Haberler
Gündem
3 Ocak Hava Durumu: Meteoroloji'den 24 Kente Sarı Kodlu Fırtına Uyarısı

3 Ocak Hava Durumu: Meteoroloji’den 24 Kente Sarı Kodlu Fırtına Uyarısı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
03.01.2026 - 08:34

3 Ocak hava durumu belli oldu. Yeni günün hava durumu Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde paylaşıldı. Bugün 24 kente sarı kodlu fırtına uyarısı yapıldı. Yapılan uyarıda fırtınaya karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerektiği bildirildi. Öte yandan hava sıcaklığının ise kuzey ve iç kesimlerde 3 ila 5 derece arasında artacağı belirtildi.

3 Ocak Hava Durumu: Bugün Hava Nasıl Olacak?

3 Ocak Hava Durumu: Bugün Hava Nasıl Olacak?

Meteoroloji 3 Ocak Cumartesi hava durumunu paylaştı. Bugün 24 kente sarı kodlu fırtına uyarısı yapıldı. O iller şöyle sıralandı:

Aydın, Bilecik, Bursa, Edirne, İstanbul, Kastamonu, Kocaeli, Ordu, Samsun, Tekirdağ, Bartın, Karabük, Balıkesir, Bolu, Çanakkale, Eskişehir, İzmir, Kırklareli, Kütahya, Sakarya, Sinop, Zonguldak, Yalova, Düzce.

Hava sıcaklığı iç kesimlerde artıyor.

Hava sıcaklığı iç kesimlerde artıyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 3 Ocak hava durumu uyarısı şöyle:

'Marmara (Bilecik hariç), Kıyı Ege, Batı Karadeniz ile Manisa, Uşak ve Samsun çevrelerinin aralıklı yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle karla karışık yağmur ve kar, Edirne, Tekirdağ, İstanbul, Çanakkale ve İzmir çevrelerinde yağmur ve sağanak şeklinde olması beklenen yağışların, İzmir çevreleri, Aydın'ın kıyı kesimleri, Çanakkale'nin güneyi ile Balıkesir'in batı kıyılarında yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde İç Ege, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yükseklerinin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.'

Öte yandan sıcaklığın kuzey ve iç kesimlerde 3-5 derece arasında artacağı bildirildi.

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
