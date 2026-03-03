Japonya’dan Şaşırtan Hizmet: Tabuta Girip Meditasyon Yapıyorlar
Meditasyon trendi yıllar içinde sayısız forma girdi. Uygulamalar, nefes teknikleri, buz banyoları derken liste uzayıp gitti. Japonya ise şimdi çıtayı epey farklı yere taşıdı. Tokyo’da insanlar gerçek tabutların içine girerek zaman ayarlı meditasyon yapıyor. Amaç yalnızca rahatlamak değil, ölüm fikriyle bilinçli şekilde yüzleşmek. Kulağa ürkütücü geliyor ama ülkede epey ilgi görüyor.
Tokyo’daki Meiso Kukan Kanoke-in adlı rahatlama salonu, "ölüm bilinciyle hayata bakma" deneyimi sunuyor.
Benzer deneyimler yalnızca Tokyo ile sınırlı değil.
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
