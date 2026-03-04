Aldatan Partneri 3 Saniyede Ele Veren Soru: Verdiği Tepki Önemli!

Kendini ilişki danışmanı olarak tanıtan ve sosyal medyada içerik paylaşan SeduceCleopatra’ya göre yapılması gereken şey oldukça basit. Sakin bir tonla tek soru yöneltmek. O soru ise oldukça doğrudan.

'Şu an benden sakladığın herhangi bir şey var mı?'

Soru aslında tuzak niteliği taşımıyor. Suçlayıcı ifade içermiyor. Tartışma başlatmayı hedeflemiyor. Tam tersine konuşmanın yönünü belirlemeyi sağlıyor. Asıl dikkat edilmesi gereken nokta verilen cevap değil, karşı tarafın o anki davranışları oluyor.

Sadık kalan kişi genellikle paniğe kapılmıyor. Şaşırma yaşanabiliyor. Neden böyle soru yöneltildiği merak edilebiliyor. Fakat beden dili sakin kalıyor, konuşma tonu değişmiyor. İhanet yaşayan kişilerde ise tablo çoğu zaman farklı gelişiyor.