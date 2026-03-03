Denizin Altında Dev Keşif: 111 Metrelik Dev Koloni Bilim Dünyasını Şaşırttı

Tespit edilen tür Pavona clavus. Queensland Müzesi’nden Dr. Tom Bridge’e göre nadir görülen, bulunması zor ancak uygun koşullarda olağanüstü büyüyebilen bir mercan türü. 2024’te Solomon Adaları açıklarında aynı türden yaklaşık 1.000 metrekarelik koloni kayda geçmişti. Cairns açıklarındaki keşif ise ölçüleriyle çıtayı ciddi şekilde yukarı taşıyor.

Yine de uzmanlar temkinli. Genetik test yapılmadan yapının tek organizma mı yoksa zamanla kaynaşmış birkaç koloniden mi oluştuğu netleşmeyecek. Alanın büyüklüğü nedeniyle 300’den fazla örnek toplanması gerekiyor.

Küresel ölçekte artan beyazlama olayları düşünüldüğünde, yüzlerce yıl ayakta kalmış olabilecek böyle bir koloninin varlığı başlı başına dikkat çekici kabul ediliyor.