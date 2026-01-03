Venezuela’da Şiddetli Patlama! "Saldırı Emrini Trump Verdi": Ülkede OHAL İlan Edildi
ABD Başkanı Donald Trump’ın tehdit etmesinin ardından Venezuela’nın başkenti Karakas’ta şiddetli meydana geldi. Başkentten duman ve alevlerin yükseldiği görüldü. Venezuela medyasında yer alan habere göre ABD Ordusu helikopterlerinin Karakas üzerinde uçtuğu bildirildi. ABD medyası saldırı emrini Trump'ın verdiğini açıkladı.
Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil, 'Birleşmiş Milletler Şartı'nın açık bir ihlali olan ülkemize yönelik saldırıyı reddediyoruz' ifadelerini kullandı. Devlet Başkanı Nicolas Maduro ise Olağanüstü Hal (OHAL) ilan etti.
Venezuela'da şiddetli patlama meydana geldi.
"Saldırı emrini Trump verdi." Venezuela'da OHAL ilan edildi.
Patlama anı kameralara böyle yansıdı:
