Zuhal Topal’ın Lüks Villası Yeniden Gündem Oldu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
04.03.2026 - 14:10

Özellikle TV8 ekranlarında sunduğu “Zuhal Topal’la Yemekteyiz” programıyla gündüz kuşağının en çok konuşulan isimlerinden biri haline gelen Topal, zaman zaman özel hayatıyla da dikkat çekiyor. Başarılı sunucu bu kez programıyla değil, sosyal medyada yeniden viral olan lüks eviyle gündemde.

Uzun yıllardır televizyon ekranlarının en tanıdık yüzlerinden biri olan Zuhal Topal, oyunculuk kariyerinden sunuculuğa uzanan yolculuğuyla magazin dünyasının en sevilen isimleri arasında yer alıyor.

Özellikle son yıllarda sunduğu yarışma programlarıyla geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Topal, zaman zaman özel hayatıyla da gündeme gelmeyi başarıyor. Başarılı sunucu bu kez kariyeriyle değil, sosyal medyada yeniden viral olan eviyle konuşuluyor.

Sosyal medyada paylaşılan bir video ve ardından atılan bir tweet, Zuhal Topal’ın evini yeniden gündemin merkezine yerleştirdi.

Zuhal Topal’ın eşi Korhan Saygıner ve kızıyla birlikte yaşadığı villası adeta küçük bir yaşam kompleksi gibi. 4 katlı olduğu belirtilen evde sinema salonu, hamam, sauna ve spor salonu gibi birçok özel alan bulunuyor. Bunun yanında geniş bahçesinde büyük bir yüzme havuzu da yer alıyor.

