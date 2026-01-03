onedio
Trump, 3 Saatlik Operasyonun Ardından Maduro ve Eşinin Akıbetini Açıkladı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
03.01.2026 - 17:53

Venezuela’ya yönelik operasyonun ardından Fox News’a telefonla bağlanan ABD Başkanı Donald Trump, Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores’in durumuna ilişkin bilgi verdi. Trump, Maduro çiftinin bir gemiye alındığını ve yargılanmak üzere doğrudan New York’a sevk edileceğini açıkladı.

Trump, Maduro'nun yakalanmasının Venezuela halkı için büyük bir mutluluk olduğunu iddia etti.

Trump, operasyonun zamanlamasının tesadüfi olmadığını belirterek, en uygun hava şartları ve doğru an için dört gün boyunca beklediklerini söyledi. Başarının, güçlü bir planlama ve sahadaki askerlerin performansı sayesinde geldiğini vurgulayan Trump, Maduro’nun yakalanmasının Venezuela halkında büyük bir sevinç yarattığını öne sürdü.

Trump, Venezuela halkına özgürlük vereceklerini açıkladı.

Venezuela’nın geleceğinde ABD’nin çok etkin olacağını söyleyen Trump, mevcut durumun devamına izin veremeyeceklerini dile getirdi. Kararın bu nedenle şimdi alındığını vurgulayan Trump, sürece doğrudan dahil olacaklarını ve Venezuela halkının hak ettiği özgürlüğe kavuşmasını sağlayacaklarını ifade etti.

atticusfetch

Dünya bir ülkenin seçilmiş başkanının tutsak edilmesine seyirci. Bahane uydurularak yer altı zenginlikleri için işgaline sessiz. Filistinde akan kana ne dedi... Devamını Gör

arvion

uluslararası hukukun cenaze törenini başarı hikayesi diye pazarlıyor œ

houseof

Sen kimsin de başka bir ülkenin başkanını yargılama hakkına sahipsin?