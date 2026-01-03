Venezuela’da Şiddetli Patlama! "Saldırı Emrini Trump Verdi": Ülkede OHAL İlan Edildi

Venezuela yerel medyasında yer alan haberlere göre devam eden çok sayıda patlamayla birlikte, ABD Ordusu helikopterlerinin Karakas üzerinde uçtuğu bildirildi. ABD medyası saldırı emrinin Donald Trump tarafından verildiğini bildirdi. Venezulea Dışişleri Bakanı ise 'Ülkemize yönelik saldırıyı reddediyoruz' diye konuştu.

Venezuela hükümetinden yapılan açıklamada 'Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülke genelinde Dış Tehdit Nedeniyle Olağanüstü Hal ilan etti' denildi.