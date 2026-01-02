Türkiye Lodos Etkisine Girdi! Baş Ağrısı, Yorgunluk, Halsizlik Yaşıyorsanız Sebebi Bu Olabilir

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), pek çok bölge için yeni uyarı geçti. 3 Ocak Cumartesi günü öğle saatlerinden itibaren Marmara, Kuzey Ege Kıyıları ile Kütahya ve Eskişehir'in güneybatı kesimlerinde, Orta Karadeniz kıyılarında, Batı Karadeniz'de kuvvetli rüzgar ve fırtına etkili olacak. Yapılan uyarıda, “Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi ile yüksek kar örtüsüne sahip yerlerde çığ gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

Sarı kodlu uyarı verilen kentler hangileri?

Aydın

Bilecik

Bursa

Edirne

İstanbul

Kastamonu

Kocaeli

Ordu

Samsun

Tekirdağ

Bartın

Karabük

Balıkesir

Bolu

Çanakkale

Eskişehir

İzmir

Kırklareli

Kütahya

Sakarya

Sinop

Zonguldak

Yalova

Düzce

Öte yandan İzmir çevreleri ile Aydın ve Balıkesir'in kıyı kesimlerinde kuvvetli yağış bekleniyor.