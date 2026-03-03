onedio
Japonya’dan Şaşırtan Hizmet: Tabuta Girip Meditasyon Yapıyorlar

Gökçe Cici
03.03.2026 - 13:02

Meditasyon trendi yıllar içinde sayısız forma girdi. Uygulamalar, nefes teknikleri, buz banyoları derken liste uzayıp gitti. Japonya ise şimdi çıtayı epey farklı yere taşıdı. Tokyo’da insanlar gerçek tabutların içine girerek zaman ayarlı meditasyon yapıyor. Amaç yalnızca rahatlamak değil, ölüm fikriyle bilinçli şekilde yüzleşmek. Kulağa ürkütücü geliyor ama ülkede epey ilgi görüyor.

Tokyo’daki Meiso Kukan Kanoke-in adlı rahatlama salonu, "ölüm bilinciyle hayata bakma" deneyimi sunuyor.

Katılımcılar açık ya da kapalı tabut tercih ediyor, yaklaşık 30 dakika içeride kalıyor. Seans sırasında müzik ya da görsel eşlik edebiliyor; isteyenler tamamen sessiz ortamı seçiyor. Kapağın kapandığı an dış dünyayla bağ kesiliyor. Telefon yok, bildirim yok, rol yapma yok. Yalnızca düşünceler.

Tabut tasarımları da alışılmış cenaze estetiğinden uzak. Grave Tokyo adlı tasarım şirketi renkli ve sevimli olarak tanımlanan modeller üretiyor. Tasarımcı Mikako Fuse, ölüm algısını yumuşatmayı hedeflediğini söylüyor. Ona göre ölüm karanlık değil, korkutucu olmak zorunda da değil. Hatta geri dönüşü mümkün olmayan karardan önce, geri dönüşü olan deneyim yaşamanın zihinsel açıdan rahatlatıcı olabileceğini savunuyor.

Benzer deneyimler yalnızca Tokyo ile sınırlı değil.

Chiba bölgesinde 'tabut kafe' formatında etkinlikler düzenleniyor. Katılımcılar rehber eşliğinde uzanıyor, yaşam ve ölüm üzerine düşünmeye davet ediliyor. Seans sonrası günlük hayata dönülüyor ama çoğu kişi deneyimin etkisinin sürdüğünü söylüyor. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler ise merakı daha da artırıyor.

Kopya çekilmesin diye drone kullanılan sınavlardan söz ettiğimiz çağda, insanların kendi isteğiyle tabuta girip sessizliğe gömülmesi ilk bakışta tuhaf durabilir. Yine de kültürel arka plan düşünüldüğünde tablo daha anlaşılır hale geliyor. Japon toplumunda anma ritüelleri ve geçicilik fikri zaten güçlü yere sahip.

