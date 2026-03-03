Japonya’dan Şaşırtan Hizmet: Tabuta Girip Meditasyon Yapıyorlar

Chiba bölgesinde 'tabut kafe' formatında etkinlikler düzenleniyor. Katılımcılar rehber eşliğinde uzanıyor, yaşam ve ölüm üzerine düşünmeye davet ediliyor. Seans sonrası günlük hayata dönülüyor ama çoğu kişi deneyimin etkisinin sürdüğünü söylüyor. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler ise merakı daha da artırıyor.

Kopya çekilmesin diye drone kullanılan sınavlardan söz ettiğimiz çağda, insanların kendi isteğiyle tabuta girip sessizliğe gömülmesi ilk bakışta tuhaf durabilir. Yine de kültürel arka plan düşünüldüğünde tablo daha anlaşılır hale geliyor. Japon toplumunda anma ritüelleri ve geçicilik fikri zaten güçlü yere sahip.