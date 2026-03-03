onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Survivor’dan Elenen Selen Görgüzel Seren Ay’a Dedikleriyle Gündem Oldu

Survivor’dan Elenen Selen Görgüzel Seren Ay’a Dedikleriyle Gündem Oldu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
03.03.2026 - 13:33

Survivor 2026’da yaşanan kaoslar bitmek bilmiyor. Ekranların sevilen yarışmasında ilk haftalarda kadroda olan Selen Görgüzel’in sosyal medya paylaşımı gündeme geldi. Hala adada olan Seren Ay’ın bir konuşmasını paylaşan Selen Görgüzel, “Beyni sulanmış” sözlerini kullandı. Gelin detaylara geçelim…

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Survivor 2026’da yalnızca bir hafta kalan Selen Görgüzel, elense de yarışmayı yakından takip ediyor.

Survivor 2026’da yalnızca bir hafta kalan Selen Görgüzel, elense de yarışmayı yakından takip ediyor.

Yarışmanın geçtiğimiz bölümlerinde Seren Ay ile Ramazan arasında geçen tartışmayı Instagram hesabında paylaşan Selen Görgüzel, yarışmacı hakkındaki görüşlerini belirtti. Seren Ay’ın Ramazan’a dedikleri nedeniyle şu sözleri dile getirdi 👇

“Serenay’a çenesi yerine performans çalıştırması gerektiğini öğretmeden döndüğüm için şu muhabbetten sonra daha da üzüldüm “Ah be Serenay boksta ne çok kafa darbesi almışsın belli baya sulanmış beynin ayıp ayıp edep yahu!

#Adana ✨🙏”

İşte detaylar 👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın