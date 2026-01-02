Türkiye Lodos Etkisine Girdi! Baş Ağrısı, Yorgunluk, Halsizlik Yaşıyorsanız Sebebi Bu Olabilir
Ülke genelinde soğuk hava etkili olurken bu kez fırtına uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 3 Ocak Cumartesi günü için 24 kente fırtına uyarısı yaptı. Lodos fırtınasına karşı uyarı yapılırken vücuda etkileri de gündeme geldi. Bu günlerde baş ağrısı, yorgunluk, halsizlik yaşıyorsanız sebebi lodos olabilir… İşte Meteoroloji’den yeni uyarı.
3 Ocak Cumartesi günü 24 kente sarı kodlu uyarı yapıldı.
AKOM'dan İstanbul için lodos fırtınası uyarısı.
Baş ağrısı, yorgunluk, halsizlik yaşıyorsanız sebebi lodos olabilir!
