün saat 09.30–11.00 arasında 4064, 3607 ve 3898. sokaklarda, 10.00–17.30 arasında Fatih Sultan Mehmet Bulvarı, Necip Fazıl, Mülk ve Kalem sokaklarında, 11.40–13.00 arasında ise 3575. Sokak’ta elektrik verilemeyecek.

9 Ocak 2026 tarihinde saat 09.30–11.00 arasında 3603/3 ve Yakacık sokaklarında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle kesinti uygulanacak.

Mamak Elektrik Kesintisi

8 Ocak 2026 tarihinde saat 09.00–17.00 arasında Yem Sanayii, Selvi, Cumhuriyet, Kızılırmak ve Han çevresindeki sokaklarda; 09.00–15.00 arasında Yumuklar, Ankara, Yeni, Çavuşlar ve Merkez çevresinde; 10.00–15.00 arasında Sultan Fatih, 817 ve 818. sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak. Aynı gün Barış, Cumhuriyet, Namık Kemal, Atatürk, Uğur Mumcu, Mehmet Akif Ersoy, İnönü ve çevresindeki mahallelerde 09.00–17.00 saatleri arasında uzun süreli bakım çalışması yapılacak.

9 Ocak 2026 tarihinde saat 09.00–17.00 arasında Turgut Özal 2, Destegül, Lozan, Gazi, Mimar Sinan, Atatürk, Barbaros ve Odabaşı çevresinde elektrik kesintisi olacak. Aynı gün saat 09.30–17.30 arasında Divrik ve çevresindeki sokaklarda yeniden kesinti uygulanacak.

Gölbaşı Elektrik Kesintisi

8 Ocak 2026 tarihinde saat 09.30–13.30 arasında Avni Akyol, Bahçeli, Yeni Yerleşim, Emirler, Sofular, Derekişla ve çevresindeki mahallelerde elektrik kesintisi yaşanacak. Aynı gün saat 09.30–17.30 arasında Seçkent Sitesi, Koparan ve Çayraz bölgelerinde elektrik verilemeyecek.

9 Ocak 2026 tarihinde saat 09.00–11.00 arasında 986 numaralı sokakta, 09.15–17.15 arasında Çimşit, 677 ve Tepeyurt çevresinde, 09.30–17.00 arasında Karşıyaka Mahallesi, Tulumtaş ve çevresinde bakım çalışması yapılacak.

Beypazarı Elektrik Kesintisi

8 Ocak 2026 tarihinde saat 09.00–17.00 arasında Barış, Cumhuriyet, Namık Kemal, Fatih, İnönü, Mehmet Akif Ersoy, Atatürk, Uğur Mumcu ve merkez mahallelerde geniş çaplı elektrik kesintisi uygulanacak.

9 Ocak 2026 tarihinde saat 09.30–16.30 arasında Dibekören, Acısu, Boztepe Yolu, Alparslan Türkeş, Kazım Karabekir, Ziyapaşa, Şehit Pilot Ali Başmakçı ve çevresinde kesinti yaşanacak. Aynı gün saat 10.00–17.00 arasında Alparslan Türkeş, Kızılcasöğüt, Erol Üçer, Muhsin Yazıcıoğlu, Ulusoy, Atlas ve Ortakol çevresinde bakım çalışması yapılacak.

Elmadağ Elektrik Kesintisi

8 Ocak 2026 tarihinde saat 09.00–17.00 arasında Barış, Cumhuriyet, Namık Kemal, Fatih, İnönü, Mehmet Akif Ersoy, Atatürk ve merkez mahallelerde elektrik kesintisi uygulanacak.

9 Ocak 2026 tarihinde saat 09.30–15.00 arasında Menderes, Üçyol, Bahçelievler, 467 numaralı sokak ve Belardı Mevkii’nde bakım çalışmaları nedeniyle elektrik verilemeyecek.