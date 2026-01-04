Cumhurbaşkanı Erdoğan'la İlgili Yapılan Hadsiz Paylaşıma Uğur Dündar'dan Tepki

Venezuela'nın Devlet Başkanı Maduro'nun ABD güçlerince yakalanması tüm dünyada infial yarattı. Bir devlet başkanının bu duruma sokulması birçok kesimden eleştiri aldı. Trump'ın savunduğu görüntüleri Yunanistan'dan bir avukat da farklı bir provokasyonla sürdürdü.

Söz konusu paylaşımda 'Sıradaki' diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Maduro'nun yerinde gösterdi. Bu paylaşım büyük tepki alırken, Uğur Dündar da sert bir paylaşım yaptı.