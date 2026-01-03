onedio
Trump'tan Venezuela Açıklaması: Maduro ve Eşi Yakalandı!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
03.01.2026 - 12:28

ABD, Venezuela'ya saldırı düzenledi. ABD Başkanı Donald Trump'tan Venezuela açıklaması geldi. Trump, 'ABD, Venezuela ve lideri Başkan Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlemiş ve Maduro ile eşi yakalanarak ülke dışına çıkarılmıştır' dedi.

Donald Trump, Venezuela'ya başlattığı saldırıyla ilgili açıklama yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump'tan Venezuela açıklaması geldi. Trump, Truth Social paylaşımında Venezueal Devlet Başkanı Maduro ve eşinin yakalandığını açıkladı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

'ABD, Venezuela ve lideri Başkan Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlemiş ve Maduro, eşi ile birlikte yakalanarak ülke dışına çıkarılmıştır. Bu operasyon, ABD Kolluk Kuvvetleri ile işbirliği içinde gerçekleştirilmiştir. Ayrıntılar daha sonra açıklanacaktır. Bugün saat 11:00'de Mar-a-Lago'da bir basın toplantısı düzenlenecektir. İlginiz için teşekkür ederiz!'

Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
