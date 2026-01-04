onedio
Cumhurbaşkanı Erdoğan'la İlgili Yapılan Hadsiz Paylaşıma Uğur Dündar'dan Tepki

Hakan Karakoca
05.01.2026 - 00:08

Venezuela'nın Devlet Başkanı Maduro'nun ABD güçlerince yakalanması tüm dünyada infial yarattı. Bir devlet başkanının bu duruma sokulması birçok kesimden eleştiri aldı. Trump'ın savunduğu görüntüleri Yunanistan'dan bir avukat da farklı bir provokasyonla sürdürdü. 

Söz konusu paylaşımda 'Sıradaki' diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Maduro'nun yerinde gösterdi. Bu paylaşım büyük tepki alırken, Uğur Dündar da sert bir paylaşım yaptı.

Yunanistan'dan bir kullanıcının yaptığı paylaşım tepki gördü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Maduro'nun yerinde gösteren paylaşımda 'Sıradaki' ifadesi yer aldı. 

Bu paylaşıma tepkiler çığ gibi büyürken, yapılan provokasyona en sert tepkilerden biri muhalif gazetecilerden biri olan Uğur Dündar'dan geldi.

Uğur Dündar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın makamını ve Atatürk'ü hatırlatan bir paylaşım yaptı.

Uğur Dündar, X paylaşımında söz konusu paylaşımın ekran görüntüsünü paylaşarak şu ifadeleri kullandı: 

'Tayyip Erdoğan’ı sevmeyebilir, sert şekilde eleştirebiliriz. Nitekim ben icraatını eleştiriyorum.

Ayrıca ona hiçbir zaman oy vermemiş olabiliriz. Ancak kendisi Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün makamında halkın oylarıyla oturmakta ve bu ülkenin Cumhurbaşkanı sıfatını taşımaktadır. Sınırları zorlamayı deneyen hadsizler şunu iyi bilmelidir:

Sonunuz yine denize dökülmek olur. Sizin gibi tarih okumamış cahiller için çok büyük sözler bunlar… Pişman ederiz…'

Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
