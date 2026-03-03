Musluk ve Lavabodaki Kireç Lekelerini Yok Eden Mutfak Tüyosu

İçerdiği sitrik asit mineral birikimlerini parçalıyor. Uzman Deyan Dimitrov’a göre limon suyu düzenli kullanıldığında muslukların performansı korunuyor, uzun vadede yüzey yıpranmasının önüne geçiliyor.

Uygulama oldukça basit. Limon ortadan ikiye kesiliyor, kesik yüzey doğrudan musluk ve lavabo üzerine sürülüyor. Beş ila on dakika bekledikten sonra suyla durulamak yeterli oluyor. Zorlu lekelerde karbonat eklenerek macun kıvamı elde ediliyor ve etki artırılıyor.

Limon yalnızca muslukla sınırlı kalmıyor. Bulaşık makinesi, kettle ya da mikrodalga içinde oluşan kireç kalıntılarında da tercih ediliyor. Hatta beyaz çamaşırlara yarım su bardağı limon suyu eklemek, kumaşların daha canlı görünmesine katkı sağlıyor. Doğal ağartıcı özelliği sayesinde solgun kıyafetlere tazelik kazandırıyor.