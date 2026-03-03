onedio
3 Mart 2026 BİM Aktüel Haftanın Önerileri Kataloğu

etiket 3 Mart 2026 BİM Aktüel Haftanın Önerileri Kataloğu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
03.03.2026 - 11:30

10 Mart Salı 2026 BİM Aktüel Haftanın Önerileri Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.

BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

İçeriğin Devamı Aşağıda
Torku Dana Kangal Sucuk 500 gr 299 TL

  • Torku Dana Baton Kavurma 1000 gr 999 TL

  • Torku Tereyağı 500 gr 349 TL

  • Torku Dana Pastırma 100 gr 219 TL

  • Banvit Piliç Bonfile 1000 gr 149 TL

  • İçim %3 Yağlı Yoğurt 3000 gr 169 TL

  • Dost Yarım Yağlı Yoğurt 5000 gr 229 TL

  • Dost %10 Yağlı Yoğurt 1000 gr 99,50 TL

  • Sek Çilekli Quark 140 gr 44,50 TL

  • Namet Dana Soslu Köfte Misket 99 TL

  • Namet Dana Soslu Köfte Parmak 99 TL

  • Maret Dana Kokteyl Sosis 200 gr 115 TL

  • Pınar Hindi Salam 50 gr 12,50 TL

  • Aknaz Yarım Yağlı Tost Peyniri 1500 gr 349 TL

  • Teksüt Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 1000 gr 359 TL

  • İçim Tam Yağlı Süzme Peynir 900 gr 189 TL

  • Dost Ayran 2 Litre 69,50 TL

  • İçim Ayran 200 ml 9,75 TL

  • Dost Naneli Ayran 300 ml 14,50 TL

  • Aknaz Lor Peyniri 1000 gr 69,50 TL

  • Aknaz Yarım Yağlı Taze Beyaz Peynir 2000 gr 349 TL

  • İçimino Orman Meyveli Süt 6x180 ml 79,50 TL

  • İçimino Çikolatalı Süt 6x180 ml 79,50 TL

  • Torku Sade Kefir 1 Litre 75 TL

  • İçim Kara Mürverli & Yaban Mersinli Probiyotik İçecek 250 ml 39,50 TL

  • Dost %20 Yağlı Bitkisel Krema 200 ml 16,50 TL

Günlük ihtiyaç ürünlerinde yer alan 3 AL 2 ÖDE fırsatına buradan ulaşabilirsiniz.

