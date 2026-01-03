3 Ocak Hava Durumu: Meteoroloji’den 24 Kente Sarı Kodlu Fırtına Uyarısı
3 Ocak hava durumu belli oldu. Yeni günün hava durumu Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde paylaşıldı. Bugün 24 kente sarı kodlu fırtına uyarısı yapıldı. Yapılan uyarıda fırtınaya karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerektiği bildirildi. Öte yandan hava sıcaklığının ise kuzey ve iç kesimlerde 3 ila 5 derece arasında artacağı belirtildi.
3 Ocak Hava Durumu: Bugün Hava Nasıl Olacak?
Hava sıcaklığı iç kesimlerde artıyor.
