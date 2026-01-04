Cumhurbaşkanı Erdoğan'la İlgili Yapılan Hadsiz Paylaşıma Uğur Dündar'dan Tepki
Venezuela'nın Devlet Başkanı Maduro'nun ABD güçlerince yakalanması tüm dünyada infial yarattı. Bir devlet başkanının bu duruma sokulması birçok kesimden eleştiri aldı. Trump'ın savunduğu görüntüleri Yunanistan'dan bir avukat da farklı bir provokasyonla sürdürdü.
Söz konusu paylaşımda 'Sıradaki' diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Maduro'nun yerinde gösterdi. Bu paylaşım büyük tepki alırken, Uğur Dündar da sert bir paylaşım yaptı.
Yunanistan'dan bir kullanıcının yaptığı paylaşım tepki gördü.
Uğur Dündar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın makamını ve Atatürk'ü hatırlatan bir paylaşım yaptı.
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
