onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Musluk ve Lavabodaki Kireç Lekelerini Yok Eden Mutfak Tüyosu

Musluk ve Lavabodaki Kireç Lekelerini Yok Eden Mutfak Tüyosu

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
03.03.2026 - 16:30

Mutfakta en hızlı kirlenen alanların başında musluk ve lavabo yüzeyleri geliyor. Kireç lekeleri, su izleri ve sabun kalıntıları zamanla mat bir görüntü oluşturuyor. Parlatmak için güçlü kimyasallara yönelenlerin sayısı az değil. Oysa uzmanlara göre çözüm sandığınız kadar karmaşık değil. Üstelik gereken malzemeler çoğu zaman zaten dolapta ya da buzdolabında duruyor.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Salatalık kabuğu ve kola etkisi şaşırtıyor

Salatalık kabuğu ve kola etkisi şaşırtıyor

Uzman Janine McDonald’a göre paslanmaz çelik musluklarda parmak izi ve su lekesi temizliği için salatalık kabuğu oldukça etkili. Salatanın vazgeçilmezlerinden olan salatalığın kabuğu, içerdiği doğal yağlar sayesinde kir tabakasını çözüyor. Kabuk kısmını çelik yüzey üzerinde gezdirmek yeterli oluyor. Ardından yumuşak bezle silindiğinde yüzeyin parlaklığı gözle görülür şekilde artıyor.

Üstelik kimyasal içermeyen yöntem mutfakta ferah koku bırakıyor. Ağır temizlik ürünlerinin keskin kokusuna maruz kalmadan temizlik yapmak isteyenler için pratik seçenek sunuyor.

Bir diğer şaşırtıcı öneri ise kola. Temizlik uzmanları, içeriğinde yer alan sitrik, tartarik ve fosforik asit sayesinde inatçı mineral kalıntılarını çözebildiğini belirtiyor. Musluk üzerine dökülüp kısa süre bekletildiğinde pas ve kireç izlerinde çözülme sağlıyor. Üstelik aşındırıcı etki göstermeden metal yüzeyi koruyor.

Kireç sorunu söz konusu olduğunda limon ilk akla gelen doğal çözümler arasında yer alıyor

Kireç sorunu söz konusu olduğunda limon ilk akla gelen doğal çözümler arasında yer alıyor

İçerdiği sitrik asit mineral birikimlerini parçalıyor. Uzman Deyan Dimitrov’a göre limon suyu düzenli kullanıldığında muslukların performansı korunuyor, uzun vadede yüzey yıpranmasının önüne geçiliyor.

Uygulama oldukça basit. Limon ortadan ikiye kesiliyor, kesik yüzey doğrudan musluk ve lavabo üzerine sürülüyor. Beş ila on dakika bekledikten sonra suyla durulamak yeterli oluyor. Zorlu lekelerde karbonat eklenerek macun kıvamı elde ediliyor ve etki artırılıyor.

Limon yalnızca muslukla sınırlı kalmıyor. Bulaşık makinesi, kettle ya da mikrodalga içinde oluşan kireç kalıntılarında da tercih ediliyor. Hatta beyaz çamaşırlara yarım su bardağı limon suyu eklemek, kumaşların daha canlı görünmesine katkı sağlıyor. Doğal ağartıcı özelliği sayesinde solgun kıyafetlere tazelik kazandırıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın