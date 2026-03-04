Nihat Hatipoğlu'na Gelen Manifest Sorusundan Reytingi Düşen Diziye TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini, olaylarını ve reytingleri gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
4 Mart Çarşamba günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Show TV'nin sevilen dizisi Veliaht, Minik Serçe Sezen Aksu'nun favorisi!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
3 Mart Salı reyting sonuçları belli oldu.
Show TV'nin sevilen dizisi Veliaht'ın kadrosu genişlemeye devam ediyor.
Ramazan ayının gelmesiyle birlikte Nihat Hatipoğlu yine sahur ve iftar programlarıyla ekranlara döndü.
Reyting rekortmeni Taşacak Bu Deniz'in çekim yerleri Trabzon Meclisi'nde polemiğe neden oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tam 3 sezondur Kanal D ekranlarında yayınlanan İnci Taneleri için final yolu gözüktü.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın