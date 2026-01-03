onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Venezuela’da Şiddetli Patlama! "Saldırı Emrini Trump Verdi": Ülkede OHAL İlan Edildi

Venezuela’da Şiddetli Patlama! "Saldırı Emrini Trump Verdi": Ülkede OHAL İlan Edildi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
03.01.2026 - 09:46

ABD Başkanı Donald Trump’ın tehdit etmesinin ardından Venezuela’nın başkenti Karakas’ta şiddetli meydana geldi. Başkentten duman ve alevlerin yükseldiği görüldü. Venezuela medyasında yer alan habere göre ABD Ordusu helikopterlerinin Karakas üzerinde uçtuğu bildirildi. ABD medyası saldırı emrini Trump'ın verdiğini açıkladı.

 Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil, 'Birleşmiş Milletler Şartı'nın açık bir ihlali olan ülkemize yönelik saldırıyı reddediyoruz' ifadelerini kullandı. Devlet Başkanı Nicolas Maduro ise Olağanüstü Hal (OHAL) ilan etti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Venezuela'da şiddetli patlama meydana geldi.

Venezuela'da şiddetli patlama meydana geldi.

Başkent Karakas'ta art arda şiddetli patlama sesleri duyuldu. Kentten duman ve alevler yükseldi. Patlama yerel saatle 02.00’de meydana geldi. Başkentte yaşayanlar uçak ve siren benzeri alarm sesleri duyduklarını bildirdi. Sosyal medyada paylaşılan videolarda başkent Karakas’ta patlama görüntüleri yer aldı. Patlama hava üssü yakınlarındaki bölgelerde gerçekleşti.

"Saldırı emrini Trump verdi." Venezuela'da OHAL ilan edildi.

"Saldırı emrini Trump verdi." Venezuela'da OHAL ilan edildi.

Venezuela yerel medyasında yer alan haberlere göre devam eden çok sayıda patlamayla birlikte, ABD Ordusu helikopterlerinin Karakas üzerinde uçtuğu bildirildi. ABD medyası saldırı emrinin Donald Trump tarafından verildiğini bildirdi. Venezulea Dışişleri Bakanı ise 'Ülkemize yönelik saldırıyı reddediyoruz' diye konuştu.

Venezuela hükümetinden yapılan açıklamada 'Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülke genelinde Dış Tehdit Nedeniyle Olağanüstü Hal ilan etti' denildi.

Patlama anı kameralara böyle yansıdı:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
41
10
8
2
2
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Halit Bin Velid

Dünyanın başına bela

ken bal

rusyaya israile kimse bişi yapamıyor bende buraya saldırayım dedi.

özgür

orta doğu ve Latin Amerika birleşmesi 3.üncü dünya savaşı bağlamalı anca öyle temizlenir dünya Çin ve Rusya Amerika ve Avruyapa kafa tutacak...!!!