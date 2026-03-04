onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
İlişkiler
Aldatan Partneri 3 Saniyede Ele Veren Soru: Verdiği Tepki Önemli!

Aldatan Partneri 3 Saniyede Ele Veren Soru: Verdiği Tepki Önemli!

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
04.03.2026 - 14:01

İlişkilerde güven sarsıldığında akla gelen ilk düşünce çoğu zaman aldatılma ihtimali oluyor. Fakat ortada net kanıt yoksa konuyu açmak da oldukça zor hale geliyor. Yanlış suçlama yapmak ilişkiyi daha da yıpratabiliyor. Tam da bu noktada ilişki koçlarının sık sık dile getirdiği ilginç yöntem dikkat çekiyor. İddiaya göre tek bir sakin soru, karşı tarafın davranışlarını ele veriyor.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İlişki koçlarına göre ihanet şüphesi yaşandığında sorulabilecek en basit soru şaşırtıcı derecede etkili.

İlişki koçlarına göre ihanet şüphesi yaşandığında sorulabilecek en basit soru şaşırtıcı derecede etkili.

Kendini ilişki danışmanı olarak tanıtan ve sosyal medyada içerik paylaşan SeduceCleopatra’ya göre yapılması gereken şey oldukça basit. Sakin bir tonla tek soru yöneltmek. O soru ise oldukça doğrudan.

'Şu an benden sakladığın herhangi bir şey var mı?'

Soru aslında tuzak niteliği taşımıyor. Suçlayıcı ifade içermiyor. Tartışma başlatmayı hedeflemiyor. Tam tersine konuşmanın yönünü belirlemeyi sağlıyor. Asıl dikkat edilmesi gereken nokta verilen cevap değil, karşı tarafın o anki davranışları oluyor.

Sadık kalan kişi genellikle paniğe kapılmıyor. Şaşırma yaşanabiliyor. Neden böyle soru yöneltildiği merak edilebiliyor. Fakat beden dili sakin kalıyor, konuşma tonu değişmiyor. İhanet yaşayan kişilerde ise tablo çoğu zaman farklı gelişiyor.

Suçluluk duygusu taşıyan kişiler çoğu zaman hazırlıksız yakalandığında refleks olarak kendini ele veriyor.

Suçluluk duygusu taşıyan kişiler çoğu zaman hazırlıksız yakalandığında refleks olarak kendini ele veriyor.

Partner karşısında sergilenen davranışlar ile gizlenen hayat arasında hassas denge kuruluyor. Bu nedenle beklenmedik şekilde gelen doğrudan soru kontrol mekanizmasını sarsabiliyor.

En sık görülen tepkiler arasında savunmaya geçmek yer alıyor. Merak göstermek yerine anında agresif tavır sergilenebiliyor. Bazıları soruyu karşı tarafa yönlendirerek konuyu değiştirmeye çalışıyor. Kimileri hızlı şekilde gülüp geçiyor, kimileri ise güvensizlikle suçlayarak konuyu kapatmak istiyor. Bazı durumlarda ise konuşma tamamen kesiliyor ve duvar örülmüş gibi sessizlik oluşuyor.

Yine de tek bir tepki üzerinden kesin sonuç çıkarmak doğru kabul edilmiyor. Kötü geçen gün, stresli ruh hali ya da anlık şaşkınlık benzer davranışlara yol açabiliyor

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın