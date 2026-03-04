onedio
Nihat Hatipoğlu'na Gelen Manifest Sorusundan Reytingi Düşen Diziye TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Nihat Hatipoğlu'na Gelen Manifest Sorusundan Reytingi Düşen Diziye TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Esra Demirci
TV Editörü
04.03.2026 - 15:37

Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini, olaylarını ve reytingleri gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!

4 Mart Çarşamba günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

Show TV'nin sevilen dizisi Veliaht, Minik Serçe Sezen Aksu'nun favorisi!

Show TV'nin sevilen dizisi Veliaht, Minik Serçe Sezen Aksu'nun favorisi!

Veliaht dizisinin fanı olduğu ortaya çıkan Sezen Aksu, sevilen dizi için şarkı yazmıştı. Sezen Aksu'nun Veliaht'a özel yazdığı 'Kar' adlı şarkının ardından dizinin yapımcısı Faruk Turgut, Aksu'ya teşekkür paylaşımı yaptı.

Detaylar:

3 Mart Salı reyting sonuçları belli oldu.

3 Mart Salı reyting sonuçları belli oldu.

A.B.İ., Kıskanmak ve Mehmed Fetihler Sultanı'nın yayınlandığı salı akşamında en çok izlenen dizi değişmedi. A.B.İ.'nin yayın hayatına başlamasıyla ilk kez salı dizilerinden biri zirveyi görmüş, üstelik 10+ reyting almıştı. A.B.İ. sezona enfes başlasa da reytinglerde geçtiğimiz haftalarda başlayan düşüşünü devam ettirdi.

Detaylar:

Show TV'nin sevilen dizisi Veliaht'ın kadrosu genişlemeye devam ediyor.

Show TV'nin sevilen dizisi Veliaht'ın kadrosu genişlemeye devam ediyor.

Show TV'nin sevilen dizisi Veliaht'ın kadrosuna sürpriz isim dahil oluyor. Serhat Teoman'ın Faroz karakterine hayat verdiği dizide Faroz'un avukatı da hikayeye ekleniyor. Sürpriz bir isim avukat Firuze karakterini canlandıracak.

Detaylar:

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte Nihat Hatipoğlu yine sahur ve iftar programlarıyla ekranlara döndü.

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte Nihat Hatipoğlu yine sahur ve iftar programlarıyla ekranlara döndü.

Ramazan ayının vazgeçilmezi Nihat Hatipoğlu'nun sahur programında bir seyircinin sorduğu manifest sorusu gündem oldu. Dua etmek yerine manifest yaparak evrene seslendiğini belirten seyirci, manifestlemenin günahını sordu. Nihat Hatipoğlu'nun yanıtı ise kısa sürede gündeme oturdu.

Detaylar:

Reyting rekortmeni Taşacak Bu Deniz'in çekim yerleri Trabzon Meclisi'nde polemiğe neden oldu.

Reyting rekortmeni Taşacak Bu Deniz'in çekim yerleri Trabzon Meclisi'nde polemiğe neden oldu.

TRT 1 ekranlarının fenomen dizisi Taşacak Bu Deniz'in çekim yeri Trabzon Meclisi'ne taşındı. Ortahisar Belediyesi CHP'li Meclis Üyesi Serdar Çebi, dizi çekimlerinin yalnızca Sürmene'de yapılıyor gibi lanse edilmesine tepki gösterdi.

Detaylar:

Tam 3 sezondur Kanal D ekranlarında yayınlanan İnci Taneleri için final yolu gözüktü.

Tam 3 sezondur Kanal D ekranlarında yayınlanan İnci Taneleri için final yolu gözüktü.

Kanal D ekranlarında 3 sezondur yayınlanan sevilen dizi İnci Taneleri'nin büyük finaline çok az kaldı. 51. bölümüyle ekranlara veda etmeye hazırlanan İnci Taneleri'nin merakla beklenen final bölümünün çekimleri tamamlandı.

Detaylar:

Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
