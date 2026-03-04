Lider Dizi Fena Çakıldı: 3 Mart Salı Reyting Sonuçları Belli Oldu
3 Mart Salı reyting sonuçları belli oldu.
A.B.İ., Kıskanmak ve Mehmed Fetihler Sultanı'nın yayınlandığı salı akşamında en çok izlenen dizi değişmedi. A.B.İ.'nin yayın hayatına başlamasıyla ilk kez salı dizilerinden biri zirveyi görmüş, üstelik 10+ reyting almıştı. A.B.İ. sezona enfes başlasa da reytinglerde geçtiğimiz haftalarda başlayan düşüşünü devam ettirdi.
Bakalım yeni haftada salı reyting sonuçları ne oldu?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
3 Mart Salı reyting sonuçları belli oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
3 Mart Salı TOTAL Reyting Sonuçları:
3 Mart Salı AB Reyting Sonuçları:
3 Mart Salı ABC1 Reyting Sonuçları:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın