onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
ABD, Maduro Gibi Panamalı Lideri de Bir 3 Ocak Günü Ülkeden Kaçırmış

ABD, Maduro Gibi Panamalı Lideri de Bir 3 Ocak Günü Ülkeden Kaçırmış

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
03.01.2026 - 20:27

2026 yılının daha ilk günlerinde ABD, gece yarısı düzenlediği bir operasyonla Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşini ülke dışına çıkararak yargılanmak üzere New York’a götürdü. Bu hamle, Venezuela’da yaşananların yakın dönem uluslararası siyaset açısından ne denli sıra dışı olduğunu bir kez daha gösterdi.

Maduro operasyonu kalıpların dışına çıkan bir örnek olarak öne çıktı.

Yakın geçmişte, özellikle ABD imzasını taşıyan bazı kaçırma ve teslim alma operasyonları, bugünkü gelişmelerle benzerlik kurmaya imkan tanıyor. Özellikle Panama lideri Manuel Noriega'nın başına gelenler Maduro'nun yaşadıklarına benziyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Maduro ve eşi bugün yapılan operasyonla ABD güçlerince alıkonuldu.

Maduro ve eşi bugün yapılan operasyonla ABD güçlerince alıkonuldu.

Caracas’ta gece saatlerinde patlama ve savaş uçağı sesleri duyulmasının ardından Venezuela yönetimi, ABD’yi sivil ve askeri noktalara saldırmakla itham etti. ABD Başkanı Donald Trump, Nicolas Maduro’ya yönelik kapsamlı bir operasyon gerçekleştirildiğini ve Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurdu. ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve Cilia Flores hakkında uyuşturucu terörizmi ve kaçakçılık başta olmak üzere ciddi suçlamalarla dava açıldığını açıkladı.

Panamalı diktatör Manuel Noriega da ABD tarafından kaçırılmıştı hem de bir 3 Ocak günü...

Panamalı diktatör Manuel Noriega da ABD tarafından kaçırılmıştı hem de bir 3 Ocak günü...

Manuel Noriega, Aralık 1989’da ABD’nin “Operation Just Cause” kapsamında Panama’yı işgaliyle fiilen iktidardan uzaklaştırıldı. Uyuşturucu kaçakçılığı ve kara para aklama suçlamalarıyla aranan Noriega, operasyon sırasında Vatikan’ın Panama’daki temsilciliğine sığındı. Günlerce süren kuşatma ve yoğun psikolojik baskı sonrasında Noriega 3 Ocak günü teslim olmak zorunda kaldı.

Noriega, Florida'ya kaçırıldı.

Noriega, Florida'ya kaçırıldı.

Teslim olmasının hemen ardından Noriega, Panama makamlarına devredilmeden ABD tarafından ülke dışına çıkarıldı ve Florida’ya götürüldü. Burada sivil bir mahkemede yargılanarak uzun süreli hapis cezasına mahkûm edildi. Washington yönetimi ise Noriega’yı “meşru bir lider değil, suç işleyen bir diktatör” olarak nitelendirerek bu süreci meşrulaştırmaya çalıştı.

Bu konuda emsaldi, Maduro ile bir kez daha hatırlandı.

Bu konuda emsaldi, Maduro ile bir kez daha hatırlandı.

Bu olay, uluslararası hukukta tartışmalı bir örnek olarak kayda geçti. Fiilen ülkeyi yöneten bir liderin yabancı bir devlet tarafından zorla alınıp başka bir ülkeye götürülmesi, dış müdahale ve egemenlik ihlali tartışmalarında halen emsal gösteriliyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
12
3
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın