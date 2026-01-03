Trump, 3 Saatlik Operasyonun Ardından Maduro ve Eşinin Akıbetini Açıkladı
Venezuela’ya yönelik operasyonun ardından Fox News’a telefonla bağlanan ABD Başkanı Donald Trump, Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores’in durumuna ilişkin bilgi verdi. Trump, Maduro çiftinin bir gemiye alındığını ve yargılanmak üzere doğrudan New York’a sevk edileceğini açıkladı.
Trump, Maduro'nun yakalanmasının Venezuela halkı için büyük bir mutluluk olduğunu iddia etti.
Trump, Venezuela halkına özgürlük vereceklerini açıkladı.
Dünya bir ülkenin seçilmiş başkanının tutsak edilmesine seyirci. Bahane uydurularak yer altı zenginlikleri için işgaline sessiz. Filistinde akan kana ne dedi... Devamını Gör
uluslararası hukukun cenaze törenini başarı hikayesi diye pazarlıyor œ
Sen kimsin de başka bir ülkenin başkanını yargılama hakkına sahipsin?