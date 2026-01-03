Trump Tüm Latin Amerika'yı Tehdit Ediyor: Küba ve Kolombiya'ya da Gözdağı Verdi
ABD Başkanı Donald Trump, son dönemdeki hamleleri ve açıklamalarıyla gündemde kalmayı sürdürüyor.
Venezuela’nın başkenti Caracas’ta en az yedi noktada eş zamanlı saldırılar düzenleyen ABD güçleri, operasyonda Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşini alıkoydu. Trump, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “ABD, Venezuela ve lideri Başkan Nicolas Maduro’ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlemiş ve Maduro ile eşi yakalanarak ülke dışına çıkarılmıştır” ifadelerini kullandı.
Açıklamalarında diğer ülkelere de gözdağı veren Trump'ıjn hedefinde Küba ve Kolombiya vardı.
Trump, Kolombiya'yı açıkça tehdit etti.
Trump tehditlerine Küba ile devam etti.
