Warren Buffett'ın Yerine Gelen Greb Abel, Buffett'ın 250 Katı Fazla Maaş Alacak
Greg Abel, yıllardır şirkette yüksek maaş skalasında yer alıyor.
Buffett yıllardır sürdürdüğü görevi bırakmıştı.
CEO'luk koltuğunun bedeli 100 bin dolardan maaştan 25 milyon dolara çıktı.