Zühre Ana Macun Çeşitleri Kids Macun 194 TL

  • Zühre Ana Macun Çeşitleri Kozalak Macun 194 TL

  • Tadelle King Size 52 gr 49 TL

  • Party Mısır Çerezi Sriracha Sos Aromalı 130 gr 45 TL

  • Doritos Mısır Cipsi Tatlı Acı Kırmızı Biber Aromalı 125 gr 44 TL

  • Doritos Mısır Cipsi Acı Baharatlı 125 gr 44 TL

  • Trio Move Protein Bar Sütlü Çikolatalı Ve Matcha Aromalı 50 gr 55 TL

  • Trio Move Protein Bar Sütlü Çikolatalı Ve Kurabiye Aromalı 50 gr 55 TL

  • Züber Granola Bar Yer Fıstıklı 3x25 gr 79 TL

  • Züber Granola Bar Kırmızı Meyveli 3x25 gr 79 TL

  • Züber Yulaflı Kurabiye 80 gr 119 TL

  • Ülker Saklıköy Sütlü Kremalı Tam Tahıllı Bisküvi 3x88 gr 49 TL

  • Ülker Kakao Kaplamalı Muzlu Soslu Kek 28x18 gr 119 TL

  • Original Gourmet Sütlü Çikolata Kaplamalı Bisküvi 102 gr 69 TL

  • Tadelle Fındıklı Bitter Bar Çikolata 3x30 gr 89 TL

  • Eti Browni Intense 3x50 gr 62 TL

  • Fiskobirlik Fındık Kreması Sütlü 1500 gr 215 TL

  • Fiskobirlik Fındık Kreması Kakaolu 1500 gr 215 TL

  • Ülker Sade Çubuk Kraker 195 gr 22,50 TL

  • Nestle 1927 Fındık Kremalı Sütlü Çikolatalı Gofret 89 TL

  • Emsal Kakaolu Yer Fıstığı Kreması 1000 gr 199 TL

  • Fiskobirlik Kakaolu Fındık Ezmesi 300 gr 249 TL

  • Luppo Vişneli Sandviç Kek 182 gr 69 TL

  • Biscolata Stix Bitter Çikolatalı Kaplamalı Kakaolu Çubuk Bisküvi 38 gr 26 TL

  • Biscolata Stix Sütlü Çikolata Kaplı Pirinç Patlaklı Çubuk Bisküvi 34 gr 26 TL

  • Torku Nobir Sütlü Çikolata Kaplamalı Gofret 35 gr 12,50 TL

  • Bebeto Antep Fıstıklı Baklava Aromalı Marshmallow 250 gr 49 TL

  • Bonomi Şeker Kaplamalı Kayısı Soslu Milföy 200 gr 79 TL

Zühre Ana ürünlerinde 2. ÜRÜN 1 TL fırsatına buradan ulaşabilirsiniz.

Domestos Ultra Çamaşır Suyu 199 TL

  • Omo Express Fresh Sıvı Çamaşır Deterjanı Ultra Beyaz 1480 ml 189 TL

  • Omo Express Fresh Sıvı Çamaşır Deterjanı Sensitive 1480 ml 189 TL

  • Jenny&Willy Bebek Bezi Aylık Paket 345 TL

  • Sleepy Bio Natural Hijyenik Ped Gece 16’lı + Günlük Ped 32’li 85 TL

  • Sleepy Sensitive Islak Havlu Sleepy 3x90’lı 89 TL

  • Queen Bambu Tuvalet Kağıdı 159 TL

  • Queen Bambu Kağıt Havlu 89 TL

  • Queen El Yüz Havlusu 100'lü 39 TL

  • Mr Oxy Maxima Yüzey Temizlik Havlusu 65 TL

  • Peros Çamaşır Yumuşatıcısı 5 Litre 125 TL

  • Bingo Konsantre Çamaşır Yumuşatıcısı 1440 ml 119 TL

  • Peros Toz Deterjan 10 kg 319 TL

  • Abc Klasik Çamaşır Suyu 4 Litre 99 TL

  • Bingo Pro Bulaşık Makinesi Kapsül 215 TL

  • Mr Oxy Maxima Sıvı Bulaşık Deterjanı Yaban Mersini 3,5 Litre + 0,5 Litre 139 TL

  • Mr Oxy Maxima Sıvı Bulaşık Deterjanı Limon 3,5 Litre + 0,5 Litre 139 TL

  • Peros Sıvı Sabun 2,94 Litre 89 TL

  • Mr Green Bitkisel Çok Amaçlı Temizleyici 69 TL

  • Duru Katı Sabun Saf Doğal 109 TL

  • Urbancare Duş Jeli 500 ml 79 TL

  • Pantene Şampuan Onarıcı Koruyucu Güç Ve Parlaklık 625 ml 149 TL

  • Pantene Şampuan Onarıcı Koruyucu Onarıcı Koruyucu 625 ml 149 TL

  • Pantene Saç Kremi Onarıcı Koruyucu 275 ml 99 TL

  • Listerine Ağız Bakım Suyu Alkolsüz 250 ml 109 TL

  • Naturalove Yedek Başlıklı Diş Fırçası 2 Adet Yedek Başlıklı 99 TL

  • L'oréal Paris Makyaj Temizleme Sütü Age Perfect 159 TL

  • L'oréal Paris Yüz Bakım Toniği Age Perfect 200 ml 159 TL

  • L'oréal Paris Yüz Temizleme Jeli 150 ml 239 TL

  • L'oréal Paris Yüz Bakım Kremi Kırışıklık Karşıtı 50 ml 249 TL

  • Airwick Elektrikli Oda Kokusu Kit Temizliğin Esintisi 179 TL

  • Airwick Elektrikli Oda Kokusu Yedek Temizliğin Esintisi 129 TL

  • Airwick Elektrikli Oda Kokusu Yedek Bahar Çiçekleri 129 TL

  • Airwick Oda Kokusu Decosphere Greyfurt Ve Portakal Çiçeği 199 TL

  • Airwick Stick Up Lavanta 109 TL

  • Protex Kraft Pişirme Kağıdı 39,50 TL

  • Naturalove Temalı Baskılı Peçete 49 TL

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
Tüm içerikleri
