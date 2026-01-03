ABD, Maduro Gibi Panamalı Lideri de Bir 3 Ocak Günü Ülkeden Kaçırmış
2026 yılının daha ilk günlerinde ABD, gece yarısı düzenlediği bir operasyonla Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşini ülke dışına çıkararak yargılanmak üzere New York’a götürdü. Bu hamle, Venezuela’da yaşananların yakın dönem uluslararası siyaset açısından ne denli sıra dışı olduğunu bir kez daha gösterdi.
Maduro operasyonu kalıpların dışına çıkan bir örnek olarak öne çıktı.
Yakın geçmişte, özellikle ABD imzasını taşıyan bazı kaçırma ve teslim alma operasyonları, bugünkü gelişmelerle benzerlik kurmaya imkan tanıyor. Özellikle Panama lideri Manuel Noriega'nın başına gelenler Maduro'nun yaşadıklarına benziyor.
Maduro ve eşi bugün yapılan operasyonla ABD güçlerince alıkonuldu.
Panamalı diktatör Manuel Noriega da ABD tarafından kaçırılmıştı hem de bir 3 Ocak günü...
Noriega, Florida'ya kaçırıldı.
Bu konuda emsaldi, Maduro ile bir kez daha hatırlandı.
