Türkiye Lodos Etkisine Girdi! Baş Ağrısı, Yorgunluk, Halsizlik Yaşıyorsanız Sebebi Bu Olabilir

Türkiye Lodos Etkisine Girdi! Baş Ağrısı, Yorgunluk, Halsizlik Yaşıyorsanız Sebebi Bu Olabilir

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
02.01.2026 - 19:01

Ülke genelinde soğuk hava etkili olurken bu kez fırtına uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 3 Ocak Cumartesi günü için 24 kente fırtına uyarısı yaptı. Lodos fırtınasına karşı uyarı yapılırken vücuda etkileri de gündeme geldi. Bu günlerde baş ağrısı, yorgunluk, halsizlik yaşıyorsanız sebebi lodos olabilir… İşte Meteoroloji’den yeni uyarı.

3 Ocak Cumartesi günü 24 kente sarı kodlu uyarı yapıldı.

3 Ocak Cumartesi günü 24 kente sarı kodlu uyarı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), pek çok bölge için yeni uyarı geçti. 3 Ocak Cumartesi günü öğle saatlerinden itibaren Marmara, Kuzey Ege Kıyıları ile Kütahya ve Eskişehir'in güneybatı kesimlerinde, Orta Karadeniz kıyılarında, Batı Karadeniz'de kuvvetli rüzgar ve fırtına etkili olacak. Yapılan uyarıda, “Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi ile yüksek kar örtüsüne sahip yerlerde çığ gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi. 

Sarı kodlu uyarı verilen kentler hangileri?

Öte yandan İzmir çevreleri ile Aydın ve Balıkesir'in kıyı kesimlerinde kuvvetli yağış bekleniyor.

AKOM'dan İstanbul için lodos fırtınası uyarısı.

AKOM'dan İstanbul için lodos fırtınası uyarısı.

AKOM'dan yapılan uyarıda 3 Ocak Cumartesi günü öğle saatlerinden itibaren rüzgarın etkili olacağı belirtildi. Rüzgar hızının 80 kilometreye kadar çıkacağı belirtilirken kuvvetli fırtına şeklinde olacağı tahmin edildi. Fırtınanın 4 Ocak Pazar günü saat 22.00'ye kadar sürmesi bekleniyor.

Baş ağrısı, yorgunluk, halsizlik yaşıyorsanız sebebi lodos olabilir!

Baş ağrısı, yorgunluk, halsizlik yaşıyorsanız sebebi lodos olabilir!

Lodoslu hava migren ve sinüzit hastalarını etkiliyor. Bunun nedeni rüzgarla taşınan tozlar ve basınç değişikliği olarak açıklanıyor. Uzmanlar lodos olduğunda kişilerde yorgunluk, halsizlik, uykusuzluk, baş ağrısı, nefes darlığı görülebileceğinin altını çiziyor.

Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Barış Metin, migren hastalarına “İlacınızı almak en etkili yöntem” uyarısı yaptı. Metin, “Lodos yorgunluk, halsizlik, uykusuzluk, vücutta ağrılar gibi şikayetlere yol açmaktadır' dedi.

Öte yandan Metin, hassasiyeti olan kişilerin lodoslu günlerde uzun süre dışarda olmaması gerektiğinin altını çizdi.

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024'ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
