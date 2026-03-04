onedio
Lider Dizi Fena Çakıldı: 3 Mart Salı Reyting Sonuçları Belli Oldu

yerli dizi Reyting A.B.İ.
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
04.03.2026 - 11:45

3 Mart Salı reyting sonuçları belli oldu.

A.B.İ., Kıskanmak ve Mehmed Fetihler Sultanı'nın yayınlandığı salı akşamında en çok izlenen dizi değişmedi. A.B.İ.'nin yayın hayatına başlamasıyla ilk kez salı dizilerinden biri zirveyi görmüş, üstelik 10+ reyting almıştı. A.B.İ. sezona enfes başlasa da reytinglerde geçtiğimiz haftalarda başlayan düşüşünü devam ettirdi.

Bakalım yeni haftada salı reyting sonuçları ne oldu?

A.B.İ., Mehmed: Fetihler Sultanı ve Kıskanmak dizilerinin yeni bölümleriyle ekrana geldiği 3 Mart Salı reyting sonuçları açıklandı. 10 reytingi geçen A.B.İ. dizisi geçen haftalarda başlayan düşüş trendini bu hafta da devam ettirdi. A.B.İ. dizisi reyting düşüşü yaşasa da salı akşamının en çok izlenen dizisi olmaya devam etti. 

A.B.İ.'nin rakipleri Kıskanmak ve Mehmed: Fetihler Sultanı dizileri de reytinglerde düşüş yaşadı.

3 Mart Salı TOTAL Reyting Sonuçları:

3 Mart Salı AB Reyting Sonuçları:

3 Mart Salı ABC1 Reyting Sonuçları:

Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
