Bilime Göre Kediler Sahiplerine Sanıldığı Kadar Bağlı Değil

Macaristan’daki Eötvös Loránd Üniversitesi’nden araştırmacılar, 15 terapi kedisi ve 13 ev kedisi üzerinde deney gerçekleştirdi. Terapi kedileri farklı ortamlara alışkın olduğu için laboratuvar koşullarında test edilmesi daha kolay kabul edildi. Kediler, sahipleri ve yabancı kişilerle aynı odada gözlemlendi.

Sonuçlar Applied Animal Behaviour Science dergisinde yayımlandı. Terapi kedileri, sahipleri odadan çıktığında dahi yabancı kişiye karşı aynı düzeyde arkadaşça davranış sergiledi. Ev kedileri ise ne sahiplerine ne de yabancıya belirgin fark gösterdi. Araştırma ekibi, hiçbir kedi grubunda sahiplerine yönelik klasik anlamda 'bağlanma belirtisi' saptanmadığını ifade etti.

Çalışmanın yürütücüsü Dr. Péter Pongrácz’a göre kediler insanlarla karşılıklı faydaya dayalı, eşit bir ilişki kuruyor. Köpeklerin evrimsel süreçte insanlara bağımlı hale geldiği; kedilerin ise avcı özelliklerini koruduğu belirtiliyor. Dolayısıyla sahiplerine çocuk-ebeveyn modeliyle bağlanmaları biyolojik açıdan gerekli görülmüyor.