ABD, Maduro Gibi Panamalı Lideri de Bir 3 Ocak Günü Ülkeden Kaçırmış

Caracas’ta gece saatlerinde patlama ve savaş uçağı sesleri duyulmasının ardından Venezuela yönetimi, ABD’yi sivil ve askeri noktalara saldırmakla itham etti. ABD Başkanı Donald Trump, Nicolas Maduro’ya yönelik kapsamlı bir operasyon gerçekleştirildiğini ve Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurdu. ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve Cilia Flores hakkında uyuşturucu terörizmi ve kaçakçılık başta olmak üzere ciddi suçlamalarla dava açıldığını açıkladı.