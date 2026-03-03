Denizin Altında Dev Keşif: 111 Metrelik Dev Koloni Bilim Dünyasını Şaşırttı
Büyük Set Resifi’nde yapılan keşif, deniz dünyasında heyecan yarattı. Gönüllü dalgıçlar, göz alabildiğine uzanan devasa mercan yapısıyla karşılaştı. Ölçümler 111 metre uzunluk ve yaklaşık 4 bin metrekarelik alanı işaret ediyor. Uzmanlar keşfi şimdiye kadarki en büyük kolonilerden sayıyor.
Göz alabildiğine uzanan mercan çayırı...
Pavona clavus neden bu kadar dikkat çekiyor?
Keşif, Citizens of the Reef adlı gönüllü ağın yürüttüğü "Great Reef Census" kapsamında gerçekleşti.
