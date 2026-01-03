onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Trump Tüm Latin Amerika'yı Tehdit Ediyor: Küba ve Kolombiya'ya da Gözdağı Verdi

Trump Tüm Latin Amerika'yı Tehdit Ediyor: Küba ve Kolombiya'ya da Gözdağı Verdi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
03.01.2026 - 22:15

ABD Başkanı Donald Trump, son dönemdeki hamleleri ve açıklamalarıyla gündemde kalmayı sürdürüyor.

Venezuela’nın başkenti Caracas’ta en az yedi noktada eş zamanlı saldırılar düzenleyen ABD güçleri, operasyonda Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşini alıkoydu. Trump, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “ABD, Venezuela ve lideri Başkan Nicolas Maduro’ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlemiş ve Maduro ile eşi yakalanarak ülke dışına çıkarılmıştır” ifadelerini kullandı.

Açıklamalarında diğer ülkelere de gözdağı veren Trump'ıjn hedefinde Küba ve Kolombiya vardı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Trump, Kolombiya'yı açıkça tehdit etti.

Trump, Kolombiya'yı açıkça tehdit etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela ile sınırlı kalmayarak Kolombiya’yı da gündemine taşıdı.

Trump, Kolombiya’nın uyuşturucu ticareti yaptığını öne sürerek Devlet Başkanı Gustavo Petro’yu eleştirdi. Trump, Petro’nun kokain üretip ABD’ye gönderdiğini iddia ederek, “Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Pedro'nun kokain fabrikaları var ve dikkatli olmalı. G*tünü kollasa iyi olur.” ifadelerini kullandı.

Trump tehditlerine Küba ile devam etti.

Trump tehditlerine Küba ile devam etti.

Trump, 'Dahası Küba'yı da yakında konuşmaya başlayacağız. Oldukça kötü yönetiliyorlar. Başarısız bir ulus. Küba'daki insanlara yardım etmek istiyoruz; aynı zamanda Küba'dan kaçmaya zorlanan insanlara da yardım etmek istiyoruz.' dedi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
15
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın