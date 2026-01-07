Warren Buffett'ın Yerine Gelen Greb Abel, Buffett'ın 250 Katı Fazla Maaş Alacak

63 yaşındaki Greg Abel, Berkshire Hathaway’de sigorta dışı faaliyetlerden sorumlu başkan yardımcısı olarak sekiz yıl görev yaptıktan sonra 1 Ocak itibarıyla CEO koltuğuna oturdu. Buffett’ın belirlediği ücretlendirme kapsamında Abel, 2022’de 16 milyon dolar maaş ve 3 milyon dolar prim alırken, 2023’te 20 milyon dolar, 2024’te ise 21 milyon dolar kazandı.

Berkshire’ın sigorta operasyonlarını yöneten Başkan Yardımcısı Ajit Jain’e de 2022–2024 döneminde aynı ödeme yapıldı. Her iki yöneticinin 2025 yılına ilişkin maaş detayları ise henüz açıklanmadı.