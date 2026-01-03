Trump'tan Venezuela Açıklaması: Maduro ve Eşi Yakalandı!
ABD, Venezuela'ya saldırı düzenledi. ABD Başkanı Donald Trump'tan Venezuela açıklaması geldi. Trump, 'ABD, Venezuela ve lideri Başkan Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlemiş ve Maduro ile eşi yakalanarak ülke dışına çıkarılmıştır' dedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Donald Trump, Venezuela'ya başlattığı saldırıyla ilgili açıklama yaptı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın