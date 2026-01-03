Trump'tan Venezuela Açıklaması: Maduro ve Eşi Yakalandı!

ABD Başkanı Donald Trump'tan Venezuela açıklaması geldi. Trump, Truth Social paylaşımında Venezueal Devlet Başkanı Maduro ve eşinin yakalandığını açıkladı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

'ABD, Venezuela ve lideri Başkan Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlemiş ve Maduro, eşi ile birlikte yakalanarak ülke dışına çıkarılmıştır. Bu operasyon, ABD Kolluk Kuvvetleri ile işbirliği içinde gerçekleştirilmiştir. Ayrıntılar daha sonra açıklanacaktır. Bugün saat 11:00'de Mar-a-Lago'da bir basın toplantısı düzenlenecektir. İlginiz için teşekkür ederiz!'