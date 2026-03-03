onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Hayvanlar
Kedi
Bilime Göre Kediler Sahiplerine Sanıldığı Kadar Bağlı Değil

Bilime Göre Kediler Sahiplerine Sanıldığı Kadar Bağlı Değil

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
03.03.2026 - 15:38

İnsanlarla kediler arasındaki ilişki yüzyıllardır sürüyor. Aynı evi paylaşıyoruz, aynı koltukta uyuyoruz. Hatta çoğu zaman onları aileden sayıyoruz. Peki kediler sahiplerine gerçekten bağlı mı? Araştırmacılar, merak edilen soruya yanıt aradı.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Uzmanlar kedilerin sahiplerine karşı "bağımlı bağ" geliştirmediğini söylüyor

Uzmanlar kedilerin sahiplerine karşı "bağımlı bağ" geliştirmediğini söylüyor

Macaristan’daki Eötvös Loránd Üniversitesi’nden araştırmacılar, 15 terapi kedisi ve 13 ev kedisi üzerinde deney gerçekleştirdi. Terapi kedileri farklı ortamlara alışkın olduğu için laboratuvar koşullarında test edilmesi daha kolay kabul edildi. Kediler, sahipleri ve yabancı kişilerle aynı odada gözlemlendi.

Sonuçlar Applied Animal Behaviour Science dergisinde yayımlandı. Terapi kedileri, sahipleri odadan çıktığında dahi yabancı kişiye karşı aynı düzeyde arkadaşça davranış sergiledi. Ev kedileri ise ne sahiplerine ne de yabancıya belirgin fark gösterdi. Araştırma ekibi, hiçbir kedi grubunda sahiplerine yönelik klasik anlamda 'bağlanma belirtisi' saptanmadığını ifade etti.

Çalışmanın yürütücüsü Dr. Péter Pongrácz’a göre kediler insanlarla karşılıklı faydaya dayalı, eşit bir ilişki kuruyor. Köpeklerin evrimsel süreçte insanlara bağımlı hale geldiği; kedilerin ise avcı özelliklerini koruduğu belirtiliyor. Dolayısıyla sahiplerine çocuk-ebeveyn modeliyle bağlanmaları biyolojik açıdan gerekli görülmüyor.

"Yabancı durum testi" kedilerde farklı sonuç verdi

"Yabancı durum testi" kedilerde farklı sonuç verdi

Hayvanların sahiplerine bağımlı olup olmadığını anlamak için araştırmacılar 'yabancı durum testi' yöntemini kullanıyor. Ölçütler arasında sahibine yakın durma, ayrıldığında kaygı gösterme ve yabancı kişiye tepki yer alıyor. Köpeklerde yapılan önceki çalışmalar, güçlü ve asimetrik bir bağlılık ilişkisi ortaya koymuştu.

Kedilerde tablo aynı değil. Deney sırasında sahiplerine bir metre mesafede kalma, oyuncakla çağırıldığında sahibine yönelme ya da ayrılık anında belirgin kaygı sergileme gibi işaretler gözlenmedi. Terapi kedileri dostça tavrını hem sahiplerine hem yabancılara karşı benzer şekilde sürdürdü. Ev kedilerinde ise genel olarak düşük tepki seviyesi görüldü.

Uzmanlara göre kediler insanlarla yaşamayı seçmiş olsa da bağımlılığa dayalı ilişki geliştirmeye ihtiyaç duymuyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın