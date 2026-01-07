onedio
Warren Buffett'ın Yerine Gelen Greb Abel, Buffett'ın 250 Katı Fazla Maaş Alacak

Warren Buffett'ın Yerine Gelen Greb Abel, Buffett'ın 250 Katı Fazla Maaş Alacak

Hakan Karakoca

07.01.2026 - 18:22

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
07.01.2026 - 18:22

ABD merkezli yatırım devi Berkshire Hathaway, yeni CEO Greg Abel’in yıllık maaşını 25 milyon dolara çıkardı. Böylece Abel’in ücreti, Warren Buffett’ın 40 yılı aşkın süredir aldığı 100 bin dolarlık maaşı geride bırakmış oldu.

Greg Abel, yıllardır şirkette yüksek maaş skalasında yer alıyor.

63 yaşındaki Greg Abel, Berkshire Hathaway’de sigorta dışı faaliyetlerden sorumlu başkan yardımcısı olarak sekiz yıl görev yaptıktan sonra 1 Ocak itibarıyla CEO koltuğuna oturdu. Buffett’ın belirlediği ücretlendirme kapsamında Abel, 2022’de 16 milyon dolar maaş ve 3 milyon dolar prim alırken, 2023’te 20 milyon dolar, 2024’te ise 21 milyon dolar kazandı.

Berkshire’ın sigorta operasyonlarını yöneten Başkan Yardımcısı Ajit Jain’e de 2022–2024 döneminde aynı ödeme yapıldı. Her iki yöneticinin 2025 yılına ilişkin maaş detayları ise henüz açıklanmadı.

Buffett yıllardır sürdürdüğü görevi bırakmıştı.

95 yaşındaki Warren Buffett, 60 yılı aşkın süre boyunca Berkshire Hathaway’in başında yer aldı. Şirketi; otomobil sigortasından BNSF demiryoluna, sigorta, enerji, üretim ve perakende gibi birçok alanda faaliyet gösteren yaklaşık 200 işletmeden oluşan, değeri 1 trilyon doları aşan bir holdinge dönüştürdü.

Buffett, Berkshire Hathaway’in başkanlığını sürdürürken dünyanın en zengin isimleri arasında yer almaya devam ediyor.

CEO'luk koltuğunun bedeli 100 bin dolardan maaştan 25 milyon dolara çıktı.

Berkshire Hathaway, yeni CEO Greg Abel’in yıllık maaşının 25 milyon dolara çıkarıldığını ve bu tutarın Warren Buffett’ın 40 yılı aşkın süredir aldığı 100 bin dolarlık maaşı aştığını açıkladı.

